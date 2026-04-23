مغربی بنگال اور تمل ناڈو میں سخت سکیورٹی کے بیچ ووٹنگ شروع
مغربی بنگال میں پہلے مرحلے کے تحت 152 سیٹوں پر جب کہ تمل ناڈو کی تمام 234 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔
Published : April 23, 2026 at 7:38 AM IST|
Updated : April 23, 2026 at 8:10 AM IST
مغربی بنگال اور تمل ناڈو میں اسمبلی انتخابات کے لیے آج صبح سات بجے ووٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ بنگال میں دو مرحلوں میں پولنگ ہوگی اور آج پہلے مرحلے کے تحت ووٹ ڈالے جا رہے ہیں جب کہ تمل ناڈو میں ایک ہی مرحلے میں پولنگ ہونی ہے۔ دونوں ریاستوں میں شام 6 بجے ووٹنگ ختم ہو جائے گی۔ بنگال میں پہلے مرحلے میں 16 اضلاع کی 152 سیٹوں کے لیے پولنگ ہو رہی ہے۔ وہیں تمل ناڈو اسمبلی کی تمام 234 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے دونوں ریاستوں میں پرامن اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے حفاظتی انتظامات سخت کر دیے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی چار مئی کو ہوگی۔
مغربی بنگال کے اہم انتخابی حقائق پر ایک نظر
مغربی بنگال میں اس بار الیکشن بدعنوانی، نوکریوں، شناخت، شہریت، ایس آئی آر اور انتخابی فہرستوں سے ناموں کو حذف کیے جانے جیسے ایشوز پر لڑا جا رہا ہے۔
دو مرحلوں پر مشتمل انتخابات کے ابتدائی مرحلے میں ریاست کی 294 نشستوں میں سے 152 سیٹوں کو شامل کیا گیا جن میں شمالی بنگال کے آٹھ اضلاع کی تمام 54 سیٹیں شامل ہیں۔ مرشد آباد، ندیہ، بیربھوم اور ہگلی جیسی اہم سیٹوں پر بھی آج پولنگ ہو رہی ہے۔
پولنگ شام چھ بجے تک جاری رہے گی۔ شام چھ بجے سے پہلے قطار میں کھڑے کسی بھی ووٹر ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی۔ پہلے مرحلے کے لیے انتخابی مہم 21 اپریل کو ختم ہوئی۔ باقی 142 نشستوں پر ووٹنگ 29 اپریل کو ہوگی اور ووٹوں کی گنتی چار مئی کو ہوگی۔
پہلا مرحلہ اس بات کا تعین کر سکتا ہے کہ آیا بی جے پی اب بھی شمالی بنگال پر اقتدار تک پہنچنے کے لیے اہم گیٹ وے کے طور پر بھروسہ کر سکتی ہے یا ٹی ایم سی اپنی کھوئی ہوئی زمین کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔
تقریباً 1.75 کروڑ خواتین سمیت 3.60 کروڑ سے زیادہ ووٹر آج اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کے اہل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے حفاظتی انتظامات کے تحت سنٹرل فورسز کی ریکارڈ 2,450 کمپنیاں تعینات کی ہیں جن میں 8,000 سے زیادہ پولنگ اسٹیشنوں کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: بنگال اسمبلی انتخابات 2026: ای سی نے پولنگ سے قبل تقریباً 700,000 نئے ووٹرز کا اضافہ کیا
بی جے پی کے لیے پہلے مرحلے میں شمالی بنگال کافی اہم مانا جا رہا ہے۔ ریاست بھر میں ٹی ایم سی کو چیلنج کرنے کی پارٹی کی امیدیں اس خطے میں غلبہ برقرار رکھنے پر منحصر ہیں جس نے سال 2019 کے لوک سبھا انتخابات میں اس کے عروج کو تقویت بخشی، اور اسے سال 2021 کے اسمبلی انتخابات میں حکمراں پارٹی کے سامنے ایک چیلنجر کے طور پر ابھرنے میں مدد دی۔
بی جے پی نے سال 2021 میں 152 میں سے 59 سیٹیں جیتی تھیں جب کہ ٹی ایم سی نے 93 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی تھی۔ وہیں ایس آئی آر مشق کے دوران ریاست کی ووٹر لسٹ سے 91 لاکھ سے زیادہ ناموں کو حذف کر دیا گیا، جس سے بنگال کے ووٹروں کی تعداد تقریباً 12 فیصد کم ہو گئی۔ صرف مرشد آباد میں 7.48 لاکھ سے زیادہ ناموں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ندیہ سے 4.85 لاکھ سے زیادہ، مالدہ میں 4.59 لاکھ، شمالی دیناج پور میں 3.63 لاکھ اور کوچ بہار میں 2.42 لاکھ سے زیادہ نام حذف کیے گئے۔
تمل ناڈو کے انتخابی حقائق پر ایک نظر
وہیں تامل ناڈو بھی آج اسمبلی انتخابات کے لیے تمام 234 حلقوں میں صبح سات بجے سے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ توقع ہے کہ کل 5,73,43,291 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے اور انتخابی میدان میں 4,023 امیدواروں کی انتخابی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ پولنگ کے لیے ریاست بھر میں کل 75,064 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں۔
تمام پولنگ بوتھوں پر نگرانی کے لیے کیمروں نصب کیے گئے ہیں۔ چیف الیکٹورل آفیسر ارچنا پٹنائک چنئی میں اپنے دفتر سے ضلع وار ووٹنگ کے عمل کا معائنہ اور نگرانی کر رہی ہیں۔
دراوڑ کی دونوں بڑی بڑی جماعتیں - ایس پی اے کی سربراہی کرنے والی ڈی ایم کے اور ریاست میں این ڈی اے کی قیادت کرنے والی اے آئی اے ڈی ایم کے، ایک دوسرے کے مدمقابل ہیں۔ ڈی ایم کے نے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے جب کہ اے آئی اے ڈی ایم کے پانچ سال تک اپوزیشن میں رہنے کے بعد اقتدار میں واپسی کی امید کر رہی ہے۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اداکار سے سیاستدان بنے وجے کی قیادت میں نو تشکیل شدہ تملگا ویٹری کزگم (ٹی وی کے) اپنے پہلے انتخابات میں کتنا اثر ڈالنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔
الیکشن کمیشن نے تمام اسمبلی حلقوں میں 100 فیصد ووٹنگ کو یقینی بنانے کا منصوبہ بنایا ہے اور اس کے مطابق ووٹر بیداری مہم چلائی ہے۔ بدھ کے روز، تمل ناڈو کی چیف الیکٹورل آفیسر ارچنا پٹنائک نے پولنگ کے دن کی کارروائیوں کے لیے جاری سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے کنٹرول روم کا دورہ کیا۔
تمل ناڈو میں پولنگ ڈیوٹی کے لیے 1.40 لاکھ سے زیادہ پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے اور حساس پولنگ اسٹیشنوں پر اضافی سکیورٹی فورسز کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ اضلاع میں انتخابی مہم چلانے والے بیرونی لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آبائی حلقوں میں واپس چلے جائیں۔
ووٹنگ شام چھ بجے تک جاری رہے گی۔ شام چھ بجے سے پہلے جو بھی قطار میں کھڑا ہوگا، اسے ووٹ ڈالنے کی اجازت ہو گی۔ تمل ناڈو میں انتخابی مہم 21 اپریل کو ختم ہوئی۔ آج شام کو پولنگ ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی چار مئی کو کی جائے گی۔
مزید پڑھیں:
الیکشن کمیشن نے تمل ناڈو اور مغربی بنگال میں 1000 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم ضبط کی
بنگال انتخابات سے قبل اروند کیجریوال کا ممتا بنرجی سے رابطہ، مکمل حمایت کا اعلان
مغربی بنگال میں ووٹنگ سے عین قبل الیکشن کمیشن کارروائی کی، نندی گرام پولیس مبصر کو ہٹایا