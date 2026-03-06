یوپی ایس سی سول سروسز امتحان کے حتمی نتائج کا اعلان، انوج اگروال نے پہلا مقام حاصل کیا
کمیشن نے کہاکہ 958 امیدواروں نے امتحان میں کوالیفائی کیا ہے اور انہیں مختلف سینٹرل سول سروسز میں تقرری کے لیے سفارش کی گئی ہے۔
March 6, 2026
نئی دہلی: انوج اگنی ہوتری نے 2025 کے سول سروسز امتحان میں ٹاپ کیا ہے۔ جس کے نتائج کا جمعہ کو یونین پبلک سروس کمیشن (یوپی ایس سی ) نے اعلان کیا تھا۔ راجیشوری سووے ایم اور اکانش دھول نے بالترتیب دوسرا اور تیسرا مقام حاصل کیا۔ کمیشن نے کہا کہ کل 958 امیدواروں نے امتحان میں کوالیفائی کیا ہے اور انہیں مختلف سینٹرل سول سروسز میں تقرری کے لیے سفارش کی گئی ہے۔
انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس (آئی اے ایس)، انڈین فارن سروس (آئی ایف ایس) اور انڈین پولیس سروس (آئی پی ایس) کے لیے افسران کا انتخاب کرنے کے لیے یو پی ایس سی ہر سال تین مراحل میں سول سروسز کا امتحان منعقد کرتا ہے۔ پری، مین اور انٹرویو۔
کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ 348 سفارش کردہ امیدواروں کے کاغذات عارضی رکھے گئے ہیں۔ مرکز نے اطلاع دی ہے کہ سول سروسز امتحان کے ذریعے 1,087 اسامیاں پُر کی جائیں گی۔ UPSC کیمپس میں امتحانی ہال کے قریب ایک "سہولت کاؤنٹر" ہے۔
امیدوار اپنے امتحان/ بھرتی سے متعلق کوئی بھی معلومات/ وضاحت ذاتی طور پر یا 23385271/23381125/23098543 پر کال کرکے کام کے دنوں میں صبح 10:00 بجے سے شام 5:00 بجے کے درمیان حاصل کرسکتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نتائج کے اعلان کی تاریخ سے 15 دن کے اندر نمبر ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گے۔