آسام کے وزیر اعلیٰ کی اہلیہ کے متعدد غیر ملکی پاسپورٹس کا دعویٰ! ہمنتا کی بیوی نے پون کھیرا کے خلاف مقدمہ درج کرایا
آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما نے آج کہا کہ 'آسام میں کانگریس ختم ہو گئی ہے۔'
Published : April 6, 2026 at 11:24 AM IST
گوہاٹی، آسام: آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما کی اہلیہ رینیکی بھویان شرما نے آدھی رات کو پان بازار پولیس اسٹیشن کی کرائم برانچ میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی (اے آئی سی سی) کے میڈیا ڈیپارٹمنٹ کے چیئرمین پون کھیڑا کے خلاف مقدمہ درج کرایا۔ ایک پریس کانفرنس میں پون کھیڑا نے رینیکی بھویان شرما پر غیر ملکی پاسپورٹ اور کاروبار کا الزام لگایا۔
کانگریس کے سینئر لیڈر پون کھیڑا نے دعویٰ کیا تھا کہ رینیکی بھویان شرما کے پاس تین ممالک میں فعال پاسپورٹ ہیں اور ان کی بیرون ملک سرمایہ کاری اور اثاثے ہیں۔ ایک پریس کانفرنس میں پون کھیڑا نے رینیکی بھویان شرما پر مصر، متحدہ عرب امارات اور اینٹی گوا اور باربوڈا کے پاسپورٹ رکھنے کا الزام لگایا۔
میں نے اپنی زندگی میں ایسا جھوٹ نہیں سنا
رینیکی بھویان شرما نے کہا کہ تمام الزامات مکمل طور پر جھوٹے ہیں، مجرموں کو سزا ملنی چاہیے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا جھوٹ کبھی نہیں سنا۔ وزیر اعلیٰ کی اہلیہ نے ان الزامات کا بھی جواب دیا کہ ان کے پاس تین ممالک کے فعال پاسپورٹ ہیں۔ انہوں نے کہا، "مجرموں کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ مصنوعی ذہانت اور فوٹوشاپ کا استعمال کرتے ہوئے کیا گیا ہے۔ آسام پولیس تحقیقات کر کے سچ سامنے لائے گی۔"
بیرون ملک 52,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری
اگر میں نے بیرون ملک 52,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی ہے تو میں آسام میں کیوں رہوں؟ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اعداد و شمار فراہم کرنے میں غلطی کی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو 4-3 ریاستیں میرے کنٹرول میں آجائیں گی۔ سب کچھ قانونی طریقے سے کیا جائے گا۔" رینیکی بھویان شرما اپنے وکیل دیوجیت لون سائکیا کے ساتھ آدھی رات کو پان بازار پولس اسٹیشن کی کرائم برانچ پہنچیں۔
پاسپورٹ تنازعہ میں پاکستانی روابط کے الزامات
آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما نے پیر کے روز کہا کہ ریاست میں کانگریس پارٹی "ختم" ہو چکی ہے، سرما نے کانگریس لیڈر گورو گوگوئی اور پون کھیرا کے درمیان جاری پاسپورٹ تنازعہ میں پاکستانی روابط کے اپنے الزامات کو دہرایا، جس میں ان کی بیوی رینیکی بھویان شرما کے دعوے بھی شامل ہیں۔
صبح سیٹوں کی تعداد 94 تھی، رات تک یہ 99 ہو گئی
ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سرما نے کہا، "آسام میں کانگریس ختم ہو گئی ہے۔ کل سٹے بازی کا بازار دیکھیں۔ اس الزام کے بعد این ڈی اے کی سیٹوں کی تعداد بڑھ کر 99 ہو گئی، صبح، این ڈی اے کے لیے یہ 94 تھی، رات تک یہ 99 ہو گئی، یہ صرف ایک نشانی ہے، آج میری میٹنگ میں اور بھی لوگ ہوں گے۔ کانگریس نے وی پی سنگھ کے بیٹے کو پھنسایا تھا۔"
پاکستانی سوشل میڈیا گروپس سے مدد کیوں لی؟
اپنے حملے کو تیز کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کانگریس لیڈروں گورو گوگوئی اور پون کھیرا سے ان کے مبینہ غیر ملکی روابط پر سوال کیا۔ انہوں نے کہا، "آپ نے پاکستانی سوشل میڈیا گروپس سے مدد کیوں لی؟ تو ہمارے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا، ہم عدالت جائیں گے، سب کچھ، لیکن میرا الزام یہ ہے کہ پاکستان گورو گوگوئی کی مدد کیوں کر رہا ہے؟"