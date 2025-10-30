ETV Bharat / bharat

کرکٹر محمد اظہر الدین کی تلنگانہ کابینہ میں شمولیت، بی جے پی نے کانگریس پر ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا لگایا الزام

سابق کرکٹر اظہرالدین کو تلنگانہ کابینہ میں شامل کرنے پر بی جے پی نے کانگریس پر حملہ کرتے ہوئے اسے خوشامد کی سیاست قرار دیا۔

سابق بھارتی کرکٹر محمد اظہر الدین (ANI)
حیدرآباد: تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے جوبلی ہلز ضمنی انتخاب سے عین قبل سابق ہندوستانی کرکٹر محمد اظہر الدین کو کابینہ میں بطور وزیر شامل کرنے کے ریاستی کانگریس حکومت کے فیصلے پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے اسے خوش کرنے کا عمل اور ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ (MCC) کی خلاف ورزی قرار دیا۔

رام چندر راؤ نے اے این آئی کو بتایا، "جب کہ جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کی مہم چل رہی ہے، تلنگانہ کانگریس حکومت محمد اظہر الدین کو ریاستی کابینہ میں وزیر کے طور پر شامل کرنا چاہتی ہے۔ یہ مطمئن کرنے اور ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بی جے پی اس اقدام کی مخالفت کرتی ہے۔"

تلنگانہ کابینہ میں کوئی مسلم کابینی وزیر نہیں

جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ 14 نومبر کو ہونے والی ہے۔ اس حلقے میں مسلم ووٹروں کی بڑی تعداد ہے۔ کانگریس حکومت کے اس فیصلے کو مسلم ووٹروں میں پارٹی کے امکانات کو مضبوط کرنے کے اقدام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ کانگریس کے پاس فی الحال ریاستی اسمبلی میں کوئی مسلم ایم ایل اے نہیں ہے اور کابینہ میں بھی کوئی مسلم کابینی وزیر نہیں ہے۔

کانگریس کے منشور میں چھ ضمانتوں کا مذاق

اظہر الدین کی شمولیت سے ریونت ریڈی کی کابینہ میں وزراء کی تعداد بڑھ کر 16 ہو جائے گی۔ تلنگانہ کی کابینہ میں وزیر اعلیٰ سمیت کل وزراء کی تعداد 18 ہے۔ دریں اثنا، تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ نے پیر کو ایک پوسٹر جاری کیا جس میں جوبلی ہلز ضمنی انتخاب سے پہلے کانگریس کے منشور میں چھ ضمانتوں کا مذاق اڑایا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکمراں پارٹی ترقی کی فراہمی میں ناکام رہی ہے اور اس کے بجائے ریاست میں لاقانونیت اور جرائم پیشہ عناصر کو ترجیح دے رہی ہے۔

ریٹائرڈ غنڈوں کے لیے پنشن

طنز کے ایک حصے کے طور پر، بی جے پی کے فرضی پوسٹر میں حیدرآباد میں غنڈوں کے خلاف مقدمات ختم کرنے، بھتہ خوری کے لیے لائسنس جاری کرنے، دھمکی دینے والی سرگرمیوں سے چھوٹ، ریٹائرڈ غنڈوں کے لیے پنشن، ان کے لیے علیحدہ کارپوریشن اور زمینوں پر قبضے اور آباد کاری کی سرگرمیوں کے لیے لائسنس دینے کا اشارہ دیا گیا ہے۔

تلنگانہ میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال؟

کانگریس حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے راؤ نے کہا کہ بی جے پی نے تلنگانہ میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو اجاگر کرنے کے لیے طنز کا استعمال کیا۔ اے این آئی سے بات کرتے ہوئے، بی جے پی لیڈر نے کہا، "کانگریس پارٹی نے اپنا کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا ہے، لیکن طنز کے طور پر، بی جے پی نے اپنے منشور سے چھ ضمانتوں کا یہ پوسٹر جاری کیا ہے۔ یہ کانگریس پارٹی کی طرف سے تلنگانہ کے لوگوں کو دی گئی حقیقی ضمانتیں لگتی ہیں۔"

