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ممتا بنرجی کو ایک اور جھٹکا، ٹی ایم سی کی راجیہ سبھا ایم پی کوئل ملک نے استعفیٰ دے دیا

مغربی بنگال ٹی ایم سی کی راجیہ سبھا ایم پی کوئل ملک نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔

ممتا بنرجی کو ایک اور جھٹکا، ٹی ایم سی کی راجیہ سبھا ایم پی کوئل ملک نے استعفیٰ دے دیا
ممتا بنرجی کو ایک اور جھٹکا، ٹی ایم سی کی راجیہ سبھا ایم پی کوئل ملک نے استعفیٰ دے دیا (Image: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 16, 2026 at 3:25 PM IST

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Updated : July 16, 2026 at 4:12 PM IST

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نئی دہلی: ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے راجیہ سبھا ایم پی کوئل ملک نے جمعرات کو راجیہ سبھا سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ راجیہ سبھا کے چیئرمین کو سونپ دیا ہے۔ ٹی ایم سی کی راجیہ سبھا ایم پی کوئل ملک نے نائب صدر اور راجیہ سبھا چیئرمین سی پی رادھا کرشنن سے ملاقات کی اور اپنا استعفیٰ پیش کیا۔ کوئل ملک کے استعفیٰ کے ساتھ ہی راجیہ سبھا میں ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) کے ممبران پارلیمنٹ کی تعداد کم ہو کر نو ہو گئی ہے۔

ٹی ایم سی نے اپریل میں راجیہ سبھا بھیجا تھا

کوئل ملک ٹی ایم سی کی راجیہ سبھا رکن تھیں اور سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے انہیں اس سال اپریل میں راجیہ سبھا بھیجا تھا۔ تاہم چند ماہ کے اندر ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ کوئل ملک کے علاوہ سشمیتا دیو، سکھیندو شیکھر اور دیگر نے بھی راجیہ سبھا سے استعفیٰ دے دیا۔ بعد میں، وہ بی جے پی میں شامل ہوگئیں اور پارٹی کی جانب سے دوبارہ راجیہ سبھا انتخابات کی امیدوار بن گئیں۔

مغربی بنگال کے اسمبلی انتخابات میں ٹی ایم سی کی شکست کے بعد، ممتا بنرجی کے قریبی لیڈر ایک ایک کر کے انہیں چھوڑ رہے ہیں۔مزید یہ کہ 20 سے زیادہ لوک سبھا ممبران اسمبلی کاکولی کی قیادت والے دھڑے میں این سی پی آئی میں شامل ہو گئے ہیں۔ 60 سے زیادہ ایم ایل ایز نے بھی ممتا بنرجی کی پارٹی چھوڑ دی ہے۔ اسی طرح کے اقدام میں مدن مترا نے بدھ کو ٹی ایم سی سے استعفیٰ دے دیا اور باغی دھڑے میں شامل ہو گئے۔

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Last Updated : July 16, 2026 at 4:12 PM IST

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