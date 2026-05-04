اسمبلی انتخابات کے نتائج: سیاسی پارٹیاں جشن کی تیاریوں میں مصروف، بریانی اور لڈو کی تیاری
ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور حتمی نتائج کا انتظار ہے، تاہم سیاسی جماعتوں نے جشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔
Published : May 4, 2026 at 9:13 AM IST|
Updated : May 4, 2026 at 9:21 AM IST
ترواننت پورم: کیرالم، تملناڈو، بنگال، آسام اور پڈوچیری میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے اور ابھی ابتدائی رجحانات ہی آنے شروع ہوئے ہیں۔ تاہم مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے جشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ جہاں دہلی میں بی جے پی کے ہیڈکوارٹر میں پوری جلیبی، بنگالی رس گلا اور دیگر مٹھائیاں تیار کی جارہی ہیں، وہیں کیرالہ کے پنڈکاڈ، ملاپورم ضلع میں کانگریس اور یو ڈی ایف کے کارکنان جیت کی امید میں تقریباً 5,000 لوگوں کے لیے بریانی تیار کر رہے ہیں۔
#WATCH | Delhi: Poori and sweets being prepared at the BJP Headquarters in Delhi as counting of votes for the elections to the Assemblies of Assam, Keralam, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry will begin shortly.— ANI (@ANI) May 4, 2026
کانگریس قائدین کے مطابق شہر میں ایک بڑا خیمہ لگایا گیا ہے جہاں کھانا تقسیم کیا جائے گا۔ کانگریس کے ایک کارکن نے میڈیا کو بتایا کہ "ہم ایل ڈی ایف کے 10 سالہ اقتدار کے خاتمے کا جشن منائیں گے۔ ہم سی پی آئی (ایم) کے کارکنوں سمیت سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ بریانی پکانے کے لیے 16 بڑے دیگوں کا آرڈر دیا گیا ہے، جن میں سے ہر ایک میں تقریباً 40 کلو گرام چاول استعمال ہوں گے۔ تقریبات میں کھانے کے علاوہ ثقافتی پروگرام بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔
ایک اور مقامی رہنما نے کہا کہ "ہمیں یقین ہے کہ یو ڈی ایف اقتدار میں آئے گی۔ ملاپورم ضلع اتحاد کا گڑھ رہا ہے اور یہ (اتحاد) جاری رہے گا۔" پیر کو ہونے والے اسمبلی انتخابات کے نتائج سے پہلے، کانگریس نے اتوار کو کیرالہ ریاستی کانگریس (کے پی سی سی) کے صدر دفتر اندرا بھون میں ایک بڑا شامیانہ لگایا گیا ہے۔
VIDEO | Kerala Election Results 2026: Congress workers, leaders gather at Contentment House to watch assembly election results as counting of votes underway. #KeralaPollResults2026#Results2026WithPTI#AssemblyElectionResults2026— Press Trust of India (@PTI_News) May 4, 2026
کانگریس لیڈر مناکڈ سریش نے کہا کہ نتائج کے اعلان کے بعد مٹھائیاں تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ "ہم عوام کے بیچ کام کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ پیر کو دوپہر 12 بجے تک یو ڈی ایف واضح اکثریت سے الیکشن جیت جائے گی۔"
سریش نے کہا کہ پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی کے تمام لیڈروں کو اس موقعے پر اندرا بھون مدعو کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ’’انتخابی نتائج دیکھنے کے لیے لیڈروں کے لیے ایل ای ڈی اسکرین اور بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔'' بی جے پی بھی کوچی میں جشن تقریبات کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور بڑی مقدار میں لڈو کے آرڈر دیے گئے ہیں۔
#WATCH | Delhi: Jalebis are being prepared at the BJP Headquarters in Delhi as counting of votes for the elections to the Assemblies of Assam, Keralam, Tamil Nadu, West Bengal and Puducherry begins.— ANI (@ANI) May 4, 2026
زعفرانی پارٹی اور اس کے این ڈی اے اتحادیوں کے پاس فی الحال کیرالہ اسمبلی میں کوئی ایم ایل اے نہیں ہے، لیکن بی جے پی لیڈروں نے اس بار اپنا کھاتہ کھولنے کی امید ظاہر کی ہے۔ پارٹی کارکنوں نے ممکنہ امیدواروں کی تصاویر والے پوسٹر بھی تیار کر لیے ہیں۔ بی جے پی کے ایک لیڈر نے دعویٰ کیا کہ "ہم کئی سیٹیں جیتیں گے، جن میں نیموم، کازہ کوٹم، منجیشور، پلکاڈ، اور تھرو والا شامل ہیں۔ لوگ ایل ڈی ایف اور یو ڈی ایف دونوں سے تنگ آچکے ہیں اور این ڈی اے کو جتائیں گے۔"
