"میاں" بولنا سی ایم ہمنتا بسوا سرما کو پڑ سکتا ہے مہنگا، آسام سول سوسائٹی نے درج کرائی ایف آئی آر
آسام کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر ہمانتا بسوا سرما پر فرقہ وارانہ اور اشتعال انگیز بیانات دینے کا الزام ہے۔
Published : February 3, 2026 at 2:17 PM IST
گوہاٹی: آسام کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر ہمنتا بسوا سرما کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ان پر پچھلے کچھ دنوں سے بنگالی نژاد مسلمانوں کے خلاف بار بار نفرت انگیز اور اشتعال انگیز بیانات دینے کا الزام ہے۔
پیر کو آسام سول سوسائٹی کی جانب سے صدر حافظ رشید احمد چودھری، ایگزیکٹیو صدر پروفیسر عبدالمنان اور ایگزیکٹیو ممبر عبدالرحیم سکدار نے گوہاٹی کے لتاسل پولیس اسٹیشن میں وزیر اعلیٰ کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی۔ لتاسل پولیس اسٹیشن کے افسر انچارج نے شکایت قبول کر لی ہے۔
مخصوص کمیونٹی کے خلاف نفرت اور عداوت کا پھیلانا
شکایت کے ساتھ 18 صفحات پر مشتمل حلف نامہ، اخباری مضامین اور ایک پین ڈرائیو ہے جس میں ویڈیو کلپس شامل ہیں۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ 24 اور 29 جنوری کے درمیان چیف منسٹر ڈاکٹر سرما نے میڈیا کے سامنے بنگالی مسلمانوں کے خلاف جان بوجھ کر فرقہ وارانہ اور اشتعال انگیز تبصرہ کیا۔ انہوں نے ایک مخصوص کمیونٹی کے خلاف نفرت اور عداوت پھیلانے کے ارادے سے ان کی وضاحت کے لیے "میاں" کی اصطلاح استعمال کی۔
کمیونٹی کے خلاف دھمکی اور سزا دینے کے واقعات
شکایت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ، خبروں کے مطابق، ریاست کے مختلف حصوں میں کمیونٹی کے خلاف دھمکی اور سزا دینے کے واقعات پہلے ہی پیش آچکے ہیں، جو چیف منسٹر کی نفرت انگیز تقریر سے بھڑک اٹھے ہیں۔ شکایت کنندہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے بیان نے عوامی امن اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو درہم برہم کیا ہے اور تعزیرات ہند کی دفعہ 192، 196، 197، 299، 302 اور 353 کے تحت قابل سزا جرم ہے۔
نفرت انگیز تقاریر کے خلاف سپریم کورٹ کی ہدایات
عوامی امن اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے مفاد میں اور نفرت انگیز تقاریر کے خلاف سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق، شکایت کنندگان نے لتاسل پولیس اسٹیشن کے افسر انچارج سے درخواست کی ہے کہ وہ ان دفعات کے تحت وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما کے خلاف مقدمہ درج کریں اور مناسب کارروائی کریں۔