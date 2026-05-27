یونیفارم سول کوڈ بل آسام اسمبلی سے پاس، گجرات اور اتراکھنڈ بھی کر چکے ہیں منظور
اس میں مذہب سے قطع نظر شادی، طلاق، وراثت اور لیو ان ریلیشن شپ کیلئے یکساں قانونی ڈھانچہ قائم کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔
Published : May 27, 2026 at 7:05 PM IST
گوہاٹی: آسام اسمبلی نے بدھ کے روز اکثریت کی بنیاد پر یکساں سول کوڈ (یو سی سی) بل 2026 پاس کر دیا۔ 126 رکنی آسام اسمبلی میں این ڈی اے کے 102 ایم ایل ایز نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ حکومت کے مطابق اس کا مقصد ایک یکساں قانونی ڈھانچہ قائم کرنا ہے جس میں شادی، طلاق، وراثت اور لیو ان ریلیشن شپ کے لیے مذہب سے قطع نظر سبھی کے لیے یکساں قانونی ڈھانچہ قائم کرنا ہے۔ تاہم اپوزیشن نے اس بل کو سلیکٹ کمیٹی کے پاس بھیجنے کا مطالبہ کیا۔
مجوزہ بل کی منظوری کے بعد، آسام اتراکھنڈ اور گجرات کے بعد یکساں سول کوڈ بل پاس کرنے والی ملک کی تیسری ریاست بن گئی ہے۔
اس سے قبل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے آسام کے وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما نے کانگریس پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ "کانگریس سب سے پہلے سال 1925 میں یکساں سول کوڈ کی وکالت کرتی تھی۔" سرما نے بدھ کو الزام لگایا کہ اپوزیشن پارٹی اب سیکولر نہیں رہی ہے اور ایک خاص برادری کی نمائندہ بن گئی ہے۔
'یکساں سول کوڈ، آسام، 2026 بل' پر بحث کے دوران سوالات کا جواب دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ مجوزہ قانون آئین کے آرٹیکل 44 پر مبنی ہے، نہ کہ کسی بی جے پی یا آر ایس ایس کے نظریے پر، جیسا کہ اپوزیشن نے الزام لگایا ہے۔
سرما نے کہا کہ "یو سی سی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس کا مطالبہ پہلی بار سال 1925 میں کانگریس نے کیا تھا۔ جواہر لال نہرو نے بھی سال 1937 میں اس کی تجویز دی تھی۔'' انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس قرآن اور شریعت کے زاویے سے اس کی مخالفت کر رہی ہے، ہندو، عیسائی یا قبائلی زاویے سے نہیں۔"
مزید پڑھیں: آسام یو سی سی بل مسلمانوں پر ’ہندو قانون‘ تھوپنے کی کوشش: اسدالدین اویسی
انہوں نے یہ بھی کہا کہ "کانگریس یو سی سی کی مخالفت کر رہی ہے۔ ان کی دلیلوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ تمام ذاتوں، فرقوں اور مذاہب کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صرف ایک خاص برادری کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ کانگریس پورے آسام کی نمائندگی نہیں کرتی ہے۔"
واضح رہے کہ 126 رکنی آسام اسمبلی میں کانگریس کے 19 ایم ایل اے ہیں، جن میں سے 18 مسلم کمیونٹی سے ہیں اور ایک ہندو ہے۔ بی جے پی کے وزیر اعلیٰ ہیمنتا سرما اپنی تقریر میں بار بار اسی بات پر طنز کر رہے تھے۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ "اب کانگریس کو دیکھ کر بہت دکھ اور تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمارے بیانات میں تمام مذاہب اور تمام لوگوں کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ میرا ماننا ہے کہ فرقہ پرست پارٹی بننے کے بجائے، کانگریس کو بھارت کی سیکولر روایت پر عمل کرنا چاہیے۔"
گوا کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب ساحلی ریاست سال 1961 میں بھارت میں شامل ہوئی تو اس وقت کی کانگریس حکومت نے پرتگالی کامن سول کوڈ کو جاری رکھا۔ مغربی ریاست نے سال 1961 میں انڈین یونین کے ساتھ الحاق کے بعد اپنا موجودہ عائلی قانون - پرتگالی سول کوڈ 1867 کو برقرار رکھا اور اسے گوا سول کوڈ کا نام دیا۔
یہ بھی پڑھیں: آسام اسمبلی میں پیش کیا گیا یو سی سی بل، تعدد ازدواج پر پابندی اور لیو اِن تعلقات کی رجسٹریشن کی تجویز
سرما نے کہا کہ "اتراکھنڈ اور گجرات کے بعد، آسام یو سی سی کو نافذ کرنے والی بھارت کی تیسری ریاست ہوگی۔ یہ صنفی انصاف کی سمت میں ایک بڑا قدم ہوگا۔ اس بل کی بنیاد ہندوستانی آئین کی دفعہ 44 ہے۔"
انہوں نے مجوزہ قانون کے دائرہ کار سے قبائلیوں کو خارج کرنے کا جواز پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس ایسے ذاتی معاملات پر حکمرانی کرنے والے صدیوں کے روایتی قوانین پہلے سے موجود ہیں۔
سرما نے کہا کہ "قبائلی تعدد ازدواج کی حمایت نہیں کرتے، لڑکیوں کو مساوی حقوق دیتے ہیں، اور نہ ہی لیو ان ریلیشنز کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ ایک طرح سے، صدیوں سے یو سی سی کو نافذ کر رہے ہیں۔ سیلف ریگولیشن بہترین ضابطہ ہے۔ اس لیے ہم اسے قبائلیوں پر مسلط نہیں کرنا چاہتے۔"
پیر کے روز، آسام حکومت نے یکساں سول کوڈ پر ایک بل متعارف کرایا، جس کا مقصد مختلف ذاتی معاملات جیسے شادی، طلاق، وراثت، اور لیو ان ریلیشن شپ پر سبھی مذاہب کے لیے یکساں قوانین بنانا ہے۔ اس میں تعدد ازدواج کو ممنوع قرار دینے اور لیو ان ریلیشن شپ کے رجسٹریشن کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔
تاہم، بل میں کہا گیا ہے کہ یہ قانون آسام میں رہنے والے کسی بھی درج فہرست قبائل پر لاگو نہیں ہوگا۔ اس بل میں کئی تعزیری اقدامات تجویز کیے گئے ہیں جن میں دو بار یا اس سے زیادہ شادی کرنے پر سات سال قید اور لیو ان ریلیشن شپ رجسٹر کرنے میں ناکامی پر تین ماہ کی قید شامل ہے۔
مزید پڑھیں:
ملک میں پہلی بار اتراکھنڈ میں یو سی سی کے تحت 'حلالہ' کیس میں چارج شیٹ داخل، جانیے کیوں نہیں ہوئی کوئی گرفتاری
سپریم کورٹ کا اہم ریمارک: “یونیفارم سول کوڈ کا مقصد کسی مذہب کو نشانہ بنانا نہیں، یہ آئینی ہدف ہے”
گجرات اسمبلی میں منظور یو سی سی بل اور ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ غیر آئینی: اسدالدین اویسی