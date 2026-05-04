بنگال انتخابی نتائج: رجحانات میں ٹی ایم سی اور بی جے پی کے بیچ سخت مقابلہ
مغربی بنگال میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ موجودہ رجحانات کے مطابق کبھی ٹی ایم سی تو کبھی بی جے پی آگے چل رہی ہے۔
Published : May 4, 2026 at 9:52 AM IST
کولکاتا: مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ کئی ٹیلی ویژن چینلوں کے ابتدائی رجحانات سے پتہ چلتا ہے کہ ٹی ایم سی اور بی جے پی کے درمیان سخت مقابلہ ہے، جس میں کبھی بی جے پی آگے چل رہی ہے تو کبھی ٹی ایم سی آگے ہو جاتی ہے۔
بھارتیہ جنتا پارٹی اور آل انڈیا ترنمول کانگریس کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ابتدائی رجحانات میں دونوں پارٹیاں تقریباً 112 سیٹوں پر آگے چل رہی تھیں، تاہم موجودہ رجحانات میں بی جے پی آگے چل رہی ہے۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے ابھی تک ابتدائی اعداد و شمار جاری نہیں کیے ہیں۔
ابتدائی رجحانات سے پتہ چلتا ہے کہ کانگریس امیدوار موسم نور مغربی بنگال کے مالدہ ضلع کے مالتی پور میں آگے چل رہے ہیں اور کانگریس ریاست بھر میں دو اسمبلی حلقوں میں اپنی برتری برقرار رکھے ہوئے ہے۔
ابتدائی رجحانات سے پتہ چلتا ہے کہ کانگریس اسی ضلع کی موتھا باڑی سیٹ پر بھی آگے ہے، جہاں اس سال اپریل میں ایس آئی آر کے عمل سے ناموں کو ہٹانے کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے عدالتی افسران کا غیر معمولی محاصرہ کیا گیا تھا۔
مالدہ ضلع میں بی جے پی چھ اسمبلی سیٹوں پر آگے ہے، جب کہ ٹی ایم سی کو چار سیٹوں پر سبقت حاصل ہے۔ مالدہ ان اضلاع میں سے ایک ہے جہاں ایس آئی آر کے عمل کے دوران ووٹر لسٹ سے سب سے زیادہ نام ہٹائے گئے تھے۔
ریاست کی 293 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹوں کی گنتی صبح آٹھ بجے شروع ہوئی۔ الیکشن کمیشن کے ضوابط کے مطابق پہلے پوسٹل بیلٹ کی گنتی کی گئی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ای وی ایم کے ووٹوں کی گنتی صبح 8:30 بجے شروع ہوئی۔
اس ہنگامہ خیز الیکشن کو وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور ان کی پارٹی کی مسلسل چوتھی مدت کے لیے اقتدار برقرار رکھنے کے لیے ایک بڑے امتحان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ بی جے پی انہیں سخت چیلنج پیش کر رہی ہے۔
سی پی آئی (ایم) کے زیرقیادت بایاں محاذ اور کانگریس بھی لگاتار انتخابی شکستوں کے بعد اپنی سیٹوں کی تعداد میں اضافے کی امید کر رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ نتائج بی جے پی کی مشرقی بھارت میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کی صلاحیت کی نشاندہی بھی کریں گے، جب کہ ٹی ایم سی کی مضبوط کارکردگی ریاست میں اس کا غلبہ مزید مستحکم کرے گی۔ توقع ہے کہ گنتی دن بھر جاری رہے گی، تاہم دوپہر تک واضح رجحانات متوقع ہیں۔
