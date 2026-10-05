لاکھوں لوگوں کو ووٹنگ سے محروم کرنا اور دوسرے درجے کا شہری بنانا من مانی ہے: سپریم کورٹ جج جسٹس بھویاں
جسٹس بھویان نے کہاکہ "ووٹ دینے کا حق یا ووٹر لسٹ میں شامل ہونے کا حق کسی بھارتی شہری سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔"
By Sumit Saxena
Published : October 5, 2026 at 9:26 AM IST
حیدرآباد: الیکشن کمیشن کی ووٹر لسٹوں کے اسپیشل انٹینسو ریویژن (ایس آئی آر) پر جاری تنازع کے درمیان، سپریم کورٹ کے جج جسٹس اجل بھویان نے اتوار کے روز بڑے پیمانے پر ووٹر لسٹ سے نام خارج کیے جانے کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسا عمل جو لاکھوں لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکتا ہے اور انہیں 'اپنے ہی ملک میں دوسرے درجے کا شہری' بنا دیتا ہے، وہ 'پوری طرح سے من مانی' ہے اور بھارت کے آئینی ڈھانچے کے منافی ہے۔
انہوں نے کہا، "کوئی بھی دلیل اسے درست ثابت نہیں کر سکتی۔" جسٹس بھویان نے اس بات پر زور دیا کہ ووٹ دینے کا حق، جو بھارت کی جدوجہدِ آزادی سے جڑا ہوا ہے اور آرٹیکل 326 کے تحت محفوظ ہے، بغیر کسی پیشگی نوٹس کے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی یا اسے چھینا نہیں جا سکتا۔
جسٹس بھویان حیدرآباد میں 19ویں نالسار -جسٹس بی آر ساہنی میموریل موٹ کورٹ مقابلے کے اختتامی سیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کی ووٹر لسٹوں کے خصوصی نظرثانی (ایس آئی آر) کا براہِ راست نام نہیں لیا، تاہم ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ووٹر لسٹوں سے لاکھوں ناموں کے اخراج پر قانونی اور سیاسی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ "اگر کسی بھی طریقہ کار کے نتیجے میں لاکھوں بھارتی شہریوں کو ان کے حقِ رائے دہی سے محروم کر دیا جائے اور انہیں اپنے ہی ملک میں دوسرے درجے کا شہری بنا دیا جائے—یعنی ایسے شہری جن کے پاس ووٹ دینے کا حق نہ ہو—تو ایسا عمل فطری طور پر من مانی اور غیر قانونی ہے۔"
یہ آئین کی روح پر حملہ ہے: جسٹس اجل بھویان
انہوں نے مزید کہا، "کوئی بھی توجہ بھٹکانے والی دلیل اسے درست ثابت نہیں کر سکتی۔ یہ براہِ راست آئین کی روح پر حملہ ہے اور میں یہاں تک کہوں گا کہ یہ اس آئینی نظام کو مسترد کرنے کے مترادف ہے جسے ہم نے بھارت کے آئین کے تحت اپنایا ہے۔"
جسٹس اجل بھویان نے کہا کہ بھارتی شہریوں کا ووٹ دینے کا حق غیر ملکی حکمرانی کے خلاف بھارت کی طویل جدوجہد سے گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ یہ اتنی جدوجہد اور قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والی ہماری آزادی کا اظہار ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 326 کے ساتھ بالکل بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی۔ کوئی بھی اتھارٹی ایسا نہیں کر سکتی؛ کوئی بھی عدالت اسے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ آئین سے اوپر کوئی نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایک بھارتی شہری کی شناخت سے ووٹ ڈالنے کے حق یا ووٹر لسٹ میں شامل ہونے کے حق کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی بھارتی شہری کی پہچان سے ووٹ دینے کے حق یا ووٹر لسٹ میں نام شامل ہونے کے حق کو جدا کرنا جسم سے روح نکال لینے کے برابر ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ بھارتی آئین شہریوں کو دو درجوں میں تقسیم نہیں کرتا: ایک وہ جنہیں ووٹ دینے کا حق حاصل ہو اور دوسرے وہ جو اس سے محروم ہوں۔
آئین کے آرٹیکل 326 اور 14 کی خلاف ورزی
انہوں نے کہا کہ "کوئی بھی ایسا عمل جو بھارتی شہریوں کو اتنے بڑے پیمانے پر حقِ رائے دہی سے محروم کرتا ہے اور انہیں ووٹ کے حق کے بغیر شہری بناتا ہے، میرے خیال میں وہ آئین کے آرٹیکل 326 اور 14 کی صریح خلاف ورزی ہو گی۔"
جسٹس بھویان نے سپریم کورٹ کے سال 2023 کے تاریخی فیصلے 'انوپ برنوال بنام یونین آف انڈیا' کا بھی حوالہ دیا، جس میں عدالتِ عظمیٰ نے یہ آبزرویشن دیا تھا کہ کسی شہری کے ووٹ دینے کے حق کو آرٹیکل 326 سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور ایک ووٹر ہونا اور ووٹ دینے کا حق ہی آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی بنیاد بنتا ہے۔
انہوں نے 'لال بابو حسین بنام الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر' کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ "کسی ووٹر کی موت کے معاملے کو چھوڑ کر، ووٹر لسٹ میں ایک بار درج کسی بھی ووٹر کا نام بغیر نوٹس دیے اور سماعت کا موقع فراہم کیے بغیر خارج نہیں کیا جا سکتا۔"
اپنا خطاب ختم کرتے ہوئے جسٹس اجل بھویان نے کہا کہ نالسار کے طلبہ نے ملک اور دنیا کو دکھایا ہے کہ ایک یونیورسٹی کے طالب علم کو، اور وہ بھی قانون کے طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے۔ انہوں نے طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب انتہائی ہونہار، باصلاحیت اور نڈر ہیں۔
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