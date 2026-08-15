سفرِ حج 2027: حج انسپکٹر کے عہدوں کے لیے درخواستیں جمع کرنے کا آغاز، ستائیس اگست تک کر سکیں گے اپلائی

سفرِ حج 2027: حج انسپکٹر کے عہدوں کے لیے درخواستیں جمع کرنے کا آغاز، ستائیس اگست تک کر سکیں گے اپلائی
حج یاترا (سفرِ حج) 2027 میں ہر 135 عازمین حج کے لیے ایک حج انسپکٹر تعینات کیا جائے گا۔
Published : August 15, 2026 at 5:18 PM IST
لکھنؤ: حج کمیٹی آف انڈیا نے سال 2027 کے سفرِ حج پر جانے والے لوگوں کے لیے حج انسپکٹرز کی آن لائن درخواست کا عمل شروع کر دیا ہے۔ خواہش مند اور اہل امیدوار طے شدہ شرائط کے تحت درخواست دے سکتے ہیں۔
اتر پردیش حج کمیٹی کے سکریٹری محمد طارق نے بتایا کہ 135 عازمینِ حج پر ایک حج انسپکٹر تعینات کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تصویر 17 اگست کے بعد پوری طرح واضح ہو جائے گی، جب اتر پردیش کے 22 ہزار عازمین اپنی پہلی قسط جمع کریں گے۔ اسی کی بنیاد پر یہ واضح ہوگا کہ اس بار کل کتنے عازمین حج پر جائیں گے، تاہم حج کمیٹی آف انڈیا کی گائیڈ لائن کے مطابق تناسب 135 عازمین پر ایک انسپکٹر رہے گا۔
سکریٹری نے یہ بھی بتایا کہ ریاست کے سرکاری امداد یافتہ (ایڈڈ) مدرسوں میں کام کرنے والے ملازمین اور اساتذہ بھی حج انسپکٹر کے عہدے کے لیے درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ انہوں نے حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے جاری کردہ قواعد و ضوابط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انتخاب انہی معیارات کی بنیاد پر ہوگا، اگر درخواستوں کی تعداد زیادہ رہی تو لاٹری سسٹم (قرعہ اندازی) کے ذریعے انتخاب کیا جائے گا۔ انہوں نے انتخاب کے عمل میں مکمل شفافیت برقرار رکھنے کا بھروسہ دلایا ہے۔
کون درخواست دے سکتا ہے؟ درخواست کے لیے اہلیت کی شرائط درج ذیل ہیں:
- درخواست گزار سنی مسلم مرد یا خاتون ہو اور کسی تسلیم شدہ ادارے سے گریجویٹ (سند یافتہ) ہو۔
- مرکز یا ریاستی حکومت کا مستقل ملازم ہونا لازمی ہے۔ 13 اگست 2026 کو درخواست گزار کی عمر 50 سال سے زیادہ نہ ہو۔
- انگریزی، اردو، ہندی، مقامی زبان اور عربی زبان کا علم رکھنے والے درخواست گزاروں کو ترجیح دی جائے گی۔
- درخواست گزار ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند ہو، کمپیوٹر میں ماہر ہو اور 'حج سہولت ایپ' (Haj Suvidha App) کی معلومات رکھتا ہو۔
ریاستی حج کمیٹی کی طرف سے کوئی بھی منفی رپورٹ
حج کے ارکان (دینی فرائض) کی مناسب معلومات اور بڑے اجتماعات کی مؤثر طریقے سے رہنمائی اور ان سے خطاب کرنے کی صلاحیت ضروری ہے۔ جن درخواست گزاروں کے خلاف پچھلے سالوں میں کونسل جنرل آف انڈیا، حج کمیٹی آف انڈیا (ممبئی) یا ریاستی حج کمیٹی کی طرف سے کوئی بھی منفی رپورٹ (Adverse Report) آئی ہو، ان کی درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا۔
مساوی عہدے رکھنے والے افراد اس کے اہل نہیں
درخواست گزار مرکز/ریاستی حکومت، مرکزی مسلح پولیس فورسز (CAPF)، نیم فوجی دستوں (Paramilitary Forces)، آئینی اداروں یا مرکز/ریاستی حکومت کے تحت کام کرنے والے کسی بھی پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ (PSU) سے منسلک ہونا چاہیے۔ البتہ، گروپ-اے/کلاس-1 یا ساتویں تنخواہ کمیشن کے پے-لیول-10 یا اس سے اوپر کے افسران و ملازمین اور ریاستی حکومت میں اس کے مساوی عہدے رکھنے والے افراد اس کے اہل نہیں ہوں گے۔
درخواست کیسے اور کب کریں
آن لائن درخواستوں کا عمل 13 اگست 2026 سے شروع ہو کر 27 اگست تک حج کمیٹی آف انڈیا، ممبئی کی سرکاری ویب سائٹ hajcommittee.gov.in پر جاری رہے گا۔ درخواست کے ساتھ تمام ضروری اور طے شدہ فارم بھی اپ لوڈ کرنے ہوں گے۔ آف لائن درخواستیں کسی بھی صورت میں قبول نہیں کی جائیں گی۔
درخواست کے ساتھ اپنے محکمہ یا آجر (Employer) سے حاصل کردہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ (NOC - اینیکژر-1) اپ لوڈ کرنا لازمی ہے۔ اگر درخواست دینے کے وقت یہ سرٹیفکیٹ دستیاب نہ ہو، تو انٹرویو کے وقت اسے پیش کرنے کے وعدے کے ساتھ ایک انڈرٹیکنگ (ایقرارہ نامہ) اپ لوڈ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ، درخواست جمع کرنے کے فوراً بعد درخواست کی ہارڈ کاپی متعلقہ دفتر میں ڈاک کے ذریعے یا خود جا کر جمع کروانا ضروری ہوگا۔
حج کمیٹی نے درخواست گزاروں سے گزارش کی ہے کہ درخواست دینے سے پہلے 11 اگست 2026 کو جاری کردہ سرکولر (سرکولر-07) کا سنجیدگی سے مطالعہ کر لیں، تاکہ تمام شرائط اور ضروری دستاویزات کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اپ لوڈ کیا جا سکے۔
انتخاب کا طریقۂ کار اور تربیت (ٹریننگ)
انتخاب کا عمل کمپیوٹر پر مبنی امتحان (CBT) اور انٹرویو کے مجموعی نمبروں کی بنیاد پر ہوگا، جس میں امتحان 170 نمبروں کا اور انٹرویو/شخصیتی ٹیسٹ 30 نمبروں کا ہوگا۔ نوٹس کے مطابق، امتحان اور انٹرویو کی تاریخوں کے حوالے سے کچھ تضاد ہیں۔ درخواست گزاروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ قطعی شیڈول کے لیے حج کمیٹی کی ویب سائٹ اور سرکاری سرکولر ضرور دیکھیں۔ منتخب امیدواروں کی دو روزہ تربیت اکتوبر 2026 کے دوسرے ہفتے میں ممبئی میں ہونی طے ہے۔
منتخب کردہ اسٹیٹ حج انسپکٹرز کا ڈیپوٹیشن (تعیناتی) کا دورانیہ تقریباً دو ماہ کا ہوگا اور اس دوران وہ اپنے اصل محکمے سے تنخواہ اور الائونسز حاصل کرتے رہیں گے۔ ڈیوٹی پر تعیناتی کے ساتھ ہی ان کے اصل محکمے کے سروس ریکارڈ میں اس کا ضروری اندراج بھی کیا جائے گا۔
دیگر لازمی شرائط
درخواست گزار کے بین الاقوامی پاسپورٹ (International Passport) کی میعاد 31 دسمبر 2027 تک ہونا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ، جن درخواست گزاروں نے پہلے تین بار یا اس سے زیادہ بار سخاء الحجاج/اسٹیٹ حج انسپکٹر کے طور پر خدمات انجام دی ہوں، وہ اس بار درخواست دینے کے اہل نہیں ہوں گے۔
ریزرویشن (نشستوں کا کوٹہ)
- 25 فیصد نشستیں ان درخواست گزاروں کے لیے ہیں جنہوں نے پچھلے پانچ سالوں میں اسٹیٹ حج انسپکٹر یا حج ڈیپوٹیشن کے دوران شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔
- کچھ نشستیں ان درخواست گزاروں کے لیے مخصوص ہیں جو خود حج کر چکے ہیں۔
- کچھ نشستیں حج کمیٹی اور وقف بورڈ کے اہل مستقل ملازمین کے لیے مخصوص ہیں۔
- باقی ماندہ 50 فیصد نشستیں تمام اہل درخواست گزاروں کے لیے کھلی (جنرل) رہیں گی۔
حج کمیٹی نے واضح کیا ہے کہ درخواست کے عمل میں مکمل شفافیت برتی جائے گی اور انتخاب مکمل طور پر میرٹ اور طے شدہ معیارات کی بنیاد پر ہوگا۔