جنتر منتر میں طلبا پر مبینہ تشدد کا جواب دیں، راہل گاندھی کا امت شاہ کو خط، پیلٹ گن کے استعمال پر جوابدہی کا مطالبہ
راہل گاندھی نے طالب علم ساحل لوچب سے ملاقات کی، جو پیلٹ لگنے کے باعث ایک آنکھ کی بینائی کھونے کے خطرے سے دوچار ہے۔
Published : July 26, 2026 at 4:29 PM IST
نئی دہلی : لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو ایک تفصیلی خط لکھ کر 20 جولائی کو دہلی کے جنتر منتر میں نیٹ پیپر لیک کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبا پر مبینہ پولیس کارروائی کے سلسلے میں جوابدہی کا مطالبہ کیا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ طلبا ایک شفاف، جوابدہ اور منصفانہ تعلیمی نظام کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن ان کی آواز سننے کے بجائے سیکورٹی فورسز نے ان پر اندھا دھند طاقت کا استعمال کیا، جس میں آنسو گیس اور مبینہ طور پر مہلک ہتھیار بھی استعمال کیے گئے۔
انہوں نے اپنے خط میں لکھا کہ اس کارروائی میں سیکڑوں طلبا شدید زخمی ہوئے، جبکہ کئی طالبات کے ساتھ بھی پولیس اہلکاروں کی جانب سے مبینہ طور پر بدسلوکی کی گئی۔ انہوں نے ان اطلاعات پر بھی تشویش ظاہر کی کہ احتجاج کے دوران پیلٹ گن استعمال کی گئی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ میڈیا رپورٹس اور سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی تصاویر اور ویڈیوز میں متعدد افراد، حتیٰ کہ ایک صحافی بھی، شدید زخمی دکھائی دے رہے ہیں۔
راہل گاندھی نے بتایا کہ انہوں نے 19 سالہ طالب علم ساحل لوچب سے ملاقات کی، جو اس وقت شدید تکلیف میں ہے اور مبینہ طور پر پیلٹ لگنے کے باعث اپنی ایک آنکھ کی بینائی کھونے کے خطرے سے دوچار ہے۔ راہل گاندھی نے اپنے خط میں امت شاہ سے کئی اہم سوالات بھی کیے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا احتجاجی طلبا کے خلاف پیلٹ گن یا دیگر مہلک ہتھیار استعمال کرنے کی منظوری وزیر داخلہ نے دی تھی؟ اگر نہیں، تو یہ فیصلہ کس افسر نے کیا؟
انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ عام لباس میں لاٹھیاں لے کر طلبا کو مارنے والے افراد کون تھے، آیا وہ پولیس اہلکار تھے یا رضاکار، اور انہیں کس نے تعینات کیا؟ انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج ہر جمہوری نظام کا بنیادی ستون ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ احتجاج کرنے والوں کا تحفظ کرے، ان کی شکایات سنے اور مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرے، نہ کہ طاقت کے ذریعے ان کی آواز دبائے۔
راہل گاندھی نے کہا کہ نوجوان اور طلبا ملک کا مستقبل ہیں اور وہ انصاف، جوابدہی اور شفافیت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا اور نہ ہی انہیں تشدد کے ذریعے خاموش کرایا جا سکتا۔ دریں اثنا، مرکزی حکومت اور کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے درمیان ہونے والے تیسرے دور کے مذاکرات کے بعد حکومت نے طلبا کے کئی اہم مطالبات قبول کر لیے ہیں۔
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مرکزی وزراء جے پی نڈا اور جتیندر سنگھ نے اعلان کیا کہ احتجاجی طلبا کے خلاف درج تمام مقدمات واپس لیے جائیں گے، مقدمات کی واپسی کی تحریری تصدیق دی جائے گی اور پیپر لیک تنازع سے منسلک واقعات میں جان گنوانے والے طلبا کے خاندانوں کو زیادہ سے زیادہ ممکنہ معاوضہ فراہم کیا جائے گا۔ ان یقین دہانیوں کے بعد سی جے پی کے رہنماؤں سوربھ داس اور آشوتوش رنکا نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کردیا۔