اروند کیجریوال 100 رکنی وفد کے ساتھ پی ایم کی رہائش گاہ کریں گے مارچ، ایندھن کی پالیسی میں تبدیلی کا مطالبہ
کیجریوال نےمطالبہ کیا کہ صارفین کو پیٹرول پمپوں پر ایتھنول ملا ہوا ای 20 اور باقاعدہ پیٹرول کے درمیان انتخاب کرنے کی اجازت دی جائے۔
Published : August 1, 2026 at 5:32 PM IST
نئی دہلی: عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے ہفتہ کو حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ پیٹرول پمپس پر صارفین کو ای 20 اور خالص پیٹرول میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا اختیار دے اور اپنے مطالبات کی یادداشت پیش کرنے کے لیے 4 اگست کو وزیر اعظم کی رہائش گاہ تک مارچ کا اعلان کیا۔
یہاں کانسٹی ٹیوشن کلب آف انڈیا میں ای 20 فیول پر ٹاؤن ہال میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیجریوال نے کہا کہ وہ منگل کی دوپہر دستخطی مہم کے ایک حصے کے طور پر میمورنڈم جمع کریں گے اور لوک کلیان مارگ پر نریندر مودی کی رہائش گاہ کی طرف تقریباً 100 لوگوں کے ساتھ مارچ کی قیادت کریں گے۔
کیجریوال نے مطالبہ کیا کہ صارفین کو پیٹرول پمپوں پر ایتھنول ملا ہوا ای 20 اور باقاعدہ پیٹرول کے درمیان انتخاب کرنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ای 20 پیٹرول کی قیمت میں کمی کی جائے اور پیٹرول کے مجموعی نرخوں میں کمی کی جائے۔
دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ کیجریوال نے بھی حکومت پر زور دیا کہ وہ اس رپورٹ کو عام کرے جس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ای 20 گاڑیوں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔
انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کا کہنا ہے کہ مطالعہ کیا گیا ہے اور ای 20 گاڑیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اس رپورٹ کو عام کریں۔
اس تقریب میں مختلف ریاستوں کے لوگوں نے شرکت کی اور ای 20 کے استعمال اور گاڑیوں کے ساتھ مبینہ مسائل کے بارے میں اپنے تجربات اور خدشات کا اظہار کیا۔