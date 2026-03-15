آسام، مغربی بنگال، کیرالا، تمل ناڈو اور پڈوچیری اسمبلی انتخابات کا شیڈول جاری، 9 اپریل سے ووٹنگ کا آغاز، 4 مئی کو نتائج

آسام، مغربی بنگال، کیرالا، تمل ناڈو اور پڈوچیری اسمبلی انتخابات کا شیڈول جاری، 9 اپریل سے ووٹنگ کا آغاز، 4 مئی کو نتائج
الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اتوار کو چار ریاستوں اور ایک مرکز کے زیر انتظام علاقے میں اسمبلی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔
Published : March 15, 2026 at 4:50 PM IST|
Updated : March 15, 2026 at 4:59 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اتوار کو چار ریاستوں اور ایک مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے شیڈول کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے مطابق انتخابات آسام، مغربی بنگال، تمل ناڈو، کیرالا اور مرکز کے زیر انتظام علاقہ پڈوچیری میں منعقد ہوں گے۔
الیکشن کمیشن کے اعلان کے مطابق آسام، کیرالا اور پڈوچیری میں ایک ہی مرحلے میں 9 اپریل کو ووٹنگ ہوگی، جبکہ تمل ناڈو میں 23 اپریل کو ایک مرحلے میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ مغربی بنگال میں انتخابات دو مرحلوں میں ہوں گے، جہاں 23 اپریل کو پہلے مرحلے اور 29 اپریل کو دوسرے مرحلے کی پولنگ ہوگی۔ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کے نتائج 4 مئی کو بیک وقت جاری کیے جائیں گے۔
چیف الیکشن کمشنر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ان انتخابات میں مجموعی طور پر 17.4 کروڑ ووٹرز اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ انتخابات 824 اسمبلی حلقوں میں منعقد ہوں گے، جس کے لیے ملک بھر میں 2 لاکھ 18 ہزار سے زائد پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔
انہوں نے کہا کہ انتخابی عمل کے انعقاد کے لیے تقریباً 25 لاکھ انتخابی اہلکار تعینات کیے جائیں گے تاکہ ووٹنگ آزادانہ، شفاف اور منصفانہ طریقے سے مکمل ہو سکے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اس بار تمام پولنگ اسٹیشنوں پر 100 فیصد ویب کاسٹنگ کی جائے گی تاکہ ووٹنگ کے عمل کی براہِ راست نگرانی ممکن ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہر پولنگ اسٹیشن پر بنیادی سہولیات جیسے پینے کے پانی اور دیگر انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔
الیکشن کمیشن نے بتایا کہ انتخابی عمل کی نگرانی کے لیے ریٹرننگ آفیسر، ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر اور چیف الیکٹورل آفیسر کی سطح پر خصوصی مانیٹرنگ ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔ کمیشن کے مطابق چاروں ریاستوں اور پڈوچیری میں ووٹر لسٹوں کی حتمی اشاعت اسپیشل انٹینسو ریویژن (ایس آئی آر) کے تحت مکمل کر لی گئی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ صاف اور درست انتخابی فہرستیں جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہیں، اس لیے یہ یقینی بنایا جائے گا کہ کوئی اہل ووٹر ووٹنگ کے حق سے محروم نہ رہے اور کوئی غیر اہل فرد ووٹر لسٹ میں شامل نہ ہو۔
الیکشن کمیشن کے مطابق ان ریاستوں کی اسمبلیوں کی مدت مئی میں مختلف تاریخوں پر ختم ہو رہی ہے۔ آسام اسمبلی کی مدت 20 مئی کو، کیرالا اسمبلی کی 23 مئی کو، تمل ناڈو اسمبلی کی 10 مئی کو جبکہ مغربی بنگال اسمبلی کی مدت 7 مئی کو مکمل ہوگی۔
انتخابی شیڈول کے اعلان سے قبل کانگریس نے الیکشن کمیشن پر تنقید بھی کی۔ پارٹی کے جنرل سیکریٹری جئے رام رمیش نے سوشل میڈیا پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ اب “مودی کے انتخابی ضابطے” میں تبدیل ہو چکا ہے اور اس کے تحت انتخابی مہم میں الزام تراشی اور خوف پھیلانے کی سیاست کی جاتی ہے۔
الیکشن کمیشن کے مطابق ان انتخابات کو شفاف بنانے کے لیے مختلف ممالک کے انتخابی اداروں کے تقریباً 20 ممالک کے نمائندوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے تاکہ وہ بھارت کے انتخابی عمل کا مشاہدہ کر سکیں۔