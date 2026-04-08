آسام اسمبلی انتخابات: بی جے پی کی نظریں ہیٹ ٹرک پر، کانگریس اقتدار میں واپسی کے لئے کوشاں
ووٹنگ صبح 7 بجےسے شام 5 بجےتک ہوگی۔35 اضلاع میں 31,490 پولنگ اسٹیشنوں پر ڈھائی کروڑ ووٹرزحق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل ہیں۔
Published : April 8, 2026 at 5:49 PM IST
گوہاٹی: 126 رکنی آسام اسمبلی کے لیے جمعرات کو ہونے والے انتخابات میں زیادہ تر سیٹوں پر بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) زیرقیادت نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) اور کانگریس کی قیادت والی اپوزیشن اتحاد کے درمیان سیدھا مقابلہ ہونے کا امکان ہے۔
بی جے پی کا مقصد ان انتخابات کے ذریعے ریاست میں مسلسل تیسری بار (ہیٹ ٹرک) مکمل کرنا ہے، جب کہ کانگریس 2016 میں اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد ریاست میں دوبارہ حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔
کل 722 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں وزیر اعلیٰ ہمانتا بسوا سرما، ریاستی کانگریس کے صدر گورو گوگوئی، قائد حزب اختلاف دیببرتا سائکیا، اے آئی یو ڈی ایف کے سربراہ بدرالدین اجمل، رائیور دل لیڈر اکھل گوگوئی اور آسوم جاتیہ پریشد (اے جے پی) کے صدر لورین جیوتی گوگوئی شامل ہیں۔
ووٹنگ صبح 7 بجے سے شام 5 بجے تک ہوگی۔ 35 اضلاع میں 31,490 پولنگ اسٹیشنوں پر۔ کل 25 ملین ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل ہیں، جن میں 12.5 ملین خواتین اور 318 تیسری صنف کے ووٹرز شامل ہیں۔
Polling will be held in all 126 assembly seats on April 9 and votes will be counted on May 4.
کانگریس نے سب سے زیادہ 99 امیدوار کھڑے کیے ہیں، جب کہ بی جے پی 90 سیٹوں پر الیکشن لڑ رہی ہے۔ اے آئی یو ڈی ایف 30 سیٹوں پر مقابلہ کر رہی ہے، جبکہ این ڈی اے کی اتحادی آسوم گنا پریشد (اے جی پی) اور بوڈولینڈ پیپلز فرنٹ (بی پی ایف) بالترتیب 26 اور 11 سیٹوں پر الیکشن لڑ رہی ہیں۔
اپوزیشن کیمپ میں رائجور دل 13 سیٹوں، آسام جاتیہ پریشد 10 سیٹوں، سی پی آئی (ایم) تین سیٹوں اور اے پی ایچ ایل سی دو سیٹوں پر الیکشن لڑ رہی ہے۔ دیگر جماعتوں میں، اے اے پی 18 سیٹوں پر، یو پی پی ایل (18)، ترنمول کانگریس (22)، اور جے ایم ایم 16 سیٹوں پر مقابلہ کر رہی ہے، جب کہ 258 آزاد امیدوار بھی میدان میں ہیں۔
الگا پور-کاٹلی چررا اور کریم گنج جنوبی میں سب سے زیادہ 15 امیدوار ہیں، جب کہ رنگیا، جاگیروڈ (ایس سی)، ہوجائی، نادوار، جونئی (ایس ٹی)، دوما ڈوما، مہمورہ، تیوک اور لکھی پور سیٹوں پر صرف دو امیدوار میدان میں ہیں۔
کل امیدواروں میں سے 59 خواتین ہیں جن میں کانگریس نے سب سے زیادہ 14 ٹکٹ دئے ہیں۔ بی جے پی نے سات خواتین کو میدان میں اتارا ہے۔ دوسری جماعتوں میں خواتین کی نمائندگی بہت کم ہے، اور کوئی بھی امیدوار تیسری جنس سے نہیں ہے۔
کلیدی مقابلوں میں جلوکباری سیٹ شامل ہے، جہاں سی ایم ہیمنتا بسوا سرما لگاتار چھٹی بار انتخاب لڑ رہے ہیں۔ کانگریس نے بدیشا نیوگ کو میدان میں اتارا ہے۔ جورہاٹ میں کانگریس کے گورو گوگوئی کا مقابلہ بی جے پی کے ہتیندر ناتھ گوسوامی سے ہے۔
نذیرا میں، دیببرتا سائکیا بی جے پی کے میور بورگوہین کے خلاف اپنی خاندانی نشست برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بوڈولینڈ علاقے کی تمول پور سیٹ پر ڈیمری اور یو پی پی ایل کے سربراہ پرمود بورو کے درمیان سیدھا مقابلہ ہے۔
اے آئی یو ڈی ایف کے سربراہ بدرالدین اجمل بنکنڈی سیٹ سے اے جی پی کے شہاب الدین مجمدار اور اے جے پی کے رضا الکریم چودھری کے خلاف مقابلہ کر رہے ہیں۔ سبساگر میں، اکھل گوگوئی، بی جے پی کے جینتا ہزاریکا، اور اے جی پی کے پردیپ ہزاریکا کے درمیان سہ رخی مقابلہ ہے۔
کھوانگ میں اے جے پی کے لورین جیوتی گوگوئی کا براہ راست مقابلہ بی جے پی کے چکردھر گوگوئی سے ہے، جب کہ بوکاکھٹ میں اے جی پی کے صدر اور وزیر اتل بورا، رائیور دل کے ہری پرساد سائکیا اور سابق آزاد ایم ایل اے جیتن گوگوئی کے درمیان سہ رخی مقابلہ ہے۔ وزیر کیشو مہانتا کالیا بور سیٹ سے راجور دل کے پردیپ کمار بروا کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں۔
چیف الیکٹورل آفیسر انوراگ گوئل نے کہا کہ تمام پولنگ اسٹیشنوں پر ریئل ٹائم نگرانی کے لیے ویب کاسٹنگ کا انتظام کیا گیا ہے۔ ووٹنگ کے دوران سی آر پی ایف سمیت سنٹرل آرمڈ پولیس فورس کو سیکورٹی کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔
ووٹروں میں 6.42 لاکھ پہلی بار ووٹ دینے والے، 80 سال سے زیادہ عمر کے 2.50 لاکھ ووٹرز (بشمول 2,466 صد سالہ) اور 2.05 لاکھ معذور ووٹرز شامل ہیں۔