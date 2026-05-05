تامل ناڈو میں ٹی وی کے، کے سربراہ وجے کے والدین نے بیٹے کی جیت پر کیا تبصرہ، کہا انہیں یقین تھا ان کا بیٹا جیت جائے گا

ٹی وی کے (TVK) کے سربراہ وجے کے والدین نے تامل ناڈو اسمبلی الیکشن 2026 کے نتائج پر تبصرہ کیا۔

تمل ناڈو میں TVK کے سربراہ وجے کے والدین (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 5, 2026 at 9:43 AM IST

چنئی، تامل ناڈو: پیر کو ڈائریکٹر اور ٹی وی کے (TVK) کے سربراہ تھالاپتی وجے کے والد اے ایس چندر شیکھر کے گھر پر جشن منایا گیا۔ بیٹے کی جیت پر والدین خوشی سے نہال ہو گئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، "ایک باپ کے طور پر، مجھے بہت فخر اور خوشی ہے۔ میرے بیٹے کے لیے میری نیک تمنائیں، پچھلے دو سالوں میں اس کا اعتماد زبردست رہا ہے اور انہیں یقین ہے کہ میں تمل ناڈو کا وزیر اعلیٰ بنوں گا۔

میں اس رویہ کی تعریف کرتا ہوں۔ بحیثیت لیڈر ان کی ہمت یہ ہے کہ وہ بغیر کسی اتحاد کے اپنے دو پیروں پر کھڑے ہوں۔ میرے خیال میں وجے کی تاریخی فتح، یہ ایک تاریخی کامیابی ہے۔

وہ صرف ماں نہیں، وہ وجے کی مداح ہیں

ٹی وی کے (TVK) کے سربراہ وجے کی والدہ شوبھا چندر شیکھر نے کہا، "میں بہت خوش ہوں کیونکہ پارٹی نے ریاست میں 234 میں سے 108 سیٹیں جیتی ہیں۔" ان کے والد ایس اے چندر شیکھر نے کہا، "وہ صرف ان کی ماں نہیں ہیں۔ وہ وجے کی پہلی مداح ہیں۔ وہ بہت خوش ہیں۔"

وجے کے دادا کے آبائی گاؤں کے لوگ

ٹی وی کے لیڈر وجے کے دادا کے آبائی گاؤں متھوپیتائی کے لوگ تمل ناڈو اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی جیت سے بہت خوش ہیں۔ ان کے لواحقین اور مقامی لوگوں کو ان پر بہت فخر ہے۔

وہ میرا چٹّپّا ہیں، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟

ٹی وی کے لیڈر وجے کے رشتہ دار نکھل نے کہا، "وہ میرا چٹّپّا ہیں، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں انہیں صرف اپنا پیار دے سکتا ہوں۔ میں بچپن سے انہیں دیکھتا رہا ہوں۔ اس لیے میں بہت خوش ہوں کہ میرے چچا نے فیصلہ کیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات برقرار رکھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہ کریں گے اور انہوں نے کامیابی سے ایسا کیا۔ میں بہت خوش ہوں۔"

