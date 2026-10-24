"ان سے پوچھیں جنہوں نے یہ لگائے ہیں": جامعہ ملیہ اسلامیہ میں 'فری کشمیر' اور 'فری شرجیل امام' کے پوسٹرز پر سلمان خورشید کا ردعمل
"ان سے پوچھیں جنہوں نے یہ لگائے ہیں": جامعہ ملیہ اسلامیہ میں 'فری کشمیر' اور 'فری شرجیل امام' کے پوسٹرز پر سلمان خورشید کا ردعمل
By ANI
Published : October 24, 2026 at 11:05 AM IST
نئی دہلی: جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کیمپس میں "فری کشمیر" اور "فری شرجیل امام" تحریر کردہ متنازعہ پوسٹرز اور گرافٹی (دیواری تحریریں) سامنے آنے کی رپورٹوں پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، کانگریس کے سینئر رہنما سلمان خورشید نے کہا کہ میڈیا کو ان سے سوال کرنے کے بجائے ان لوگوں سے بازپرس کرنی چاہیے جو انہیں لگانے کے ذمہ دار ہیں۔
خبر رساں ادارے اے این آئی (ANI) سے گفتگو کرتے ہوئے خورشید نے ان سوالات کو نظر انداز کیا اور ایسے اقدامات کے خلاف چوکنا رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔
"Ask those who put them up": Salman Khurshid on 'Free Kashmir', 'Free Sharjeel Imam' posters at Jamia Millia Islamia Read @ANI Story | https://t.co/6BjyfAcksB #SalmanKhurshid #JamiaMilliaIslamia #Kashmir https://t.co/lCr5Na6HPR— ANI Digital (@ani_digital) October 24, 2026
میں نے کوئی پوسٹر نہیں لگایا: سلمان خورشید
خورشید نے کہا، "نہیں، نہیں، نہیں۔ اس شخص سے پوچھیں جو پوسٹرز لگاتا ہے۔ میں نے کوئی پوسٹر نہیں لگایا، پھر بھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ جس نے بھی انہیں لگایا ہے اس سے پوچھیں۔ آپ کو الرٹ رہنا چاہیے اور اگر کوئی ایسے پوسٹر لگاتا ہے تو ان سے پوچھیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔"
ان کے یہ ریمارکس ان رپورٹوں کے بعد سامنے آئے جن میں بتایا گیا تھا کہ قومی دارالحکومت کی اس مرکزی یونیورسٹی کی دیواروں پر کئی متنازعہ نعروں والے پوسٹرز اور دیواری گرافٹی دیکھی گئی ہیں— جن میں "فری کشمیر،" "فری شرجیل امام،" "فری فلسطین" اور "آر ایس ایس گو بیک" شامل ہیں۔
رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ کیمپس میں طلبہ تنظیموں کے انتخابات کرانے کے مطالبے کے لیے جاری مظاہروں کے دوران سامنے آیا۔
سفارتی معاملات کو سنجیدگی سے لیا جانا ضروری
اس سے قبل، سینئر کانگریس رہنما اور سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید نے لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کے بھارت کی خارجہ پالیسی سے متعلق ریمارکس کی حمایت کرتے ہوئے کہا تھا کہ سفارتی معاملات کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے اور انہوں نے اصرار کیا کہ بھارت کسی بھی ملک کا "ماتحت پیروکار" نہیں بن سکتا، چاہے اس ملک کی طاقت یا بھارت کی ضروریات کچھ بھی ہوں۔
اے این آئی سے بات کرتے ہوئے خورشید نے کہا کہ راہل گاندھی نے سفارتی علامتوں کی اہمیت، دوسرے ممالک کے ساتھ بھارت کے روابط اور ملک کے وقار اور خود داری کے تحفظ کی ضرورت کے بارے میں اہم سوالات اٹھائے ہیں۔
انہوں نے حکومت کی خارجہ پالیسی کے نتائج پر بھی سوال اٹھایا اور تجارتی معاہدے کی عدم موجودگی، ایچ ون بی (H-1B) ویزوں کے خدشات اور ہتھکڑیاں لگا کر بھارتیوں کی بیدخلی کا حوالہ دیا۔
راہل کے ریمارکس کو درست تناظر میں سمجھنے کی ضرورت
خورشید نے کہا، "خارجہ پالیسی کے معاملات سنجیدہ ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ کالج کے مباحثے کے مقابلے جیسا سلوک نہیں کیا جانا چاہیے،" انہوں نے مزید کہا کہ راہل گاندھی کے ریمارکس کو جوابی سوالات کے ذریعے مسترد کرنے کے بجائے ان کے درست تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔
سفارتی روابط میں کسی ملک کے دارالحکومت کی اہمیت کی وضاحت کرتے ہوئے خورشید نے کہا کہ دارالحکومت کسی ملک کے وسیع تر سیاسی اور ادارہ جاتی نظام کی نمائندگی کرتا ہے۔
جام نگر یا ممبئی کا دورہ، دہلی کو نظرانداز کرنے کے مترادف
انہوں نے کہا، "اگر آپ واقعی کسی قوم کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، تو آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس کا دارالحکومت اس کے پورے نظام کی علامت کے طور پر کام کرتا ہے،" انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ آنے والے مہمانوں کے ملک کے اندر مختلف مفادات اور مقامات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ وسیع تر تناظر کو سمجھنے کے لیے آخر کار اس کے سیاسی مرکز کے ساتھ روابط کے خواہاں ہوں گے۔
دہلی کو نظرانداز کرتے ہوئے جام نگر یا ممبئی کا دورہ کرنے کی مثال دیتے ہوئے خورشید نے کہا کہ اس طرح کے طرز عمل سے یہ تاثر پیدا ہو سکتا ہے کہ ملک کے دارالحکومت اور قومی نظام کو وہ سنجیدگی نہیں دی جا رہی ہے جس کے وہ حقدار ہیں۔
ریمارکس کے پیچھے چھپی نیت کو سمجھنا ضروری
انہوں نے کہا، "ایسا لگتا ہے کہ روابط صرف مخصوص اور محدود مفادات کے تحت چلائے جا رہے ہیں۔ راہل گاندھی جی نے بہت سنجیدگی سے غور کرنے کے بعد یہ نکتہ اٹھایا ہے۔" خورشید نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ راہل گاندھی کے ریمارکس کے پیچھے چھپی نیت کو سمجھیں اور جوابی سوالات کے ذریعے بحث کا رخ موڑنے کے بجائے اٹھائے گئے خدشات کا حل نکالیں۔
وزیر اعظم سے ملاقات پر پیش کی صفائی
سفارتی دوروں اور وزیر اعظم کے سفر کے حوالے پر خورشید نے کہا کہ خیر سگالی کے دوروں کو رسمی سفارتی روابط یا سربراہی اجلاسوں کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا جانا چاہیے۔ اجمیر جاتے ہوئے ایک ٹرانزٹ اسٹاپ کے دوران وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے اپنے ذاتی دورے کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ دورہ محض خیر سگالی کا ایک اشارہ تھا اور اس کا پہلے سے طے شدہ کسی مخصوص اجلاس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔
اتفاق رائے تھا کہ وزیر اعظم سے ملاقات کی جائے
خورشید نے کہا، "مجھے جانا تھا؛ میں اس لیے نہیں گیا کہ ہمارا کوئی مخصوص اجلاس طے تھا۔ وہ وہاں سے گزر رہے تھے، اجمیر جا رہے تھے، اس لیے خیر سگالی کے طور پر اور اچھے تعلقات برقرار رکھنے کے لیے (میں نے ملاقات کی)۔" انہوں نے مزید کہا کہ اس بات پر اتفاق رائے تھا کہ وزیر اعظم سے ملاقات کی جائے، ان کے ساتھ کھانا کھایا جائے اور خیر سگالی کے طور پر انہیں رخصت کیا جائے۔