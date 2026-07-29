لوک سبھا میں اینٹی پیپر لیک (ترمیمی) بل منظور
لوک سبھا میں تعلیمی شعبے میں اصلاحات کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے لوک سبھا میں اینٹی پیپر لیک (ترمیمی) بل منظورکر لیا گیا۔
Published : July 29, 2026 at 3:33 PM IST|
Updated : July 29, 2026 at 3:55 PM IST
نئی دہلی: اپوزیشن جماعتوں کے نعرے بازی کے درمیان لوک سبھا نے بدھ کے روز اینٹی پیپر لیک ترمیمی قانون میں ترمیم کے بل کو منظوری دے دی۔ ترمیم شدہ قانون میں مجرمین کے لیے 10 سال تک کی قید اور 50 لاکھ روپے جرمانے کی سخت سزا رکھی گئی ہے۔
عوامی امتحان (غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام) ترمیمی بل، 2026 کو مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے 27 جولائی کو ایوان میں پیش کیا تھا۔ اس سے کچھ دن قبل کاکروچ جنتا پارٹی کی قیادت میں طلباء کے بڑے پیمانے پر احتجاج نے دھرمیندر پردھان کو وزیر تعلیم کے عہدے سے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا تھا۔
The Public Examination (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill, 2026, passed in Lok Sabha. pic.twitter.com/rjuhibsGXy— ANI (@ANI) July 29, 2026
لوک سبھا میں خطاب کرتے ہوئے سنگھ نے کہا کہ حکومت نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں تیزی سے کام کیا، اور 2024 میں پیپر لیک مخالف قانون کے نافذ ہونے کے بعد سے اب تک 52 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔
ترمیمی بل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حکومت تجربے سے سیکھنے کے لیے تیار ہے، انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند سالوں میں پیپر لیک سے متعلق خودکشی کی شرح میں بھی کمی آئی ہے۔
انہوں نے لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں پارلیمانی اصولوں اور حکومت کے کام کاج کا علم نہیں ہے۔
28 اگست سے لوک سبھا میں اینٹی پیپر لیک (ترمیمی) بل پر بحث شروع ہوئی تھی جو آج بل کی منظوری کے ساتھ ختم ہوگئی۔ اس دوران اپوزیشن اور حکمراں جماعت میں طلباء سے جڑے کئی اہم مسائل اور کاکروچ جنتا پارٹی کی سربراہی میں ہوئے احتجاج میں پولیس کی بربریت سے متعلق کافی گرما گرم بحث بھی ہوئی۔ بل کی منظوری کے ساتھ ہی لوک سبھا کی کارروائی کو کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔
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