آسام میں سیلاب کی صورتحال سنگین، 21 ہلاکتیں، 16 اضلاع میں 5.4 لاکھ لوگ متاثر
وزیراعلیٰ ہیمنت بسوا شرما آج سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ آسام کا ضلع شیو ساگر سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔
Published : July 22, 2026 at 10:26 AM IST
گوہاٹی: بھارت کی شمال مشرقی ریاست آسام میں سیلاب خوفناک شکل اختیار کر لی ہے۔ آسام اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (اے ایس ڈی ایم اے) کے مطابق، گذشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں سیلاب سے کم از کم 21 افراد کی موت ہو گئی۔
اسی کے ساتھ ہی ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 31 ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گذشتہ 24 گھنٹوں میں ضلع شیو ساگر میں 13، چرائی دیو میں پانچ، گولا گھاٹ میں دو اور جورہاٹ میں ایک شخص کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ آسام کے متعدد اضلاع میں سیلاب کی صورت حال سنگین بنی ہوئی ہے۔ گولا گھاٹ، کامروپ، ہوجائی، ڈبروگڑھ، وشواناتھ، دھیماجی، سونیت پور، اودلگوڑی، ناگاؤں، چرائی دیو، کامروپ (ایم)، جورہاٹ، تینسوکیا، کاربی اینگلونگ، لکھیم پور اور شیو ساگر سمیت 16 اضلاع میں سیلاب سے 5.64 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے 24,210.35 ہیکٹر رقبے پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئی ہیں اور 44 ریونیو سرکلز کے 872 دیہات متاثر ہوئے ہیں۔
وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ وہ امدادی اور بچاؤ کاموں کا جائزہ لینے کے لیے بدھ کے روز سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع کا دورہ کریں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے منگل کی رات ایک پوسٹ میں کہا کہ بالائی علاقوں میں بادل پھٹنے سے حال ہی میں آنے والے سیلاب نے ہمارے لوگوں کو شدید مشکل میں ڈال دیا ہے۔ میں امدادی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے چرائی دیو، ناذیرا، شیو ساگر، سوناری، جورہاٹ اور ٹیوک میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں اور امدادی کیمپوں کا دورہ کروں گا۔
We are grateful to our Army, Airforce, NDRF and all other security personnel who are leaving no stone unturned to bring people to safety. https://t.co/OzjVUoNhaE— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 21, 2026
واضح رہے کہ شیو ساگر آسام کا سب سے زیادہ متاثرہ ضلع ہے، جہاں 3.59 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہیں۔ اس کے بعد جورہاٹ میں 87,662، چرائی دیو میں 72,646، ڈبروگڑھ میں 18,615 اور گولا گھاٹ میں 16,799 لوگ سیلاب سے متاثر ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے قائم کیے گئے 273 امدادی کیمپوں اور ریلیف مراکز میں 1.14 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ اس دوران، انڈین آرمی، انڈین ایئر فورس، این ڈی آر ایف (NDRF)، ایس ڈی آر ایف (SDRF)، پولیس اور مقامی انتظامیہ متاثرہ علاقوں میں امدادی اور بچاؤ کے کاموں میں مصروف ہیں۔
نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس (NDRF) نے 19 جولائی کو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (DDMA) کے الرٹ کے بعد آسام کے ضلع جورہاٹ میں ٹیوک ریونیو سرکل کے سیلینگ ٹی اسٹیٹ کے پاس سیلاب سے متاثرہ سیلینگ گھاٹ سے پانچ لوگوں کو بچایا۔ تلاش اور بچاؤ (سرچ اور ریسکیو) کی ٹیم نے اپنے زیر آب گھر کی چھت پر پھنسی ایک چھوٹی بچی، تیز بہاؤ میں بہتے ہوئے ایک شخص اور سیلاب کے پانی میں پھنسی تین خواتین کو بحفاظت نکال لیا ہے۔
📢 Public Advisory— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) July 21, 2026
To ensure uninterrupted mobile connectivity in the flood-affected districts of Sivasagar, Charaideo and Jorhat, the Department of Telecommunications, Government of India, has activated the Intra-Circle Roaming (ICR) facility until 24 July 2026.
This will… pic.twitter.com/kQtXE4efw5
ایک بزرگ خاتون کی حالت بہت خراب تھی، کیونکہ وہ ٹھنڈے سیلابی پانی میں زیادہ دیر تک رہنے کی وجہ سے ہائپوتھرمیا (شدید ٹھنڈ لگنے کی کیفیت) کا شکار ہو رہی تھیں۔ ریسکیو ٹیم نے تمام پانچوں افراد کو نکالا اور انہیں ہسپتال لے جانے سے پہلے ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔
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