ETV Bharat / bharat

"میاں" بولنا سی ایم ہمنتا بسوا سرما کو پڑ سکتا ہے مہنگا، آسام سول سوسائٹی نے درج کرائی ایف آئی آر

آسام کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر ہمانتا بسوا سرما پر فرقہ وارانہ اور اشتعال انگیز بیانات دینے کا الزام ہے۔

assam civil society filed fir against cm himanta biswa sarma Urdu News
ہمنتا بسوا سرما (ETV Bharat فائل فوٹو)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 3, 2026 at 2:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

گوہاٹی: آسام کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر ہمنتا بسوا سرما کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ان پر پچھلے کچھ دنوں سے بنگالی نژاد مسلمانوں کے خلاف بار بار نفرت انگیز اور اشتعال انگیز بیانات دینے کا الزام ہے۔

پیر کو آسام سول سوسائٹی کی جانب سے صدر حافظ رشید احمد چودھری، ایگزیکٹیو صدر پروفیسر عبدالمنان اور ایگزیکٹیو ممبر عبدالرحیم سکدار نے گوہاٹی کے لتاسل پولیس اسٹیشن میں وزیر اعلیٰ کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی۔ لتاسل پولیس اسٹیشن کے افسر انچارج نے شکایت قبول کر لی ہے۔

assam civil society filed fir against cm himanta biswa sarma Urdu News
آسام سول سوسائٹی کے ارکان (ETV Bharat)

مخصوص کمیونٹی کے خلاف نفرت اور عداوت کا پھیلانا

شکایت کے ساتھ 18 صفحات پر مشتمل حلف نامہ، اخباری مضامین اور ایک پین ڈرائیو ہے جس میں ویڈیو کلپس شامل ہیں۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ 24 اور 29 جنوری کے درمیان چیف منسٹر ڈاکٹر سرما نے میڈیا کے سامنے بنگالی مسلمانوں کے خلاف جان بوجھ کر فرقہ وارانہ اور اشتعال انگیز تبصرہ کیا۔ انہوں نے ایک مخصوص کمیونٹی کے خلاف نفرت اور عداوت پھیلانے کے ارادے سے ان کی وضاحت کے لیے "میاں" کی اصطلاح استعمال کی۔

assam civil society filed fir against cm himanta biswa sarma Urdu News
ہمنتا بسوا سرما کے خلاف ایف آئی آر کاپی (ETV Bharat)
assam civil society filed fir against cm himanta biswa sarma Urdu News
ہمنتا بسوا سرما کے خلاف ایف آئی آر کاپی (ETV Bharat)

کمیونٹی کے خلاف دھمکی اور سزا دینے کے واقعات

شکایت میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ، خبروں کے مطابق، ریاست کے مختلف حصوں میں کمیونٹی کے خلاف دھمکی اور سزا دینے کے واقعات پہلے ہی پیش آچکے ہیں، جو چیف منسٹر کی نفرت انگیز تقریر سے بھڑک اٹھے ہیں۔ شکایت کنندہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے بیان نے عوامی امن اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو درہم برہم کیا ہے اور تعزیرات ہند کی دفعہ 192، 196، 197، 299، 302 اور 353 کے تحت قابل سزا جرم ہے۔

assam civil society filed fir against cm himanta biswa sarma Urdu News
ہمنتا بسوا سرما کے خلاف ایف آئی آر کاپی (ETV Bharat)

نفرت انگیز تقاریر کے خلاف سپریم کورٹ کی ہدایات

عوامی امن اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے مفاد میں اور نفرت انگیز تقاریر کے خلاف سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق، شکایت کنندگان نے لتاسل پولیس اسٹیشن کے افسر انچارج سے درخواست کی ہے کہ وہ ان دفعات کے تحت وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما کے خلاف مقدمہ درج کریں اور مناسب کارروائی کریں۔

یہ بھی پڑھیں:

کانگریس لیڈروں کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کا حکم، آسام کے وزیراعلیٰ نے بنگلہ دیشی قومی ترانہ گانے کا لگایا الزام

آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنتا بسوا سرما کا متنازعہ بیان، ایس آئی آر میں 4 سے 5 لاکھ ’میاں‘ ووٹروں کے اخراج کا دعویٰ

وزیرِاعلیٰ آسام ہیمنت بسوا سرما کا متنازع بیان: "آئین اجازت دیتا ہے، مگر بھارت کا وزیرِاعظم ہندو ہی ہوگا"

وزیر اعلیٰ ہمنتا نے کانگریس ریاستی صدر کو 'پاکستانی ایجنٹ' قرار دیا، کہا ہمت ہے تو دائر کریں مقدمہ

آسام اسمبلی میں تعدد ازدواج پر پابندی کا بل پیش، اپوزیشن کا واک آؤٹ

TAGGED:

HIMANTA BISWA SARMA HATE SPEECH
FIR AGAINST HIMANTA BISWA SARMA
HIMANTA BISWA HATE SPEECH
ASSAM CIVIL SOCIETY ASSAM CM
CASE AGAINST HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.