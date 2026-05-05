کیجریوال نے 'مودی لہر' پر سوالیہ نشان لگا دیا، دہلی-بنگال کے نتائج پر بی جے پی کو گھیرا
اروند کیجریوال نے ایک پوسٹ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی انتخابی کامیابیوں اور 'مودی لہر' کے دعووں پر سوال اٹھایا۔
Published : May 5, 2026 at 1:51 PM IST
نئی دہلی: دہلی کے سابق وزیر اعلی اور عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حالیہ انتخابی کامیابیوں اور 'مودی لہر' کے دعوؤں پر سوال اٹھایا۔ دہلی انتخابات 2015 اور مغربی بنگال انتخابات 2016 کے انتخابی نتائج کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ جب وزیر اعظم نریندر مودی کی مقبولیت اپنے عروج پر تھی تو بی جے پی ان ریاستوں میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکی، اور جب حالات بدلے (مقبولیت کم ہو چکی ہے) تو پارٹی نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیسے کیا۔
پیر کو پانچ ریاستوں کے اسمبلی انتخابات کے نتائج کا اعلان کیا گیا۔ این ڈی اے نے آسام اور پڈوچیری میں واپسی کی، جب کہ بنگال میں بی جے پی نے 293 میں سے 206 سیٹوں پر جیت درج کی۔
जिस दिल्ली और बंगाल को भाजपा 'मोदी वेव' की चरम सीमा पर नहीं जीत पाई.. 2015 में दिल्ली में और 2016 में बंगाल में इनकी 3-3 सीट आई..— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 5, 2026
उस दिल्ली और बंगाल को भाजपा ने तब जीत लिया जब मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में पाताल में जा रही... कैसे?
ماضی کی مقبولیت اور سابقہ نتائج سے موازنہ
اپنی پوسٹ میں اروند کیجریوال نے 2015 کے دہلی اسمبلی انتخابات اور 2016 کے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کا حوالہ دیا۔ کیجریوال نے لکھا کہ بی جے پی نے ان انتخابات میں سے ہر ایک میں تین سیٹیں جیتی ہیں۔ عام آدمی پارٹی نے دہلی میں زبردست کامیابی حاصل کی، جب کہ مغربی بنگال میں علاقائی پارٹیوں کا غلبہ ہے۔ اس وقت قومی سطح پر ’’مودی لہر‘‘ کے چرچے اپنے عروج پر تھے، لیکن ان ریاستوں کے نتائج نے مودی لہر کے دعوے کی پوری طرح عکاسی نہیں کی۔ اروند کیجریوال کی اس پوسٹ نے سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ اس معاملے پر دیگر سیاسی رہنماؤں کا بھی ردعمل سامنے آنے کا امکان ہے جس سے اس بحث میں مزید شدت آ سکتی ہے۔
