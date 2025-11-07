ETV Bharat / bharat

فوج نے بھارتی ملٹری اسٹیشن میں کام کرنے والے بنگلہ دیشی کو گرفتار کرلیا

بنگدوبی ملٹری اسٹیشن پر کام کرنے والے مشکوک شخص کے خلاف مزید تفتیش کی گئی، اس کے پاس بنگلہ دیشی شہریت کا شناختی کارڈ ملا۔

فوج نے بھارتی ملٹری اسٹیشن میں کام کرنے والے بنگلہ دیشی کو گرفتار کرلیا
فوج نے بھارتی ملٹری اسٹیشن میں کام کرنے والے بنگلہ دیشی کو گرفتار کرلیا (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 7, 2025 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

کولکتہ: بھارتی فوج نے ایک بنگلہ دیشی شہری کو گرفتار کیا جو ریاست مغربی بنگال کے دارجلنگ ضلع کے سلیگوری سب ڈویژن میں واقع اس کے بنگدوبی ملٹری اسٹیشن میں شہری مزدور کے طور پر کام کر رہا تھا، اور اس کے پاس آدھار، پین اور ووٹر شناختی کارڈ موجود تھے۔

اسٹریٹجک طور پر حساس 'چکنز نیک' کے قریب واقع ملٹری اسٹیشن پر تمام سول اہلکاروں کی دوبارہ تصدیق کی مہم کے دوران، وہاں ایک مزدور کے طور پر کام کرنے والا ایک شخص مشکوک پایا گیا، اور مزید تفتیش اور تلاشی پر اس کے پاس بنگلہ دیشی شہریت کا شناختی کارڈ پایا گیا۔

دفاعی اہلکار نے ایک بیان میں کہاکہ "اس کے پاس ایک آدھار کارڈ، ایک پین کارڈ اور ایک ووٹر شناختی کارڈ بھی تھا۔" انہوں نے کہا کہ اس شخص کو بدھ کے روز اس معاملے میں مزید تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا،‘‘ اہلکار نے کہا کہ ملٹری انٹیلی جنس ایجنسیاں اور زمین پر موجود دستے ملٹری اسٹیشنوں کی سیکورٹی کو لاحق کسی بھی ممکنہ خطرات کی نشاندہی کرنے کے لیے چوکس ہیں، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ یہ "متحرک مہم" مختلف وقفوں سے جاری رہے گی۔

یہ بھی پڑھیں: مغربی بنگال کے چھ مزدوروں کو بنگلہ دیشی سمجھ کر ڈی پورٹ کر دیا گیا؟ دہلی حکومت اور مرکز کو نوٹس

انہوں نے بیان میں کہاکہ "یہ واقعہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ بنگلہ دیشی شہریوں کی ایک بڑی تعداد کے پاس بھارتی شہریت کے دستاویزات ہیں جو دھوکہ دہی سے بنائے گئے ہیں اور وہ ملک کے اندر ملازمت حاصل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر ان کا استعمال کر رہے ہیں۔"

TAGGED:

ARMY APPREHENDS BANGLADESHI WORKING
BANGLADESHI WORKING IN INDIAN
بھارتی ملٹری اسٹیشن
بنگلہ دیشی گرفتار
INDIAN MILITARY STATION

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.