اسمبلی انتخابات کے نتائج کا اعلان آج، تمام تیاریاں مکمل، کثیر سطح کی سکیورٹی اور ڈیجیٹل نگرانی کا انتظام
مغربی بنگال، تمل ناڈو، آسام، کیرالم اور پڈوچیری میں اسمبلی انتخابات کے لیے گنتی شروع ہونے والی ہے۔
Published : May 4, 2026 at 7:19 AM IST
نئی دہلی/کولکاتا/چنئی: آج سب کی نظریں تامل ناڈو، آسام، کیرالم، پڈوچیری اور مغربی بنگال میں ہونے والے ہائی وولٹیج اسمبلی انتخابات کے ووٹوں کی گنتی پر موکوز ہیں۔ ان نتائج کو غالب علاقائی طاقتوں کی بقا کے لیے ایک اہم لٹمس ٹیسٹ مانا جا رہا ہے۔ یہ الیکشن ٹی ایم سی اور ڈی ایم کے جیسی پارٹیوں کی بقا کے لیے ایک اہم امتحان ہے۔ کیرالم میں کانگریس، اور بائیں بازو کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔
ووٹوں کی گنتی صبح آٹھ بجے پوسٹل بیلٹ سے شروع ہوگی۔ گنتی کے مراکز پر تین سطحوں کی سکیورٹی کا بندو بست کیا گیا ہے۔ پہلی بار، الیکشن کمیشن نے گنتی کے مراکز میں غیر مجاز داخلے کو روکنے کے لیے ای سی آئی نیٹ (ECINET) کے ذریعے کیو آر کوڈ پر مبنی تصویری شناختی کارڈ کا نظام متعارف کرایا ہے۔
مغربی بنگال کی کاؤنٹنگ
مغربی بنگال میں 293 اسمبلی سیٹوں کے لیے 77 مراکز پر ووٹوں کی گنتی کی جائے گی، جس کے لیے اس بار بے مثال سکیورٹی تعیناتی اور نتائج کے دن تک سخت مقابلے کا مشاہدہ کیا گیا۔ حکمراں پارٹی ٹی ایم سی اور اپوزیشن بی جے پی دونوں نے ووٹوں میں ہیرا پھیری کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ریاست میں دو مرحلوں پر مشتمل انتخابات 29 اپریل کو ختم ہوئے، جس میں آزادی کے بعد سے اب تک کے سب سے زیادہ 92.47 فیصد ووٹ ڈالے گئے۔
جنوبی 24 پرگنہ ضلع کے اسمبلی حلقہ فالتا میں "سنگین انتخابی جرائم" کی وجہ سے پولنگ کو رد کر دیا گیا ہے اور وہاں 21 مئی کو نئے سرے سے انتخابات ہوں گے۔ اس بار بی جے پی نے اپنے قدم جمانے اور ممتا بنرجی نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے پوری طاقت جھونک دی ہے۔ وہیں ہمایوں کبیر کی اے جے یو پی اور اسد الدین اویسی کی اے آئی ایم آئی ایم جیسی چھوٹی پارٹیاں بھی کچھ اہم سیٹوں پر اپنی قسمت آزما رہی ہیں۔
الیکشن کمیشن نے اس سال گنتی کے مراکز کی تعداد 87 سے گھٹا کر 77 کر دیا ہے جب کہ ایک کثیر سطح والے سیکورٹی گرڈ کو جگہ دی گئی تھی۔
ای سی کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا کہ "اس بات کو یقینی بنانے کے لیے سکورٹی کے جامع انتظامات کیے گئے ہیں کہ گنتی ایک پرامن، شفاف اور منظم طریقے سے انجام پائے۔"
الیکشن کمیشن نے گنتی کے 165 اضافی مبصرین اور 77 پولیس مبصرین کو تعینات کیا ہے۔ اس نے گنتی کے مراکز پر غیر مجاز لوگوں کی رسائی پر قابو پانے کے سخت اقدامات متعارف کرائے ہیں، جن میں ریٹرننگ افسران اور مبصرین کے علاوہ دیگر کے موبائل فون پر پابندی لگانا بھی شامل ہے۔
آسام میں بھی کاؤنٹنگ انتظامات مکمل
بی جے پی زیرقیادت این ڈی اے کو آسام میں ہیٹ ٹرک کی امید ہے۔ ریاست کے 126 اسمبلی حلقوں کے 722 امیدواروں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ آج 35 اضلاع کے 40 گنتی مراکز پر ای وی ایم میں بند ان کی قسمت کا تالا کھولا جائے گا۔
سنٹرل آرمڈ پولیس فورسز (سی اے پی ایف) کی 25 کمپنیاں (ہر ایک میں تقریباً 100 اہلکار) گنتی مراکز اور اسٹرانگ رومز کی حفاظت کے لیے تعینات کی گئی ہیں، جہاں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں (ای وی ایم) رکھی گئی ہیں۔ حکام نے بتایا کہ دو اضافی سی اے پی ایف کمپنیوں کو ڈیوٹی پر لگایا گیا ہے۔ جب کہ ریاستی مسلح پولیس کی 93 کمپنیاں بھی کاؤنٹنگ والے اضلاع میں تعینات کی گئی ہیں۔
ریاست میں 9 اپریل کو پولنگ ہوئی تھی جس میں 85.96 فیصد ٹرن آؤٹ ہوا تھا۔ 722 امیدواروں میں، کانگریس کے سب سے زیادہ 99 امیدوار ہیں۔ اس کے بعد بی جے پی کے 90، اے آئی یو ڈی ایف کے 30، این ڈی اے کی اتحادی آسام گن پریشد (اے جی پی) کے 26 اور بوڈو پیپلز فرنٹ (بی پی ایف) کے 11 امیدوار ہیں۔
اپوزیشن اتحاد میں رائجور دل نے 13 سیٹوں پر، آسام جاتیہ پریشد نے 10، سی پی آئی (ایم) نے تین سیٹوں پر اور آل پارٹی ہل لیڈرس کانفرنس نے دو سیٹوں پر مقابلہ کیا۔
اعلیٰ سطح کے امیدواروں میں بی جے پی کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما، کانگریس کی ریاستی یونٹ کے سربراہ گورو گوگوئی شامل ہیں۔ اسمبلی کے اسپیکر بسواجیت ڈیمری اور راجور دل کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ اکھل گوگوئی بھی بڑے امیدواروں میں شامل ہیں۔
کیرالم میں بھی پوری تیاری
کیرالم میں، 2024 کے لوک سبھا انتخابات اور حالیہ بلدیاتی انتخابات میں اپنی کی کارکردگی سے پرجوش کانگریس کی قیادت والی یو ڈی ایف بائیں بازو کے جمہوری محاذ (ایل ڈی ایف) کو بے دخل کرنے کی پُر امید ہے، جو دو میعادوں سے برسراقتدار ہے، جب کہ بی جے پی کی قیادت والی این ڈی اے دو قطبی سیاست کے ساتھ ریاست میں قدم جمانے کی جدوجہد کر رہی ہے۔
اگر ایل ڈی ایف کی شکست ہوتی ہے تو سال 1960 کی دہائی کے بعد پہلی بار ایسا ہوگا کہ بائیں بازو کی جماعتیں کسی بھی بھارتی ریاست میں اقتدار میں نہیں ہوں گی۔ ریاست کی 140 سیٹوں کے لیے کل 883 امیدواروں نے الیکشن لڑا۔ ریاست میں 140 گنتی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔
حکام نے بتایا کہ کاؤنٹنگ کے لیے 15,464 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں جن میں 140 ریٹرننگ افسران، 1,340 اضافی ریٹرننگ افسران، 4,208 مائیکرو آبزرور، 4,208 کاؤنٹنگ سپروائزر اور 5,563 کاؤنٹنگ اسسٹنٹس شامل ہیں۔
گنتی مراکز کی حفاظت کے لیے ریاستی پولیس اہلکاروں کے ساتھ مرکزی فورسز کی 25 کمپنیاں تعینات کی گئی ہیں۔ بی جے پی زیرقیادت این ڈی اے، اگرچہ حکومت بنانے کی دوڑ میں نہیں ہے، لیکن سال 2021 میں کوئی بھی سیٹ جیتنے میں ناکام رہنے کے بعد کیرالم میں اپنے قدموں کے نشان کو پھیلانے کے لیے انتخابات کو اہم سمجھتی ہے۔
تمل ناڈو میں کاؤنٹنگ کے انتظامات
تمل ناڈو میں حکمراں ڈی ایم کے مسلسل دوسری مدت کے لیے اقتدار میں آنے کی امید کر رہی ہے۔ وہیں اس کے اہم حریف اے آئی اے ڈی ایم کے کے علاوہ اداکار سے سیاست دان بنے وجے کی قیادت میں ٹی وی کے اور تمل قوم پرست سیمن کی این ٹی کے جیسی پارٹیاں بھی پورا زور لگا رہی ہیں۔
چیف الیکٹورل آفیسر، تمل ناڈو، ارچنا پٹنائک نے کہا کہ ریاست بھر میں چار مئی کو 62 گنتی مراکز پر کاؤنٹنگ کے لیے ایک جامع تین سطح کے سیکورٹی پلان سمیت دیگر تمام انتظامات مکمل ہیں۔
حفاظتی انتظامات
ووٹوں کی گنتی کی ڈیوٹی پر مامور اہلکار اور مائیکرو آبزرور اور پولیس سمیت تقریباً 1.25 لاکھ اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔
ای وی ایم کے لیے 234 کاؤنٹنگ ہالز کا انتظام کیا گیا ہے۔ پوسٹل بیلٹ اور الیکٹرانک طور پر ٹرانسمٹڈ پوسٹل بیلٹس (ETPBs) کی گنتی کے لیے اضافی 240 ہال مختص کیے گئے ہیں۔ کُل 10,545 کاؤنٹنگ اہلکاروں کو کاؤنٹنگ ڈیوٹی کے لیے تربیت دی گئی ہے، جنہیں 4,624 مائیکرو آبزرور کی مدد حاصل ہے۔
الیکشن کمیشن نے گنتی کی کارروائی کی نگرانی کے لیے 234 کاؤنٹنگ آبزرور تعینات کیے ہیں، جن میں ہر اسمبلی حلقے کے لیے ایک ایک مقرر کیے گئے ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام خطے پڈوچیری میں چھ گنتی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ اے آئی این آر سی، بی جے پی، اے آئی اے ڈی ایم کے اور ایل جے کے پر مشتمل این ڈی اے کو کانگریس، ڈی ایم کے اور وی سی کے پر مشتمل انڈیا بلاک کی جانب سے چیلنج کا سامنا ہے۔
ضمنی انتخابات کے لیے بھی ووٹوں کی گنتی آج
ووٹوں کی گنتی گوا، کرناٹک، ناگالینڈ، گجرات اور مہاراشٹرا کی آٹھ سیٹوں پر بھی ہوگی، جہاں گزشتہ ماہ موجودہ ایم ایل ایز کی موت کے بعد ضمنی انتخابات ہوئے۔ ان آٹھ حلقوں میں گوا میں پونڈا، کرناٹک میں باگل کوٹ اور داونگیرے ساؤتھ، ناگالینڈ میں کوریڈانگ، تریپورہ میں دھرمن نگر، گجرات میں عمرٹھ، اور مہاراشٹر میں راہوری اور بارامتی حلقے شامل ہیں۔
