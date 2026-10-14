انکیتا بھنڈاری کے والدین کا دہلی میں احتجاج، راہول اور پرینکا نے کی ملاقات، مدد کی یقین دہانی
اتراکھنڈ حکومت نے پوڑی ڈوبھ شری کوٹ کی رہنے والی انکیتا بھنڈاری کے قتل کیس کی سی بی آئی انکوائری کی سفارش کی ہے۔
Published : October 14, 2026 at 10:16 PM IST
نئی دہلی/دہرا دون: اتراکھنڈ میں انکیتا بھنڈاری قتل کیس ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ انکیتا بھنڈاری کے والدین نے آج دہلی میں انڈیا گیٹ کے باہر دھرنا دیا۔ ان کے احتجاج کی وجہ اس کیس سے جڑے ایک مبینہ وی آئی پی کی شمال مشرقی ریاست کے گورنر کے طور پر تقرری ہے۔ انکیتا بھنڈاری کے والدین کا مطالبہ ہے کہ بغیر تحقیقات کے کوئی تقرری نہ کی جائے۔ ان کے دھرنے کے احتجاج کی خبر کے بعد اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی نے دیگر لیڈروں کے ساتھ ان سے ملاقات کی۔
#WATCH | 2022 Ankita Bhandari murder case: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi meets Ankita Bhandari’s parents at India Gate in Delhi They are protesting against the appointment of BJP leader Dushyant Kumar Gautam as the Governor of Sikkim https://t.co/ZdiuPvaSZp— ANI (@ANI) October 14, 2026
راہول اور پرینکا نے انکیتا کے اہل خانہ سے ملاقات کی:
انکیتا بھنڈاری کے والدین کی جانب سے دھرنا دینے کی خبر کے بعد راہل گاندھی ان سے ملنے گئے۔ احتجاج کے دوران پرینکا گاندھی بھی ان کے ساتھ موجود تھیں۔ راہل گاندھی نے انکیتا بھنڈاری کے والدین کو انصاف کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ انکیتا کے خاندان کو ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔ انہوں نے ہر حال میں خاندان کے ساتھ کھڑے ہونے کا عہد کیا۔
अंकिता के माता-पिता का सवाल — न्याय से पहले नियुक्ति क्यों ? अंकिता भंडारी मामले में CBI जांच पूरी होने तक दुष्यंत कुमार गौतम की नियुक्ति पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा उनकी नियुक्ति रद्द की जाए !! #JusticeForAnkitaBhandari https://t.co/nWxgy47S26— Yogita Bhayana योगिता भयाना (@yogitabhayana) October 14, 2026
انکیتا بھنڈاری کے والدین کا کہنا ہے کہ انصاف کی فراہمی سے پہلے کوئی تقرری نہیں ہونی چاہیے۔ انکیتا بھنڈاری کے والدین، جو دہلی میں انڈیا گیٹ کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، نے کہا کہ سی بی آئی کی تحقیقات جاری ہے۔ مبینہ وی آئی پی کی گورنر کے عہدے پر تقرری فوری طور پر روک دی جانی چاہئے جب تک کہ سی بی آئی کی تحقیقات مکمل نہیں ہوجاتی۔
नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi और कांग्रेस महासचिव एवं सांसद श्रीमती @priyankagandhi जी ने अंकिता भंडारी के परिवार से इंडिया गेट पर मुलाकात की। साल 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में BJP के राष्ट्रीय महासचिव व उत्तराखंड प्रभारी रहे दुष्यंत गौतम पर आरोप लगे थे। आरोप था कि अंकिता पर दुष्यंत गौतम को सर्विस देने का दबाव बनाया गया था। जब अंकिता ने मना किया तो उसकी हत्या कर दी गई। जिस दुष्यंत गौतम पर आरोप लगे, नरेंद्र मोदी ने उसे इनाम देते हुए सिक्किम का राज्यपाल बना दिया है। देश की बच्चियां और महिलाएं देख रही हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार दुष्यंत गौतम को बचा रही है। अंकिता भंडारी को न्याय देने के बजाए पूरी BJP सरकार पीड़ित परिवार की आवाज दबाने पर तुली है।— Congress (@INCIndia) October 14, 2026
انکیتا کی ماں بھی جذباتی ہوگئیں: اسی دوران انکیتا بھنڈاری کی والدہ سونی دیوی نے کہا کہ خبر سن کر دل شکستہ ہوگئی۔ انہوں نے اسے اپنے جذبات سے خیانت قرار دیا۔سونی دیوی نے کہا کہ ان کے پاس اس معاملے پر بولنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔
سی ایم دھامی نے سی بی آئی تحقیقات کی سفارش کی: وزیر اعلی پشکر سنگھ دھامی نے انکیتا بھنڈاری قتل کیس کی سی بی آئی تحقیقات کی سفارش کی تھی۔ اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ سی بی آئی کی پوری تفتیش وی آئی پیز کے کردار پر مرکوز رہے گی، جس سے امید پیدا ہوئی کہ اس معاملے کا سب سے بڑا راز جلد ہی کھل جائے گا۔
चार साल से अंकिता भंडारी के परिवार को इंसाफ नहीं मिला, लेकिन एक ‘VIP’ आरोपी को संरक्षण और संवैधानिक पद का इनाम ज़रूर मिला। जहां बलात्कारियों और हत्यारों का फूल-मालाओं से स्वागत होता है और अपराधियों को सत्ता की ताकत से नवाज़ा जाता है - उस महिला-विरोधी BJP से कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती। आज, अंकिता के माता-पिता अपनी बच्ची के लिए न्याय की गुहार ले कर, अपने घर से मीलों दूर, India Gate पर बैठे हैं। मैं और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े हैं - उनके दुख में भी और इंसाफ की इस लड़ाई में भी। #JusticeForAnkitaBhandari— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 14, 2026
یہ کیس 2022 کا ہے۔ پوڑی ضلع کے ڈوبھ شری کوٹ کی رہنے والی انکیتا بھنڈاری ونانترا ریزورٹ میں کام کر رہی تھی۔ ریزورٹ کے مالکان پلکت آریہ، سوربھ بھاسکر اور انکت نے انکیتا بھنڈاری کو چیلہ بیراج میں دھکیل دیا، جس سے وہ ہلاک ہوگئی۔ تفتیش کے بعد پولیس نے تینوں ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ جرم ثابت ہونے پر ٹرائل کورٹ نے انہیں عمر قید کی سزا سنائی۔ تب سے یہ تینوں جیل میں ہیں۔ ایک وی آئی پی کا بھی تذکرہ کیا گیا جس کی وجہ سے سی بی آئی اب اس کیس کی تحقیقات کر رہی ہے۔
#WATCH | Delhi | 2022 Ankita Bhandari murder case: Congress MP Pawan Khera says, "You granted them immunity. You aren't even waiting for the CBI inquiry. What is the pressure to wrap this up so quickly? Who are you shielding? Is there anyone else you need to protect? Who is being blackmailed here—forcing you to appoint someone as a high-ranking official just to grant them immunity? Why risk everything? You seem unconcerned about the election; you have no fear. The government has lost all sense of fear. And when the regime—the ruler—loses that fear, the people suffer and cry out in anguish. The outcry we witness today exists precisely because the ruler no longer fears anything. It is deeply tragic. Justice is a distant dream. The very people who are supposed to deliver justice are not standing with the victim. They have sided with the accused—the person facing the allegations..."— ANI (@ANI) October 14, 2026
ریزورٹ کے مالکان پلکت آریہ، سوربھ بھاسکر اور انکت نے انکیتا بھنڈاری کو چیلہ بیراج میں دھکیل دیا، جس سے وہ ہلاک ہوگئی۔ تفتیش کے بعد پولیس نے تینوں ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ جرم ثابت ہونے پر ٹرائل کورٹ نے انہیں عمر قید کی سزا سنائی۔ تب سے یہ تینوں جیل میں ہیں۔ اس واقعے کے سلسلے میں ایک وی آئی پی کا بھی ذکر کیا گیا تھا، اور اب سی بی آئی اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔