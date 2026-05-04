اسمبلی انتخابات 2026: ڈی ایم کے سربراہ ایم کے اسٹالن کولاتھور حلقہ سے ہار ے، گورو گوگوئی کو بھی شکست کا سامنا
اسمبلی انتخابات 2026 میں کچھ بڑے ناموں کو بھی شکست کا سامنا کرناپڑا، ان میں ایم کے اسٹالن اور گورو گوگوئی کا نام شامل ہے۔
Published : May 4, 2026 at 4:25 PM IST
چنئی: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کے مطابق، تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ اور ڈی ایم کے سربراہ ایم کے اسٹالن کولاتھور اسمبلی سیٹ ہار گئے ہیں۔ اس حلقے میں کل 182,882 ووٹ ڈالے گئے جب کہ 20 راؤنڈز کی گنتی کے بعد کل 177,756 ووٹوں کی گنتی ہوئی۔ سٹالن تقریباً 9000 ووٹوں کے فرق سے الیکشن ہار گئے۔
گنتی صبح 8 بجے شروع ہوئی اور سب سے پہلے پوسٹل بیلٹس کی گنتی کی گئی۔ کولتھور اسمبلی سیٹ تمل ناڈو کے دارالحکومت چنئی میں آتی ہے۔ ٹی وی کے امیدوار بارہویں رواؤنڈ کی گنتی کے بعد سبقت حاصل کئے ہوئے تھے۔تمل ناڈو کے وزیر اعلی اور ڈی ایم کے سربراہ ایم کے سٹالن اسی حلقے سے الیکشن لڑ کر کامیاب ہوئے تھے اور موجودہ اسمبلی انتخابات میں جیت کی امید کر رہے تھے لیکن ٹی وی کے امیدوار نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔
یہ چوتھی بار تھا جب تمل ناڈو کے سابق وزیر اعلیٰ اور ڈی ایم کے لیڈر آنجہانی ایم کروناندھی کے بیٹے اسٹالن اس حلقے سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ یہ حلقہ 2011 میں ولی وکم سے الگ کیا گیا تھا۔ ایم کے اسٹالن تب سے یہاں سے انتخاب لڑ رہے ہیں۔ 2021 کے اسمبلی انتخابات میں اسٹالن نے اے آئی اے ڈی ایم کے کے ادیاراجارام کو شکست دے کر اس حلقے سے کامیابی حاصل کی۔ اسٹالن نے 2016 کے انتخابات میں بھی یہ سیٹ جیتی تھی۔ 2016 کے انتخابات میں اسٹالن کا مقابلہ اے آئی اے ڈی ایم کے کے جے سی ڈی پربھاکر سے تھا۔
2011 کے انتخابات میں اسٹالن نے اے آئی اے ڈی ایم کے کے سائی دوریسوامی کو 3,000 سے کم ووٹوں سے شکست دی تھی۔
آسام میں گورو گوگوئی کو شکست کا سامنا
2026 کے آسام اسمبلی انتخابات میں کانگریس رہنما گورو گوگوئی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ کانگریس امیدوار اور ریاستی صدر گورو گوگوئی اپنی سیٹ ہار گئے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار ہتیندر ناتھ گوسوامی نے انہیں 23,000 ووٹوں کے فرق سے شکست دے کر مسلسل تیسری کامیابی حاصل کی۔ گوگوئی کے لیے یہ انتخاب اہم تھا، کیونکہ یہ ان کا پہلی بار اسمبلی الیکشن لڑ رہے تھے۔ اس سے قبل وہ جورہاٹ لوک سبھا حلقہ سے ممبر پارلیمنٹ کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں اور انہیں ریاستی سیاست میں ایک مضبوط شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ جورہاٹ کو گوگوئی خاندان کا گڑھ بھی مانا جاتا رہا ہے، لیکن اس بار نتیجے مختلف آئے۔