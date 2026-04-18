خواتین ریزرویشن بل کی شکست کے بعد این ڈی اے حملہ آور، شروع کرے گی ملک گیر تحریک

نیشنل ڈیموکریٹک الائنس نے آج سے اپوزیشن جماعتوں کے خلاف ملک گیر احتجاج شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

این ڈی اے نے خواتین ریزرویشن بل کی شکست کے بعد ملک گیر تحریک کا اعلان کیا ہے (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 18, 2026 at 9:43 AM IST

نئی دہلی: ایک تیز سیاسی جوابی حملے میں، بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اور اس کے قومی جمہوری اتحاد (این ڈی اے) کے اتحادیوں نے اپوزیشن کو نشانہ بناتے ہوئے ملک گیر احتجاجی مہم کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان آئین (131ویں ترمیم) بل، 2026 کے لوک سبھا میں پاس ہونے میں ناکام رہنے کے چند گھنٹے بعد آیا ہے، جس میں مطلوبہ دو تہائی اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ پارٹی کے اعلیٰ ذرائع کے مطابق، بی جے پی نے اپنی ریاستی اکائیوں کو ہندوستان بھر کے تمام ضلعی ہیڈکوارٹرز پر مربوط احتجاج منظم کرنے کی ہدایت کی ہے۔

اس مہم کا مقصد صنفی مساوات کی طرف تاریخی چھلانگ کو روکنے میں اپوزیشن کے کردار کو بے نقاب کرنا ہے۔ ان مظاہروں کا مقصد بل کے حق میں رائے عامہ کو متحرک کرنا اور قانون ساز اداروں میں خواتین کی شرکت بڑھانے کے لیے حکومت کے عزم کو اجاگر کرنا ہے۔

ملک گیر احتجاج شروع کرنے کا فیصلہ

نیشنل ڈیموکریٹک الائنس نے اپوزیشن جماعتوں کے خلاف آج سے ملک گیر احتجاج شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام ممبر پارٹیوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سوشل میڈیا، سڑکوں پر احتجاج اور کسی بھی دوسرے ذرائع سے جو وہ مناسب سمجھیں مہم چلائیں۔

مہیلا مورچہ ادا کرے گا کلیدی کردار

بی جے پی مہیلا مورچہ ان مظاہروں میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ وہ بیداری بڑھانے اور حمایت حاصل کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں خواتین کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہوئے، رسائی کی کوششوں میں سب سے آگے ہوں گی۔ سینئر خواتین قائدین اور پارٹی کارکنان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس بڑے پیمانے پر نچلی سطح پر مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔

این ڈی اے کی اپوزیشن جماعتوں کی رکاوٹ

پارٹی رہنماؤں نے کہا کہ مغربی بنگال اور تمل ناڈو میں ہونے والے آئندہ انتخابات کے دوران خواتین کے لیے ریزرویشن کا مسئلہ بھی نمایاں طور پر اٹھایا جائے گا۔ بی جے پی اس بل کو ایک اہم انتخابی مسئلہ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے اور خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اس کی حمایت کو مخالف پارٹیوں کی مبینہ مخالفت سے متضاد کرے گی۔

پارٹی نے زور دیا کہ خواتین ریزرویشن ترمیمی بل ہندوستان کے جمہوری ڈھانچے میں زیادہ صنفی مساوات کو یقینی بنانے کی طرف ایک تاریخی قدم ہے۔ یہ مظاہرے بنیادی طور پر 2029 تک تحفظات کو نافذ کرنے کے حکومت کے ارادے پر توجہ مرکوز کریں گے، جو کہ این ڈی اے کی اپوزیشن جماعتوں کے رکاوٹ اور رجعت پسندانہ رویہ سے متصادم ہے۔

298 حمایت میں 230 مخالفت میں ووٹ

یہ احتجاج لوک سبھا میں جمعہ کو ہونے والے ڈرامائی واقعات کا براہ راست ردعمل ہے۔ اگرچہ حکومت سادہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب رہی لیکن وہ کسی بھی ترمیم کے لیے درکار آئینی حد تک پہنچنے میں ناکام رہی۔ تین بلوں پر بحث کے بعد 298 ارکان نے بل کی حمایت کی جب کہ 230 نے مخالفت میں ووٹ دیا۔

لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے ووٹنگ کے نتائج کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا، "آئین (131ویں ترمیم) بل منظور نہیں ہو سکا کیونکہ اسے ایوان کی ووٹنگ کے دوران درکار دو تہائی اکثریت حاصل نہیں ہوسکی ہے۔"

یہ بھی پڑھیں:

خواتین ریزرویشن بل: سماجوادی پارٹی نے مسلم خواتین کو شامل کرنے کا کیا مطالبہ، اکھلیش یادو اور امت شاہ کے درمیان گرما گرم بحث

مایاوتی خواتین ریزرویشن بل کی حمایت میں، کانگریس اور ایس پی کو گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والی پارٹیاں قرار دیا

اسٹالن کا پی ایم مودی سے ایف سی آر اے بل کی مکمل واپسی کا مطالبہ بل کو اقلیتی اداروں پر براہ راست حملہ قرار

پی ایم مودی نے خواتین کے ریزرویشن بل پر کہا، "بھارت کی لاکھوں خواتین کی امیدوں کا کرتا ہے عکاسی"

خواتین ریزرویشن بل پر مودی کا بڑا بیان: “کریڈٹ آپ لے لیں، یہ ملک کی جمہوریت کی جیت ہے”

خواتین ریزرویشن، حد بندی بلوں پر آج لوک سبھا میں ووٹنگ ہوگی، بحث جاری

