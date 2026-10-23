گزشتہ ہفتے سعودی عرب میں پھنسے تقریباً تین ہزار عمرہ زائرین وطن واپس پہنچ گئے: وزارت خارجہ
یمن کے حوثی باغی سعودی عرب کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں کو نشانہ بنارہے ہیں جس کی وجہ سے پروازیں متاثر ہوئی ہیں۔
By ANI
Published : October 23, 2026 at 8:54 AM IST
نئی دہلی: وزارت خارجہ نے جانکاری دی ہے کہ ہندوستانی سفارتی مشنز، ایئر لائنز اور ٹور آپریٹرز کے درمیان بہتر رابطہ کاری کے ذریعے، سعودی عرب میں پھنسے تقریباً تین ہزار ہندوستانی عمرہ زائرین گزشتہ ہفتے وطن واپس آ گئے ہیں۔
ان پھنسے ہوئے زائرین کے علاوہ، اسی عرصے کے دوران دس ہزار سے زائد دیگر عمرہ زائرین بھی معمول کی پروازوں کے ذریعے ہندوستان واپس آئے ہیں۔ حکام باقی ماندہ زائرین کی جلد از جلد واپسی کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں۔
Our Embassy in Riyadh @IndianEmbRiyadh and the Consulate in Jeddah @CGIJeddah are actively engaging with concerned airlines and tour operators to facilitate the early return of affected pilgrims. Over the past week, about 3,000 stranded Umrah pilgrims have travelled from Saudi Arabia back to India on available flights. This is in addition to more than 10,000 normal Umrah pilgrims who were booked on the available flights and have travelled back to India over the past week. Arrangements are being discussed to facilitate the return of other Umrah pilgrims at the earliest. Our Embassy and Consulate, with the support from community volunteers are extending all possible welfare assistance. 24×7 Control Rooms have been established to help Indian nationals and regular advisories are being issued. Following are the contact details of the 24X7 Control Rooms at Embassy of India, Riyadh and Consulate General of India, Jeddah: Embassy of India, Riyadh: Telephone: +966-554412016; +966-542126784 Toll-free: 8002471234 (Calls from within KSA only) WhatsApp: +966-536216082 (Messages only) Consulate General of India, Jeddah: Telephone: +966-12-2614093; +966-556122301 WhatsApp: +966-536209704 (Messages only)— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 22, 2026
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر، وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ ریاض میں ہندوستانی سفارت خانہ اور جدہ میں قونصلیٹ جنرل صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور موقع پر ہر ممکن مدد فراہم کر رہے ہیں۔
جیسوال نے لکھا، "ریاض میں ہمارا سفارت خانہ اور جدہ میں ہمارا قونصلیٹ جنرل متعلقہ ایئر لائنز اور ٹور آپریٹرز کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ متاثرہ زائرین کی جلد واپسی کو ممکن بنایا جا سکے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران، سعودی عرب میں پھنسے تقریباً تین ہزار عمرہ زائرین دستیاب پروازوں کے ذریعے ہندوستان واپس آئے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا، "اس کے علاوہ، پہلے سے بکنگ موجود رہنے والے دس ہزار سے زائد دیگر عمرہ زائرین بھی گزشتہ ہفتے ہندوستان واپس آ گئے ہیں۔ باقی ماندہ عمرہ زائرین کی جلد از جلد واپسی کو یقینی بنانے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔"
ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ مقامی کمیونٹی کے ارکان کے تعاون سے دونوں سفارتی مشنز میں چوبیس گھنٹے ہنگامی امدادی نظام قائم کیا گیا ہے۔
جیسوال نے کہا، "ہمارا سفارت خانہ اور قونصلیٹ جنرل، کمیونٹی رضاکاروں کی مدد سے، ہر ممکن تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ ہندوستانی شہریوں کی مدد کے لیے 24/7 کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں اور باقاعدگی سے ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔"
وزارتِ خارجہ نے سعودی عرب میں مقیم ان ہندوستانی شہریوں کے لیے سرکاری رابطہ نمبر اور ہیلپ لائنز جاری کی ہیں جنہیں مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے: -
بھارتی سفارت خانہ، ریاض:
ٹیلیفون: 966554412016+، 966542126784+
ٹول فری: 8002471234 (صرف سعودی عرب کے اندر سے کی جانے والی کالز کے لیے)
واٹس ایپ (صرف پیغامات کے لیے): 966536216082+
بھارتی قونصلیٹ جنرل، جدہ:
ٹیلیفون: 966122614093+، 966556122301+
واٹس ایپ (صرف پیغامات کے لیے): 966536209704+
ریاض میں بھارتی سفارت خانے نے جمعرات کو بتایا کہ سعودی حکام کے مطابق، سعودی عرب کے شہر دمام میں شاہ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہونے والے حملے میں ہلاک ہونے والے دو افراد میں ایک بھارتی شہری بھی شامل تھا، جبکہ دو دیگر بھارتی شہری زخمی ہوئے ہیں۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں، ریاض میں بھارتی سفارت خانے نے کہا، "سعودی حکام نے ہمیں مطلع کیا ہے کہ گزشتہ رات (21 اکتوبر ) دمام ایئرپورٹ پر ہونے والے حملے میں ہلاک ہونے والے دو افراد میں ایک بھارتی شہری شامل تھا، اور دو بھارتی شہری زخمی ہوئے ہیں۔"
سفارت خانے نے مزید کہا کہ وہ مزید معلومات اکٹھی کر رہے ہیں اور متاثرہ خاندانوں سے رابطے میں ہیں۔ سفارت خانے نے مزید کہا، "ہم مزید معلومات حاصل کر رہے ہیں اور متاثرہ خاندانوں سے رابطے میں ہیں۔ ہماری تعزیت اور دعائیں مہلوکین کے خاندانوں اور ان کے پیاروں کے ساتھ ہیں، اور ہم زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔"
سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف سول ایوی ایشن کی جانب سے جمعرات کو جاری کردہ ایک اضافی بیان کے مطابق، بدھ کی شام ایئرپورٹ پر ہونے والے حملے میں ایک اور ہلاکت کی تصدیق کے بعد مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر دو ہو گئی ہے۔ ہلاک ہونے والوں کی شناخت ایک سعودی شہری اور ایک بھارتی رہائشی کے طور پر ہوئی ہے۔
اتھارٹی نے بتایا کہ اس واقعے میں آٹھ افراد زخمی ہوئے، جن میں ایک سعودی شہری، دو بھارتی، دو یمنی، دو بنگلہ دیشی اور ایک نیپالی باشندہ شامل ہے۔ جنرل اتھارٹی آف سول ایوی ایشن نے یہ بھی بتایا کہ متعلقہ سیکیورٹی حکام کے ساتھ مل کر نقصانات کا جائزہ لینے اور مسافروں نیز ہوائی اڈے کے عملے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔
یہ واقعہ بدھ، 21 اکتوبر کی شام کو دمام میں شاہ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پیش آیا۔ سعودی حکام نے بتایا کہ واقعے کی تحقیقات اور نقصانات کا تخمینہ لگانے کا عمل جاری ہے، اور سیکیورٹی ادارے ہوائی اڈے کے معمول کے کام کاج کو برقرار رکھنے اور وہاں کام کرنے والوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔
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