ممتا بنرجی کو ایک اور جھٹکا: ٹی ایم سی کے تین سابق راجیہ سبھا ممبران پارلیمنٹ بی جے پی میں شامل
تینوں رہنماؤں کو مغربی بنگال بی جے پی کے صدر سمک بھٹاچاریہ کی موجودگی میں پارٹی میں شامل کیا گیا۔
Published : July 9, 2026 at 10:34 PM IST
کولکاتہ: ترنمول کانگریس کے تین سابق ممبران پارلیمنٹ راجیہ سبھا سے استعفیٰ دے کر بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں۔ سشمیتا دیو، سکھیندو شیکھر رائے، اور پرکاش چک باریک جمعرات کو بی جے پی میں شامل ہو گئے۔
تینوں رہنماؤں کو مغربی بنگال بی جے پی کے صدر سمک بھٹاچاریہ کی موجودگی میں پارٹی میں شامل کیا گیا۔ بھٹاچاریہ نے پارٹی کے سالٹ لیک دفتر میں منعقدہ ایک تقریب میں سابق ممبران پارلیمنٹ کو بی جے پی کا جھنڈا پیش کرتے ہوئے ان کا خیرمقدم کیا۔ ریاست کے سینئر لیڈران بھی موجود تھے۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں پارٹی کی شکست کے بعد، دیو، رائے، اور بارک نے گزشتہ ماہ راجیہ سبھا اور ترنمول کانگریس سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ بھٹاچاریہ نے کہا کہ ان تینوں سابق ممبران پارلیمنٹ کا تجربہ ریاست میں پارٹی کو مزید مضبوط کرے گا۔
سمیک بھٹاچاریہ نے کہا کہ بایاں محاذ نے 34 سال حکومت کی، اس کے بعد ترنمول کانگریس آئی۔ اس طویل عرصے تک مغربی بنگال میں جو سیاست چلی اس نے ہمارے وفاقی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا۔ مرکزی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے بجائے تصادم کا راستہ اختیار کیا گیا جس سے ترقی نہیں ہو سکی۔ اس ماحول میں اور نریندر مودی کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ترنمول کانگریس سے تین ارکان اسمبلی نے استعفیٰ دے دیا۔ آج یہ تینوں ممبران پارلیمنٹ سشمیتا دیو، پرکاش چک بارک اور سکھیندو شیکھر رائے بھارتیہ جنتا پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔
انہوں نے کہا، "یہ ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے، اور پوری بی جے پی خوش ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے، اور ریاستی صدر کی حیثیت سے، اپنے کارکنوں، وزیر اعلی سویندو ادھیکاری، پوری کابینہ اور پوری تنظیم کے ساتھ، میں ان تینوں افراد کا تہہ دل سے اور بڑی خوشی کے ساتھ استقبال کرتا ہوں۔