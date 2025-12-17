اتراکھنڈ میں تبدیلی مذہب مخالف قانون کو منظوری نہیں ملی، گورنر نے بل حکومت کو واپس بھیج دیا
اب ریاستی حکومت اس بل کو آرڈیننس کے ذریعہ نافذ کر سکتی ہے یا اسے دوبارہ ایوان سے منظور کروا سکتی ہے۔
Published : December 17, 2025 at 7:03 PM IST
دہرادون: اتراکھنڈ حکومت نے آبادیاتی تبدیلی اور تبدیلی مذہب کو ایک سنگین مسئلہ قرار دیتے ہوئے 'اتراکھنڈ فریڈم آف ریلیجن (ترمیمی) بل 2025' کو منظوری دی تھی، جس میں 'جبراً' مذہب تبدیل کرنے کے خلاف عمر قید کی سزا کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ترمیمی بل کو گورنر کی منظوری کے لیے لوک بھون بھیجا گیا۔ لوک بھون نے اس بل پر حکومت کو دوبارہ غور کرنے کے پیغام کے ساتھ واپس کر دیا ہے۔
ذرائع کے مطابق گورنر گرمیت سنگھ نے اتراکھنڈ فریڈم آف ریلیجن (ترمیمی) بل 2025 کے مسودے میں 'عمر قید' کے التزام پر اعتراض ظاہر کیا ہے۔ لوک بھون نے تکنیکی خامیوں کا حوالہ دے کر بل کو واپس کر دیا ہے۔ بل کی واپسی کے بعد قانون ساز محکمہ کو یہ بل گذشتہ منگل کو موصول ہوا۔ اتراکھنڈ حکومت نے ریاست میں 'جبراً تبدیلی مذہب' کو روکنے اور اس کے خلاف سزا کی دفعات کو سخت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ نتیجے کے طور پر دھمی حکومت نے اتراکھنڈ فریڈم آف ریلیجن بل میں ترمیم کو منظوری دی تھی۔
اتراکھنڈ آزادی مذہب (ترمیمی) بل 2025 کو لوک بھون سے منظوری نہیں مل سکی۔ نتیجتاً، ریاستی حکومت کے پاس اس بل کو لاگو کرنے کے لیے اب صرف دو ہی راستے بچے ہیں۔ سب سے پہلے ریاستی حکومت اس بل کو لاگو کرنے کے لیے آرڈیننس جاری کر سکتی ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آئندہ اسمبلی اجلاس میں اسے دوبارہ ایوان سے منظور کیا جا سکتا ہے۔
حکومت نے اس بل کو اگست میں گورنر کی منظوری کے لیے لوک بھون بھیجا تھا۔ تب سے لوک بھون کے اہلکار اس بل کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مطالعہ کے دوران لوک بھون نے محکمہ مذہبی اوقاف اور قانون ساز محکمہ کے عہدیداروں سے بھی بات چیت کی۔
سنہ 2018 میں اس وقت کی ترویندر سنگھ راوت حکومت نے اتراکھنڈ میں مذہب کی جبری تبدیلی کو روکنے کے لیے اتراکھنڈ فریڈم آف ریلیجن (ترمیمی) بل نافذ کیا۔ اس کے بعد 2022 میں پشکر دھامی حکومت نے اس قانون میں ترمیم کی اور اتراکھنڈ فریڈم آف ریلیجن (ترمیمی) بل، 2022 نافذ کیا۔ پچھلے سال کچھ علاقوں میں مبینہ جبری تبدیلی مذہب کی رپورٹوں کے بعد ریاستی حکومت نے اس قانون کو مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ مزید برآں، 13 اگست 2025 کو، دھامی کابینہ نے آزادی مذہب (ترمیمی) بل، 2025 کو منظوری دی۔ اس کے بعد، اگست میں منعقدہ اسمبلی اجلاس کے دوران ایوان سے بل کی منظوری دی گئی۔
