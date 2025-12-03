یو اے پی اے کے تحت گرفتاریوں میں اضافہ لیکن سزا کی شرح صرف تین فیصد، کشمیر میں سب سے زیادہ کیسز
سال 2023 میں یو اے پی اے کے تحت ملک بھر میں سب سے زیادہ گرفتاریاں (1,206) جموں و کشمیر میں ریکارڈ کی گئیں۔
Published : December 3, 2025 at 11:44 AM IST
نئی دہلی: سخت قانون غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت ملک بھر میں کی گئی گرفتاریوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سال 2023 میں اس قانون کے تحت 2,914 افراد کو گرفتار کیا گیا جب کہ سال 2019 میں یہ تعداد 1,948 تھی۔ حالانکہ ان معاملات میں سزا سنائے جانے کی مجموعی شرح صرف تین فیصد تک ہی محدود ہے۔ یہ اعداد و شمار پارلیمنٹ کے موجودہ سرمائی اجلاس میں مرکزی حکومت نے شیئر کیے ہیں۔
مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ نتیانند رائے نے منگل کو لوک سبھا میں ایک تحریری جواب میں کہا کہ سال 2023 میں یو اے پی اے کے تحت کل 2,914 افراد کو گرفتار کیا گیا، جب کہ 2019 میں یہ تعداد 1,948 تھی، جو کہ تقریباً 50 فیصد کا بڑا اضافہ ہے۔
اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ یو اے پی اے کے تحت 2019 سے 2023 تک 28 ریاستوں اور آٹھ مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کل 10,440 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ جب کہ اسی مدت کے دوران اس قانون کے تحت صرف 335 لوگوں سزائیں (3.2 فیصد) دی گئیں۔
وزیر موصوف نے اپنے جواب میں بتایا کہ "جرائم سے متعلق ڈیٹا نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو (این سی آر بی) مرتب کرتا ہے اور اپنی سالانہ اشاعت 'کرائم ان انڈیا' میں شائع کرتا ہے۔ تازہ ترین شائع شدہ ڈیٹا 2023 تک کا موجود ہے۔"
سال 2020 میں ابتدائی طور پر 1,321 گرفتاریوں کے بعد، سال 2021 میں یہ تعداد بڑھ کر 1,621 ہو گئی۔ وہیں سال 2022 میں تقریباً دوگنا ہو کر 2,636 ہو گئی۔ جہاں تک سزاؤں کا تعلق ہے، 2019 میں یہ تعداد 34 تھی، 2023 میں یہ تعداد بڑھ کر صرف 118 ہو گئی۔
ریاستی سطح پر دیکھا جائے تو اتر پردیش میں سال 2023 میں 1,122 لوگوں پر یو اے پی اے کے تحت سب سے زیادہ گرفتاریاں ہوئیں۔ اس کے بعد آسام (154)، منی پور (130)، میگھالیہ (71)، پنجاب (50)، بہار (34) اور جھارکھنڈ (29) کا نمبر آتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یوپی میں یو اے پی اے کے تحت 1,122 گرفتاریوں میں سے صرف 75 کو سزا سنائی گئی۔
مرکز کے زیر انتظام خطوں کی سطح پر جموں و کشمیر سال 2023 میں یو اے پی اے الزامات کے تحت 1,206 گرفتاریوں کے ساتھ سرفہرست ہے، مگر ان میں سے صرف 10 افراد کو ہی سزائیں سنائی گئیں۔ یو ٹی میں 2022 میں بھی گرفتاریوں اور سزاؤں کی تعداد بالترتیب 1,238 اور 11 تھی۔ سال 2021، سال 2020 اور سال 2019 میں، گرفتاریوں اور سزاؤں کی تعداد بالترتیب 645 اور صفر، 346 اور دو، اور 227 اور صفر تھی۔
یو اے پی اے بھارت کا بنیادی انسداد دہشت گردی قانون ہے جس کا مقصد ایسی سرگرمیوں کو روکنا ہے جس سے ملک کی خودمختاری اور سالمیت کو خطرہ ہو۔ یہ قانون پہلی بار سنہ 1967 میں نافذ کیا گیا۔ اس قانون کو اصل میں علیٰحدگی پسند تحریکوں کو روکنے اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے بنایا گیا تھا۔
گذشتہ دہائیوں کے دوران ایکٹ کو خاص طور پر مبینہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی ابھرتی ہوئی شکلوں کے جواب میں مزید سخت بنانے کے لیے اہم ترامیم کی گئیں۔
ایکٹ میں 2019 کی ایک اہم ترمیم نے حکومت کے اختیارات میں توسیع کی، جس سے اسے تنظیموں کے علاوہ افراد کو "دہشت گرد" کے طور پر نامزد کرنے کی اجازت دی گئی۔ ایکٹ کے تحت، مرکزی حکومت کسی تنظیم بھی کو دہشت گرد تنظیم قرار دے سکتی ہے۔
ان ترامیم نے تفتیشی اختیار میں بھی اضافہ کیا، حراستی مدت میں توسیع کی، اور قومی تحقیقاتی ایجنسی (این آئی اے) کو ریاست کی رضامندی کے بغیر قومی سلامتی سے متعلق معاملات کو سنبھالنے کی اجازت دی۔
تاہم ناقدین نے یو اے پی اے پر سوال اٹھایا ہے کیونکہ یہ مرکزی حکومت کو بغیر کسی عدالتی نظرثانی یا اپیل کے موقعے کے لوگوں کو دہشت گرد قرار دینے کا مکمل اختیار دیتا ہے۔ اس قانون کے تحت ثبوت کا بوجھ بھی ملزم پر ڈال دیا گیا ہے، جس سے ضمانت یا منصفانہ ٹرائل کا حصول مشکل ہو جاتا ہے۔
سال 2024 میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے بھارت میں ناقدین کو خاموش کرنے کے لیے یو اے پی اے کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے کہا کہ "ہمیں یو اے پی اے انسداد دہشت گردی قانون کے ناقدین کو خاموش کرنے کے لیے استعمال کرنے پر تشویش ہے۔ ہم اس قانون پر نظرثانی اور اس کے تحت حراست میں لیے گئے انسانی حقوق کے محافظوں کی رہائی کے لیے اپنے مطالبے کو دہراتے ہیں۔"
مزید پڑھیں: