لداخ میں عوام مخالف فیصلے قومی سلامتی کے لیے خطرہ، سونم وانگچک کا مرکز کو انتباہ
سونم وانگچک نے نئی دہلی کو خبردار کیا ہے کہ سرحدی علاقے کے لوگوں کو ناراض کرنا ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔
Published : November 21, 2026 at 8:10 PM IST
سرینگر: لداخ کے معروف ماحولیاتی کارکن اور لیہہ اپیکس باڈی (LAB) کے رہنما سونم وانگچک نے ہفتے کے روز وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ سے فوری مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے خبردار کیا کہ لداخ میں عوام مخالف فیصلے خاص طور پر جنگ کے دوران قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔
لیہہ اپیکس باڈی کے چیئرمین چیرنگ دورجے لکروک کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وانگچک نے کہا کہ لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کو عوامی ناراضگی کے نتائج کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن قومی سلامتی کے نقطہ نظر سے یہ ایک حساس معاملہ ہے کہ ایک حساس سرحدی علاقے کے لوگوں کو ملک سے دور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے دعوعیٰ کیا کہ "عوام پر من مانی سے فیصلے مسلط کیے جا رہے ہیں۔"
وانگچک کو گزشتہ شب نظر بندی سے رہا کیا گیا تھا۔ رہائی کے بعد انہوں نے لیہہ کی این ڈی ایس (NDS)پارک میں جاری احتجاج میں شرکت کی۔ یہ احتجاج لداخ خودمختار پہاڑی ترقیاتی کونسل (LAHDC) کے انتخابات ملتوی کرنے اور ستمبر 2025 کے تشدد سے متعلق عدالتی کمیشن کی رپورٹ جاری کرنے سمیت دیگر مطالبات کے حق میں کیا جا رہا ہے۔
وانگچک نے کہا کہ امن کے زمانے میں شاید لوگ زیادہ کچھ نہ کر سکیں، لیکن جنگ کے دوران حالات مختلف ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے وزیر دفاع سے اپیل کی کہ وہ مداخلت کرکے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں مدد کریں۔
نئی دہلی سے اپیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "لداخ میں ایسے منتظمین کو اچانک بھیجنے سے گریز کیا جائے جو مقامی حالات کو سمجھے بغیر فیصلے کرتے ہیں۔" ان کے مطابق "ایسے افسران یہاں سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے فیصلوں کے نتائج مقامی لوگوں کو بھگتنا پڑتے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ ضروری ہے کہ اس معاملے میں مداخلت کی جائے اور تمام فیصلے صرف لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ پر نہ چھوڑے جائیں۔ وانگچک نے کہا کہ وزارت دفاع کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ مستقبل کی جنگوں میں بھی لداخ کے لوگ اسی طرح ملک کے ساتھ کھڑے رہیں، جس طرح وہ ماضی کی جنگوں میں ملک کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔
سونم وانگچک نے کہا: "وزارت دفاع کو یہ سوچنا چاہیے کہ لداخ کے بارے میں کیے جا رہے فیصلے ملک کے مفاد میں ہیں یا نہیں۔ وفادار اور محب وطن لوگوں کو بار بار کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ ملک کے لوگ سمجھدار ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ہیرو کون ہے اور ولن کون۔"
وانگچک نے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ پر مرکزی حکومت کو شرمندہ کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے انہیں قومی سلامتی قانون (این ایس اے) کے تحت گرفتار کیا گیا، پھر چھ ماہ بعد یہ قانون ہٹایا گیا اور حال ہی میں انہیں دوبارہ گھر میں نظر بند کرکے بعد میں رہا کر دیا گیا۔
لداخ کے رہنما نے "انتظامیہ کے من مانے فیصلوں" کو "ملک کے لیے خطرہ" قرار دیتے ہوئے وزیر داخلہ سے اپیل کی کہ وہ لداخ کے مقامی سرکاری ملازمین میں پائی جانے والی ناراضگی کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیشن قائم کریں۔
انہوں نے کہا، ’’صرف عام لوگ ہی ناراض نہیں ہیں بلکہ یہاں کے ملازمین اور افسران بھی خوش نہیں ہیں۔ وزیر داخلہ کو ایک کمیشن قائم کرنا چاہیے جو مقامی ملازمین کی صورتحال کا جائزہ لے اور یہ معلوم کرے کہ وہ انتظامیہ کے کام کرنے کے طریقے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔‘‘
یہ پیش رفت ایسے دن سامنے آئی ہے جب لداخ میں اگست 2019 میں مرکز کے زیر انتظام علاقہ بننے کے بعد پہلی بار پنچایت اور شہری بلدیاتی اداروں کے انتخابات ہوئے۔
ووٹر فہرست میں دھاندلی کا الزام
لیہہ اپیکس باڈی کے چیئرمین چیرنگ دورجے لکروک نے الزام عائد کیا کہ ووٹر فہرستوں سے بڑے پیمانے پر نام خارج کیے گئے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں (جنریشن زی Gen Z) کے نام کاٹے گئے ہیں۔ انہوں نے تین دیہات کا نام بھی لیا، جن میں وانگچک کا گاؤں بھی شامل ہے، جہاں لوگوں نے انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔
انہوں نے کہا، ’’ووٹر فہرستوں سے ناموں کا حذف کیا جانا تشویشناک ہے۔ کئی علاقوں میں جنریشن زی (Gen Z) کے 80 فیصد ووٹر فہرستوں سے غائب ہیں۔ حکام 2018 کی ووٹر فہرست استعمال کر رہے ہیں، جس میں کئی ووٹروں کے نام ایک سے زیادہ مقامات پر درج ہیں۔"
انہوں نے سخت سردیوں کے دوران 4 دسمبر کو ہونے والے LAHDC انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ بھی دہرایا۔ سونم وانگچک نے کہا کہ 4 دسمبر کے انتخابات اس لیے کرائے جا رہے ہیں تاکہ لیہہ اپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی جگہ منتخب نمائندوں کو لایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں تنظیمیں مرکز کے ساتھ براہ راست منتخب اسمبلی اور آئینی ضمانتوں کے مطالبات پر بات چیت کر رہی ہیں۔
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