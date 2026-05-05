تامل ناڈو میں ٹی وی کے، کے سربراہ وجے کے والدین نے بیٹے کی جیت پر کیا تبصرہ، کہا انہیں یقین تھا ان کا بیٹا جیت جائے گا
ٹی وی کے (TVK) کے سربراہ وجے کے والدین نے تامل ناڈو اسمبلی الیکشن 2026 کے نتائج پر تبصرہ کیا۔
Published : May 5, 2026 at 9:43 AM IST
چنئی، تامل ناڈو: پیر کو ڈائریکٹر اور ٹی وی کے (TVK) کے سربراہ تھالاپتی وجے کے والد اے ایس چندر شیکھر کے گھر پر جشن منایا گیا۔ بیٹے کی جیت پر والدین خوشی سے نہال ہو گئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، "ایک باپ کے طور پر، مجھے بہت فخر اور خوشی ہے۔ میرے بیٹے کے لیے میری نیک تمنائیں، پچھلے دو سالوں میں اس کا اعتماد زبردست رہا ہے اور انہیں یقین ہے کہ میں تمل ناڈو کا وزیر اعلیٰ بنوں گا۔
میں اس رویہ کی تعریف کرتا ہوں۔ بحیثیت لیڈر ان کی ہمت یہ ہے کہ وہ بغیر کسی اتحاد کے اپنے دو پیروں پر کھڑے ہوں۔ میرے خیال میں وجے کی تاریخی فتح، یہ ایک تاریخی کامیابی ہے۔
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Director and TVK chief Vijay's father, SA Chandrasekhar, says, " as a father, i am very proud and happy. my wishes to my son. in the last two years, his confidence has been fantastic and the faith that i will come as the chief minister of tamil nadu.… pic.twitter.com/14LJJM9sUq— ANI (@ANI) May 5, 2026
وہ صرف ماں نہیں، وہ وجے کی مداح ہیں
ٹی وی کے (TVK) کے سربراہ وجے کی والدہ شوبھا چندر شیکھر نے کہا، "میں بہت خوش ہوں کیونکہ پارٹی نے ریاست میں 234 میں سے 108 سیٹیں جیتی ہیں۔" ان کے والد ایس اے چندر شیکھر نے کہا، "وہ صرف ان کی ماں نہیں ہیں۔ وہ وجے کی پہلی مداح ہیں۔ وہ بہت خوش ہیں۔"
#WATCH | Chennai: " i am so happy", says shoba chandrasekhar, tvk chief vijay's mother, as the party won 108 seats of the total 234 in the state.— ANI (@ANI) May 5, 2026
his father, sa chandrasekhar, says, "she is not only his mother. she is the first fan of vijay. she is so happy..." (04.05) pic.twitter.com/9Q1ZyL1LrA
وجے کے دادا کے آبائی گاؤں کے لوگ
ٹی وی کے لیڈر وجے کے دادا کے آبائی گاؤں متھوپیتائی کے لوگ تمل ناڈو اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی جیت سے بہت خوش ہیں۔ ان کے لواحقین اور مقامی لوگوں کو ان پر بہت فخر ہے۔
VIDEO | Ramanathapuram, Tamil Nadu: Residents of the Muthupettai region, the ancestral village of TVK leader Vijay’s grandfather, are elated over the party's victory in Tamil Nadu assembly election. His relatives, along with local residents, have expressed a deep sense of pride. pic.twitter.com/ebj3s9Bn14— Press Trust of India (@PTI_News) May 5, 2026
وہ میرا چٹّپّا ہیں، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟
ٹی وی کے لیڈر وجے کے رشتہ دار نکھل نے کہا، "وہ میرا چٹّپّا ہیں، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں انہیں صرف اپنا پیار دے سکتا ہوں۔ میں بچپن سے انہیں دیکھتا رہا ہوں۔ اس لیے میں بہت خوش ہوں کہ میرے چچا نے فیصلہ کیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات برقرار رکھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہ کریں گے اور انہوں نے کامیابی سے ایسا کیا۔ میں بہت خوش ہوں۔"
Chennai, Tamil Nadu: TVK leader Vijay's relative Nikhil says, " he’s my chittappa. what can i say? i can only give him my love. i’ve been seeing him since i was a kid. so i’m just very happy to see my uncle set out to achieve what he wanted to do. he kept his word—he said he would… pic.twitter.com/UHZqmv1hiz— IANS (@ians_india) May 4, 2026