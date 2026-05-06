آسام کے وزیراعلیٰ ہمنتا بسوا سرما نے گورنر کو سونپا استعفیٰ، حکومت سازی جلد
نئی حکومت کی تقریب حلف برداری 11 مئی کے بعد منعقد کیے جانے کا امکان ہے۔
Published : May 6, 2026 at 2:28 PM IST
گوہاٹی: آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما نے اپنے کابینہ کے ساتھیوں کے ساتھ بدھ کے روز گورنر لکشمن پرساد اچاریہ کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، جس سے بی جے پی کی قیادت والی نئی حکومت کے قیام کی راہ ہموار ہو گئی۔
این ڈی اے نے آسام اسمبلی انتخابات 2026 میں زبردست کامیابی حاصل کی۔ بی جے پی کی زیر قیادت نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) نے 126 رکنی اسمبلی میں 102 نشستیں حاصل کیں۔ آسام میں اسمبلی انتخابات 9 اپریل کو ایک ہی مرحلے میں ہوئے تھے اور ووٹوں کی گنتی چار مئی کو ہوئی۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، وزیر اعلیٰ کے دفتر نے کہا کہ "آسام انتخابات 2026 کے نتائج کے باضابطہ نوٹیفکیشن کے بعد اور نئی حکومت کی تشکیل کی راہ ہموار کرنے کے لیے ڈاکٹر ہمنتا بسوا سرما نے اپنے کابینہ کے ساتھیوں سمیت وزیر اعلی کے عہدے سے اپنا استعفیٰ آج گورنر لکشمن اچاریہ کو پیش کیا۔"
I had the privilege of calling upon Hon’ble Governor Shri @Laxmanacharya54 and formally initiating the process for formation of the new government by tendering my resignation as Chief Minister and recommending the dissolution of the 15th Assam Legislative Assembly.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 6, 2026
مراسلہ میں کہا گیا ہے کہ گورنر نے استعفیٰ قبول کر لیا ہے اور سرما سے درخواست کی ہے کہ وہ نئی حکومت کے اقتدار سنبھالنے تک قائم مقام وزیر اعلیٰ کے طور پر کام جاری رکھیں۔
لوک بھون کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرما نے کہا کہ حلف برداری کی تقریب 11 مئی کے بعد ہونے کا امکان ہے۔ "یہ ایک تاریخی جیت ہے، اس لیے ہم نے اس موقعے پر وزیر اعظم نریندر مودی کو مدعو کیا ہے۔"
آسام کے نئے وزیر اعلی کا انتخاب مرکزی مبصرین جے پی نڈا اور نایاب سنگھ سینی کی موجودگی میں بی جے پی لیجسلیچر پارٹی کی میٹنگ میں کیا جائے گا۔
