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انکیتا بھنڈاری کے والدین کا دہلی میں احتجاج، راہول اور پرینکا نے کی ملاقات، مدد کی یقین دہانی

اتراکھنڈ حکومت نے پوڑی ڈوبھ شری کوٹ کی رہنے والی انکیتا بھنڈاری کے قتل کیس کی سی بی آئی انکوائری کی سفارش کی ہے۔

انکیتا بھنڈاری کے والدین کا دہلی میں احتجاج، راہول اور پرینکا نے کی ملاقات، مدد کی یقین دہانی
انکیتا بھنڈاری کے والدین کا دہلی میں احتجاج، راہول اور پرینکا نے کی ملاقات، مدد کی یقین دہانی (IMAGE SOURCE: ANI AND @yogitabhayana)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 14, 2026 at 10:16 PM IST

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نئی دہلی/دہرا دون: اتراکھنڈ میں انکیتا بھنڈاری قتل کیس ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ انکیتا بھنڈاری کے والدین نے آج دہلی میں انڈیا گیٹ کے باہر دھرنا دیا۔ ان کے احتجاج کی وجہ اس کیس سے جڑے ایک مبینہ وی آئی پی کی شمال مشرقی ریاست کے گورنر کے طور پر تقرری ہے۔ انکیتا بھنڈاری کے والدین کا مطالبہ ہے کہ بغیر تحقیقات کے کوئی تقرری نہ کی جائے۔ ان کے دھرنے کے احتجاج کی خبر کے بعد اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی نے دیگر لیڈروں کے ساتھ ان سے ملاقات کی۔

راہول اور پرینکا نے انکیتا کے اہل خانہ سے ملاقات کی:

انکیتا بھنڈاری کے والدین کی جانب سے دھرنا دینے کی خبر کے بعد راہل گاندھی ان سے ملنے گئے۔ احتجاج کے دوران پرینکا گاندھی بھی ان کے ساتھ موجود تھیں۔ راہل گاندھی نے انکیتا بھنڈاری کے والدین کو انصاف کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ انکیتا کے خاندان کو ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔ انہوں نے ہر حال میں خاندان کے ساتھ کھڑے ہونے کا عہد کیا۔

انکیتا بھنڈاری کے والدین کا کہنا ہے کہ انصاف کی فراہمی سے پہلے کوئی تقرری نہیں ہونی چاہیے۔ انکیتا بھنڈاری کے والدین، جو دہلی میں انڈیا گیٹ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، نے کہا کہ سی بی آئی کی تحقیقات جاری ہے۔ مبینہ وی آئی پی کی گورنر کے عہدے پر تقرری فوری طور پر روک دی جانی چاہئے جب تک کہ سی بی آئی کی تحقیقات مکمل نہیں ہوجاتی۔

انکیتا کی ماں بھی جذباتی ہوگئیں: اسی دوران انکیتا بھنڈاری کی والدہ سونی دیوی نے کہا کہ خبر سن کر دل شکستہ ہوگئی۔ انہوں نے اسے اپنے جذبات سے خیانت قرار دیا۔سونی دیوی نے کہا کہ ان کے پاس اس معاملے پر بولنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔

سی ایم دھامی نے سی بی آئی تحقیقات کی سفارش کی: وزیر اعلی پشکر سنگھ دھامی نے انکیتا بھنڈاری قتل کیس کی سی بی آئی تحقیقات کی سفارش کی تھی۔ اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ سی بی آئی کی پوری تفتیش وی آئی پیز کے کردار پر مرکوز رہے گی، جس سے امید پیدا ہوئی کہ اس معاملے کا سب سے بڑا راز جلد ہی کھل جائے گا۔

یہ کیس 2022 کا ہے۔ پوڑی ضلع کے ڈوبھ شری کوٹ کی رہنے والی انکیتا بھنڈاری ونانترا ریزورٹ میں کام کر رہی تھی۔ ریزورٹ کے مالکان پلکت آریہ، سوربھ بھاسکر اور انکت نے انکیتا بھنڈاری کو چیلہ بیراج میں دھکیل دیا، جس سے وہ ہلاک ہوگئی۔ تفتیش کے بعد پولیس نے تینوں ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ جرم ثابت ہونے پر ٹرائل کورٹ نے انہیں عمر قید کی سزا سنائی۔ تب سے یہ تینوں جیل میں ہیں۔ ایک وی آئی پی کا بھی تذکرہ کیا گیا جس کی وجہ سے سی بی آئی اب اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے۔

ریزورٹ کے مالکان پلکت آریہ، سوربھ بھاسکر اور انکت نے انکیتا بھنڈاری کو چیلہ بیراج میں دھکیل دیا، جس سے وہ ہلاک ہوگئی۔ تفتیش کے بعد پولیس نے تینوں ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ جرم ثابت ہونے پر ٹرائل کورٹ نے انہیں عمر قید کی سزا سنائی۔ تب سے یہ تینوں جیل میں ہیں۔ اس واقعے کے سلسلے میں ایک وی آئی پی کا بھی ذکر کیا گیا تھا، اور اب سی بی آئی اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔

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