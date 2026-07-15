ممتا بنرجی کو ایک اور جھٹکا، ٹی ایم سی ایم ایل اے مدن مترا باغی دھڑے میں شامل
ٹی ایم سی کے سینئر لیڈر مدن مترا اپوزیشن لیڈر ریتابرت بنرجی کی قیادت میں باغی کیمپ میں شامل ہو گئے ہیں۔
Published : July 15, 2026 at 4:34 PM IST
کولکاتہ: ٹی ایم سی رکن اسمبلی مدن مترا بدھ کو اپوزیشن لیڈر ریتابرت بنرجی کے باغی کیمپ میں شامل ہو گئے۔ مدن کو پارٹی سپریمو اور مغربی بنگال کی سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کا قریبی سمجھا جاتا ہے۔ مترا کے جانے سے پارٹی کے اندر جاری رسہ کشی مزید گہری ہو گئی ہے۔
کمارہاٹی کے ایم ایل اے مترا نے اعلان کیا کہ انہوں نے ممتا بنرجی کی ٹی ایم سی کے تحت کام کرنے والی تمام قومی اور ریاستی کمیٹیوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ایم ایل اے نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پارٹی کے چیف وہپ کے عہدے سے فوری طور پر استعفیٰ دے دیا ہے۔
کمرہٹی ایم ایل اے نے باغی لیڈر سے ملاقات کے بعد کہا "میں نے صرف اپنا کمرہ بدلا ہے، اپنا گھر نہیں۔ میں مکمل طور پر ٹی ایم سی میں ہوں،"۔ یہ پیشرفت ممتا بنرجی کی زیرقیادت ٹی ایم سی کے دھڑے کے لیے تازہ ترین دھچکا ہے، جو پچھلے چند مہینوں سے پہلے کبھی نہ ہونے والی بغاوت سے دوچار ہے۔
یہ تقسیم اس وقت مزید وسیع ہوگئی جب ریتابرت بنرجی اور ان کے حامیوں نے پارٹی ہیڈکوارٹر پر کنٹرول کا دعویٰ کیا اور متوازی تنظیمی نظام کا اعلان کیا۔
ای ڈی کی نوٹس موصول ہوئی تھی۔
ایم ایل اے مدن مترا نے رخ بدلنے کے بعد بھی ممتا بنرجی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا دیدی نے ہماری کافی حمایت کی اور ہم نے بھی اپنی طرف سے ان کا پورا تعاون کیا۔
واضح رہے کہ بدعنوانی کے معاملے میں اپنی بیوی اور دو بیٹوں کی طرف سے ای ڈی کے نوٹس ملنے کے بعد ترنمول کے ایم ایل اے مدن مترا منگل کی دیر رات باغی ایم ایل اے سندیپن ساہا کے والد سورناکمل ساہا کے گھر پہنچے تھے۔
قیاس آرائیاں عروج پر تھیں
انہوں نے وہاں ایک طویل میٹنگ کی، جس سے ان قیاس آرائیوں کو ہوا ملی کہ شاید وہ رخ بدل سکتے ہیں۔ اس کے بعد بدھ کو انہوں نے ممتا بنرجی کے دھڑے کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا۔
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