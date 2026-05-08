وندے ماترم کی توہین کو قابل سزا جرم بنانے سے متعلق مرکز کے اقدامات پر پھوٹا اوییسی کا غصہ، کہا۔۔۔۔ملک کسی دیوی یا دیوتا سے نہیں چلتا
مرکزی کابینہ نے وندے ماترم کی توہین کو قابل سزا جرم بنانے کے لیے قانون میں ترمیم کو منظوری دی ہے۔
Published : May 8, 2026 at 11:01 AM IST
حیدرآباد: مرکزی کابینہ نے قومی گیت وندے ماترم کے گانے میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ کو قابل سزا جرم بنانے کے لیے قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام ایکٹ 1971 میں ترمیم کرنے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔
اس سے وندے ماترم کو وہی قانونی تحفظ مل جائے گا جیسا کہ قومی ترانہ جن گنا من کو حاصل ہے۔ یہ ایکٹ فی الحال قومی ترانے، قومی پرچم اور آئین کو کسی بھی قسم کی توہین سے محفوظ رکھتا ہے۔
اے آئی ایم آئی ایم صدر اسد الدین اویسی نے مرکزی کابینہ کے 'وندے ماترم' کو قومی ترانہ 'جن گنا من' کی طرح قانونی تحفظ دینے کے فیصلے پر اعتراض جتایا ہے۔ انھوں نے کہا کہ اس گیت کو ترانے کے برابر نہیں سمجھا جاسکتا، کیونکہ یہ ایک دیوی کی قصیدہ خوانی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ملک کسی دیوتا یا دیوی کے نام پر نہیں چلتا اور یہ کسی ایک دیوی یا دیوتا سے تعلق نہیں رکھتی۔
جمعرات کو ایکس پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے کہا، "جن گنا من بھارت اور اس کے لوگوں کا ذکر کرتا ہے، کسی خاص مذہب کا نہیں۔ مذہب (برابر نہیں) ملک ہے۔ وندے ماترم لکھنے والا شخص برطانوی راج کا ہمدرد تھا اور مسلمانوں کی توہین کرتا تھا۔ نیتا جی بوس، گاندھی، نہرو اور ٹیگور سب نے اسے مسترد کر دیا تھا۔" ہندوستان کے آئین کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ تمہید "ہم، عوام" سے شروع ہوتی ہے - "بھارت ما" سے نہیں۔ یہ "فکر، اظہار، عقیدہ، ایمان اور عبادت کی آزادی" کا وعدہ کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ آئین کی پہلی شق، آرٹیکل ایک، "ہندوستان، یعنی بھارت" کو ریاستوں کی یونین کے طور پر بیان کرتی ہے۔
دستور ساز اسمبلی میں، کچھ اراکین چاہتے تھے کہ تمہید دیوی کے نام سے شروع کی جائے اور انہوں نے خاص طور پر وندے ماترم کو ذکر کیا۔ دوسرے چاہتے تھے کہ یہ "خدا کے نام پر" شروع ہو اور "اس کے شہریوں" کو "اُس کے شہریوں" سے بدل دے۔ تاہم، اویسی نے کہا کہ یہ تمام ترامیم ناکام ہو گئیں۔
انہوں نے کہا، "ہندوستان، یعنی بھارت، اس کے لوگ ہیں۔ انھوں نے مزید کہا، "ملک کوئی دیوی نہیں ہے؛ یہ کسی دیوتا یا دیوی کے نام پر نہیں چلتا، اور یہ کسی ایک دیوی یا دیوتا سے تعلق نہیں رکھتا۔"
دریں اثنا، تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے حکومت کے فیصلے پر اویسی کے اعتراضات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ، اے آئی ایم آئی ایم قیادت کسی بھی قسم کے ثقافتی انضمام کو مذہبی آزادی کے لیے خطرہ سمجھتی ہے۔
انھوں نے کہا، یہ صرف اویسی تک محدود نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جناح نے بھی اسی راستے پر عمل کیا۔
رام چندر راؤ نے کہا کہ جناح نے کانگریس کے رکن کے طور پر اپنے سیاسی کیریئر کے ابتدائی مرحلے کے دوران وندے ماترم پر اعتراض نہیں کیا تھا، اور ان کی مخالفت کانگریس چھوڑنے کے بعد ہی سامنے آئی تھی۔
راؤ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "یہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ایک بار جب سیاست مذہبی آزادی پر منحصر ہو جاتی ہے، تو ہر تہذیبی علامت کو خطرے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔"
ایک نمونہ تجویز کرتے ہوئے، بی جے پی لیڈر نے کہا کہ اے آئی ایم آئی ایم نہ صرف وندے ماترم، بلکہ یکساں سول کوڈ، تین طلاق کے خاتمے اور ایک مشترکہ فریم ورک بنانے کی ہر کوشش کی بھی مخالفت کرتی ہے۔
انہوں نے کہا، "یہ سب قیادت کی ذہنیت سے پیدا ہوتا ہے جو ثقافتی انضمام اور قومی ہم آہنگی کو اپنی سیاسی مطابقت اور مذہبی آزادی کے لیے خطرات کے طور پر دیکھتا ہے۔"
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
