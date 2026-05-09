سپریم کورٹ نے مغربی بنگال کے گورنر سے کہا ہے کہ وہ تین سرکاری امداد یافتہ یونیورسٹیوں کے لیے وائس چانسلر کی تقرری کریں
سپریم کورٹ نے وائس چانسلروں کی تقرری کو لے کر گورنر اور ممتا بنرجی کے درمیان دیرینہ تعطل کو ختم کر دیا ہے۔
Published : May 9, 2026 at 9:28 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعہ کو مغربی بنگال کے گورنر آر این۔ سابق چیف جسٹس آف انڈیا U.U کی سربراہی میں سرچ کم سلیکشن کمیٹی کے ذریعہ تجویز کردہ امیدواروں کی فہرست میں سے روی تین ریاستی یونیورسٹیوں کے لیے وائس چانسلر کا تقرر کریں گے۔ للت۔
اس معاملے کی سماعت چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیہ باغچی پر مشتمل بنچ نے کی۔ اس حکم کے ساتھ، سپریم کورٹ نے گورنر، جو ریاستی یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں، اور سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے درمیان 36 سرکاری امداد یافتہ اداروں میں وائس چانسلروں کی تقرری کو لے کر طویل عرصے سے جاری تنازعہ کو ختم کر دیا۔
بنچ نے اس پیش رفت پر خوشی کا اظہار کیا اور تنازعہ کو حل کرنے میں سابق CJI للت، اٹارنی جنرل آر وینکٹرامانی (گورنر کے دفتر میں پیش ہونے والے) اور سینئر ایڈوکیٹ جئے دیپ گپتا (ریاستی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے) کی کوششوں کی تعریف کی۔
سی جے آئی نے کہا کہ اس عمل سے متعلق رسمی کارروائیوں کی تکمیل کے بعد، تین شارٹ لسٹ کیے گئے افراد کو چار ہفتوں کے اندر بقیہ تین یونیورسٹیوں – شمالی بنگال یونیورسٹی، مولانا ابوالکلام آزاد یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، اور نیتا جی سبھاس اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے طور پر مقرر کیا جانا چاہیے۔
اس کے بعد بنچ نے 2023 میں مغربی بنگال حکومت کی طرف سے دائر درخواست کو نمٹا دیا۔ مغربی بنگال کے دو اعلیٰ ترین آئینی عہدیداروں کے درمیان تنازعہ کو حل کرنے کی کوشش میں، سپریم کورٹ نے جولائی 2024 میں سابق چیف جسٹس آف انڈیا U.U. کی سربراہی میں ایک سرچ کم سلیکشن کمیٹی تشکیل دی۔ للت وائس چانسلروں کی تقرری کی نگرانی کریں گے۔
سپریم کورٹ نے مغربی بنگال یونیورسٹیز (ترمیمی) بل، 2022، جسے جون 2022 میں ریاستی اسمبلی نے منظور کیا تھا، کو منظور کرنے میں ناکامی کا الزام لگانے والی ایک درخواست پر گورنر کے دفتر سے بھی جواب طلب کیا۔
مغربی بنگال اسمبلی نے 2022 میں ایک بل منظور کیا جس میں گورنر کی جگہ وزیراعلیٰ کو تمام سرکاری یونیورسٹیوں کا چانسلر مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے گورنر کے پرنسپل سکریٹری اور مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے جواب طلب کیا۔