فوج نے بھارتی ملٹری اسٹیشن میں کام کرنے والے بنگلہ دیشی کو گرفتار کرلیا
بنگدوبی ملٹری اسٹیشن پر کام کرنے والے مشکوک شخص کے خلاف مزید تفتیش کی گئی، اس کے پاس بنگلہ دیشی شہریت کا شناختی کارڈ ملا۔
Published : November 7, 2025 at 4:50 PM IST
کولکتہ: بھارتی فوج نے ایک بنگلہ دیشی شہری کو گرفتار کیا جو ریاست مغربی بنگال کے دارجلنگ ضلع کے سلیگوری سب ڈویژن میں واقع اس کے بنگدوبی ملٹری اسٹیشن میں شہری مزدور کے طور پر کام کر رہا تھا، اور اس کے پاس آدھار، پین اور ووٹر شناختی کارڈ موجود تھے۔
اسٹریٹجک طور پر حساس 'چکنز نیک' کے قریب واقع ملٹری اسٹیشن پر تمام سول اہلکاروں کی دوبارہ تصدیق کی مہم کے دوران، وہاں ایک مزدور کے طور پر کام کرنے والا ایک شخص مشکوک پایا گیا، اور مزید تفتیش اور تلاشی پر اس کے پاس بنگلہ دیشی شہریت کا شناختی کارڈ پایا گیا۔
دفاعی اہلکار نے ایک بیان میں کہاکہ "اس کے پاس ایک آدھار کارڈ، ایک پین کارڈ اور ایک ووٹر شناختی کارڈ بھی تھا۔" انہوں نے کہا کہ اس شخص کو بدھ کے روز اس معاملے میں مزید تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا،‘‘ اہلکار نے کہا کہ ملٹری انٹیلی جنس ایجنسیاں اور زمین پر موجود دستے ملٹری اسٹیشنوں کی سیکورٹی کو لاحق کسی بھی ممکنہ خطرات کی نشاندہی کرنے کے لیے چوکس ہیں، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ یہ "متحرک مہم" مختلف وقفوں سے جاری رہے گی۔
انہوں نے بیان میں کہاکہ "یہ واقعہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ بنگلہ دیشی شہریوں کی ایک بڑی تعداد کے پاس بھارتی شہریت کے دستاویزات ہیں جو دھوکہ دہی سے بنائے گئے ہیں اور وہ ملک کے اندر ملازمت حاصل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر ان کا استعمال کر رہے ہیں۔"