ETV Bharat / bharat

اسمبلی انتخابات کے نتائج: سیاسی پارٹیاں جشن کی تیاریوں میں مصروف، بریانی اور لڈو کی تیاری

ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور حتمی نتائج کا انتظار ہے، تاہم سیاسی جماعتوں نے جشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔

علامتی تصویر
علامتی تصویر (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 4, 2026 at 9:13 AM IST

|

Updated : May 4, 2026 at 9:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ترواننت پورم: کیرالم، تملناڈو، بنگال، آسام اور پڈوچیری میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور ابھی ابتدائی رجحانات ہی آنے شروع ہوئے ہیں۔ تاہم مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے جشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ جہاں دہلی میں بی جے پی کے ہیڈکوارٹر میں پوری جلیبی، بنگالی رس گلا اور دیگر مٹھائیاں تیار کی جارہی ہیں، وہیں کیرالہ کے پنڈکاڈ، ملاپورم ضلع میں کانگریس اور یو ڈی ایف کے کارکنان جیت کی امید میں تقریباً 5,000 لوگوں کے لیے بریانی تیار کر رہے ہیں۔

کانگریس قائدین کے مطابق شہر میں ایک بڑا خیمہ لگایا گیا ہے جہاں کھانا تقسیم کیا جائے گا۔ کانگریس کے ایک کارکن نے میڈیا کو بتایا کہ "ہم ایل ڈی ایف کے 10 سالہ اقتدار کے خاتمے کا جشن منائیں گے۔ ہم سی پی آئی (ایم) کے کارکنوں سمیت سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔"

انہوں نے کہا کہ بریانی پکانے کے لیے 16 بڑے دیگوں کا آرڈر دیا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک میں تقریباً 40 کلو گرام چاول استعمال ہوں گے۔ تقریبات میں کھانے کے علاوہ ثقافتی پروگرام بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔

ایک اور مقامی رہنما نے کہا کہ "ہمیں یقین ہے کہ یو ڈی ایف اقتدار میں آئے گی۔ ملاپورم ضلع اتحاد کا گڑھ رہا ہے اور یہ (اتحاد) جاری رہے گا۔" پیر کو ہونے والے اسمبلی انتخابات کے نتائج سے پہلے، کانگریس نے اتوار کو کیرالہ ریاستی کانگریس (کے پی سی سی) کے صدر دفتر اندرا بھون میں ایک بڑا شامیانہ لگایا گیا ہے۔

کانگریس لیڈر مناکڈ سریش نے کہا کہ نتائج کے اعلان کے بعد مٹھائیاں تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ "ہم عوام کے بیچ کام کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پیر کو دوپہر 12 بجے تک یو ڈی ایف واضح اکثریت سے الیکشن جیت جائے گی۔"

سریش نے کہا کہ پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی کے تمام لیڈروں کو اس موقعے پر اندرا بھون مدعو کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ’’انتخابی نتائج دیکھنے کے لیے لیڈروں کے لیے ایل ای ڈی اسکرین اور بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔'' بی جے پی بھی کوچی میں جشن تقریبات کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور بڑی مقدار میں لڈو کے آرڈر دیے گئے ہیں۔

زعفرانی پارٹی اور اس کے این ڈی اے اتحادیوں کے پاس فی الحال کیرالہ اسمبلی میں کوئی ایم ایل اے نہیں ہے، لیکن بی جے پی لیڈروں نے اس بار اپنا کھاتہ کھولنے کی امید ظاہر کی ہے۔ پارٹی کارکنوں نے ممکنہ امیدواروں کی تصاویر والے پوسٹر بھی تیار کر لیے ہیں۔ بی جے پی کے ایک لیڈر نے دعویٰ کیا کہ "ہم کئی سیٹیں جیتیں گے، جن میں نیموم، کازہ کوٹم، منجیشور، پلکاڈ، اور تھرو والا شامل ہیں۔ لوگ ایل ڈی ایف اور یو ڈی ایف دونوں سے تنگ آچکے ہیں اور این ڈی اے کو جتائیں گے۔"

مزید پڑھیں:

لائیو اسمبلی انتخابات کے نتائج 2026: تملناڈو، کیرالم، بنگال، آسام اور پڈوچیری میں ووٹوں کی گنتی شروع، یہاں دیکھیں پل پل کا اپڈیٹ

اسمبلی انتخابات کے نتائج کا اعلان آج، تمام تیاریاں مکمل، کثیر سطح کی سکیورٹی اور ڈیجیٹل نگرانی کا انتظام

Last Updated : May 4, 2026 at 9:21 AM IST

TAGGED:

KERALA BIRYANI LADDOOS PREPARED
ASSEMBLY ELECTION RESULTS 2026
اسمبلی انتخابات کے نتائج 2026
ASSEMBLY ELECTION 2026 KERALA

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.