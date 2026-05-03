بھارت کی پانچ ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کے نتائج کل: اقتدار کی جنگ اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل
پانچ ریاستوں کے انتخابات نہ صرف ریاستی حکومتوں کا فیصلہ کریں گے بلکہ آئندہ عام انتخابات کےلیے بھی سیاسی سمت متعین کریں گے۔
Published : May 3, 2026 at 7:23 PM IST
حیدرآباد : بھارت کی پانچ اہم ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے نتائج آج 4 مئی کو سامنے آئیں گے، جس کے ساتھ ہی کئی ہفتوں پر محیط سیاسی مہم، سخت مقابلہ اور جوڑ توڑ کا مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے مطابق ووٹوں کی گنتی صبح 8 بجے سے شروع ہوگی، جبکہ دوپہر تک ابتدائی رجحانات اور شام تک حتمی نتائج متوقع ہیں۔ یہ انتخابات مغربی بنگال، کیرالا، تمل ناڈو، آسام اور پڈوچیری میں منعقد ہوئے، جہاں مجموعی طور پر 800 سے زائد اسمبلی نشستوں پر مقابلہ ہوا۔ ان نتائج کو نہ صرف ریاستی سطح پر بلکہ قومی سیاست میں بھی انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ مرکز میں سیاسی توازن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔
یہ انتخابات نہ صرف ریاستی حکومتوں کا فیصلہ کریں گے بلکہ آئندہ عام انتخابات کے لیے بھی سیاسی سمت متعین کریں گے۔ سیاسی جماعتوں، امیدواروں اور عوام کی نظریں نتائج پر مرکوز ہیں، جو بھارت کی سیاست میں نئے باب کا آغاز ثابت ہو سکتے ہیں۔
ووٹوں کی گنتی کا طریقہ کار اور سیکیورٹی انتظامات
الیکشن کمیشن کے مطابق گنتی کا آغاز پوسٹل بیلٹس سے ہوگا، جس میں سروس ووٹرز، سرکاری ملازمین اور خصوصی افراد کے ووٹ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے تقریباً 30 منٹ بعد الیکٹرانک ووٹنگ مشینز (ای وی ایمس) کی گنتی شروع کی جائے گی۔ مکمل نتائج آنے سے قبل مختلف مراحل میں تصدیق کا عمل بھی جاری رہے گا۔ خاص طور پر مغربی بنگال میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں، جہاں 11 اضلاع کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ ان علاقوں میں سنٹرل آرمڈ پولیس فورسس کے ہزاروں اہلکار تعینات کیے گئے ہیں تاکہ انتخابی تشدد کو روکا جا سکے۔ ماضی میں یہاں انتخابات کے دوران پرتشدد واقعات سامنے آتے رہے ہیں، جس کے پیش نظر اس بار سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔
مغربی بنگال: سخت مقابلہ، فیصلہ کن جنگ
مغربی بنگال میں سب سے زیادہ دلچسپی کا مرکز حکمران جماعت ترنمول کانگریس اور بی جے پی کے درمیان مقابلہ ہے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی چوتھی بار اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جبکہ بی جے پی پہلی بار ریاست میں حکومت بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ریاست میں دو مرحلوں میں پولنگ ہوئی اور ریکارڈ ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آیا، جو عوامی دلچسپی کا مظہر ہے۔ تاہم انتخابی عمل کے دوران ای وی ایم چھیڑ چھاڑ کے الزامات، ری پولنگ اور سیاسی کشیدگی نے ماحول کو خاصا گرم رکھا۔
تمل ناڈو: بڑی سیاسی شخصیات میدان میں
تمل ناڈو میں 9 اپریل کو ایک ہی مرحلے میں ووٹنگ ہوئی، جس میں 80 فیصد سے زائد ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ ریاست کی سیاسی بیداری اور عوامی دلچسپی کی عکاسی کرتا ہے۔ 234 اسمبلی نشستوں پر 4,023 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن، اے آئی اے ڈی ایم کے رہنما اے کے پلاناسوامی، اداکار و سیاستدان وجئے اور نام تمیژر کچی کے سیمن شامل ہیں۔ یہاں حکمراں ڈی ایم کے دوسری مدت کے لیے کوشاں ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتیں واپسی کے لیے پرامید ہیں۔
آسام: این ڈی اے کی تیسری بار حکومت یا اپوزیشن کی واپسی؟
آسام میں 126 نشستوں پر 722 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کی قیادت میں بی جے پی اتحاد تیسری بار حکومت بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپوزیشن میں کانگریس اور اس کے اتحادی سرگرم ہیں۔ ریاست میں تقریباً 86 فیصد ووٹنگ ہوئی، جو عوامی جوش و خروش کو ظاہر کرتی ہے۔
کیرالا: روایتی سیاسی سائیکل ٹوٹے گا؟
کیرالا میں مقابلہ تین بڑے اتحادوں کے درمیان ہے: لیفٹ ڈیموکریٹک فرنڈ، یونائٹیڈ ڈیموکریٹک فرنٹ اور این ڈی اے۔ وزیر اعلیٰ پنارائی وجین مسلسل تیسری بار اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ریاست کی روایتی سیاسی گردش کے برعکس ہوگا۔ ریاست میں 140 نشستوں پر 883 امیدوار میدان میں ہیں اور تقریباً 80 فیصد ووٹنگ ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین کے مطابق یہاں سخت مقابلہ متوقع ہے، تاہم کچھ ایگزٹ پولز یو ڈی ایف کو برتری دے رہے ہیں۔
پڈوچیری: چھوٹی ریاست، بڑا اثر
پڈوچیری میں بھی نتائج اہمیت کے حامل ہیں، جہاں این ڈی اے کی واپسی یا اپوزیشن کی کامیابی دونوں ہی قومی سیاست پر اثر ڈال سکتی ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: بنگال کے فالتا حلقے کا الیکشن رد، 21 مئی کو تمام 285 بوتھوں پر دوبارہ پولنگ، 24 مئی کو کاؤنٹنگ
ایگزٹ پولز اور ممکنہ نتائج
ایگزٹ پولز کے مطابق بی جے پی کو مغربی بنگال اور آسام میں برتری حاصل ہو سکتی ہے، جبکہ تمل ناڈو میں ڈی ایم کے اتحاد کے دوبارہ اقتدار میں آنے کی پیشگوئی کی جا رہی ہے۔ کیرالا میں مقابلہ کانٹے کا بتایا جا رہا ہے۔