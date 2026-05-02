بنگال اسمبلی انتخابات 2026: دوبارہ پولنگ کے دوران لوگوں میں جوش و خروش، پولنگ بوتھوں پر لمبی قطاریں
Published : May 2, 2026 at 9:02 AM IST
مغربی بنگال کی دو اسمبلی سیٹوں کے 15 بوتھوں پر آج دوبارہ پولنگ ہو رہی ہے۔ مگرہاٹ ویسٹ اسمبلی سیٹ کے 11 بوتھس اور ڈائمنڈ ہاربر اسمبلی سیٹ کے چار بوتھس پر دوبارہ پولنگ ہو رہی ہے، دونوں ہی جنوبی 24 پرگنہ ضلع میں واقع ہیں۔ مگرہاٹ ویسٹ اسمبلی سیٹ کے بوتھ نمبر 46، 126، 127، 128، 142، 214، 215، 216، 230، 231 اور 232 پر دوبارہ پولنگ جاری ہے۔ ڈائمنڈ ہاربر اسمبلی سیٹ (حلقہ نمبر 143) کے بوتھ نمبر 117، 179، 194 اور 243 پر بھی دوبارہ پولنگ جاری ہے۔ الیکشن کمیشن نے پرامن اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات نافذ کیے ہیں۔ ووٹنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی جو شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ ووٹوں کی گنتی 4 مئی کو ہوگی۔
الیکشن کمیشن نے پرامن اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے حفاظتی انتظامات سخت کر دیے ہیں۔ مغربی بنگال کا یہ مرحلہ اس بات کا تعین کر سکتا ہے کہ آیا بی جے پی اب بھی مغربی بنگال پر اقتدار تک پہنچنے کے لیے اہم گیٹ وے کے طور پر بھروسہ کر سکتی ہے یا ٹی ایم سی اپنی کھوئی ہوئی زمین کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ مغربی بنگال میں تقریباً 1.75 کروڑ خواتین سمیت 3.60 کروڑ سے زیادہ ووٹر آج اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کے اہل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے حفاظتی انتظامات کے تحت سنٹرل فورسز کی کمپنیاں تعینات کی ہیں۔ پولیس اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا ہے اور حساس پولنگ اسٹیشنوں پر اضافی سکیورٹی فورسز کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔
#WATCH | West Bengal Assembly Elections | Hooghly: West Bengal Congress chief Subhankar Sarkar says, " ... the connivance between the election commission and the bjp is clear. everyone knows this. this is not fair. in fact, the election commission has destroyed trust in the… pic.twitter.com/lt2DhW1a1B— ANI (@ANI) May 2, 2026
الیکشن کمیشن اور بی جے پی کی ملی بھگت واضح: سبھانکر سرکار
مغربی بنگال کانگریس کے سربراہ سبھانکر سرکار نے کہا، "الیکشن کمیشن اور بی جے پی کے درمیان ملی بھگت واضح ہے۔ یہ سب جانتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ درحقیقت الیکشن کمیشن نے انتخابی عمل میں سے اعتماد کو ختم کر دیا ہے۔ اس لیے لوگوں کا الیکشن کمیشن پر اب کوئی بھروسہ نہیں رہا ہے۔ بی جے پی نے ایگزٹ پولس کا فائدہ اٹھایا ہے۔ تمام ایگزٹ پول کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی جیت رہی ہے۔ یہ پروپیگنڈہ بی جے پی کی بڑی مدد کر رہا ہے۔" تمام سیاسی جماعتوں کو حتمی نتائج کا انتظار کرنا چاہیے۔
#WATCH | Kolkata, West Bengal | On repolling on 15 booths in South 24 Parganas tomorrow, BJP candidate from Kharagpur Dilip Ghosh says, " everyone knows how the polling is done in diamond harbour... efforts were made for the same this time as well, but it failed. repolling is now… pic.twitter.com/VYnyjtrXFN— ANI (@ANI) May 2, 2026
بی جے پی امیدوار دلیپ گھوش نے دوبارہ پولنگ پر یہ بات کہی
جنوبی 24 پرگنہ، مغربی بنگال کے 15 بوتھوں پر دوبارہ پولنگ کے بارے میں، کھڑگپور سے بی جے پی کے امیدوار دلیپ گھوش نے کہا، "سب جانتے ہیں کہ ڈائمنڈ ہاربر میں پولنگ کیسے ہوتی ہے، اس بار بھی کوشش کی گئی، لیکن وہ ناکام رہیں، اب جہاں بھی اس طرح کی کوششیں کی گئی ہیں، دوبارہ پولنگ ہو رہی ہے، شاید ماںجے کی شکایت کی شکایت تک پہنچ گئی ہے"۔ آج، اسے ہر گلی اور فٹ پاتھ پر اپنے کارکنوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ورنہ اس کے جیتنے کے امکانات کم ہو سکتے ہیں۔" ممتا بنرجی کے بیان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ "اگر ٹی ایم سی جیت رہی ہے تو وہ انتشار کیوں پیدا کر رہی ہے؟ اب ممتا اسٹرانگ روم اور ای وی ایم کے خلاف لڑ رہی ہیں، جب کہ عوام ان کے خلاف لڑ رہے ہیں"۔