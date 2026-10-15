انکیتا بھنڈاری قتل کیس: انڈیا گیٹ پر احتجاج کے دوران مقتولہ کے والدین کو حراست میں لے لیا گیا، صبح سویرے رہا
مقتولہ انکیتا بھنڈاری کے والدین دشینت کمار گوتم کو سکم کا گورنر مقرر کرنے کے خلاف انڈیا گیٹ پر احتجاج کر رہے تھے۔
By PTI
Published : October 15, 2026 at 7:36 AM IST
نئی دہلی: ریاست اتراکھنڈ میں سال 2022 میں قتل ہونے والی 19 سالہ انکیتا بھنڈاری کے والدین کو دہلی میں انڈیا گیٹ پر احتجاج کے دوران حراست میں لے لیا گیا، تاہم جمعرات کی صبح سویرے رہا کر دیا گیا۔
ذرائع کے مطابق، پولیس نے احتجاج کے دوران والدین کو حراست میں لیا اور صبح پانچ بجے کے قریب رہا کیا۔ اس احتجاج کے دوران لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے بھی انکیتا بھنڈاری کے والدین سے ملاقات کی۔ بعد ازاں مقتولہ کے والدین سمیت کانگریس کے کئی اہم رہنماؤں کو بھی حراست میں لیا گیا تھا جنہیں بعد میں رہا کر دیا گیا۔ ان رہنماؤں میں پارٹی کے میڈیا اور پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پون کھیڑا، سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ کی سربراہ سپریا شرینیت اور انڈین یوتھ کانگریس کے چیف ادے بھانو چب شامل ہیں۔
دشینت کمار گوتم کی بطور گورنر تقرری پر اعتراض
انکیتا کے والدین کا مطالبہ ہے کہ دشینت کمار گوتم کی سکم کے گورنر کے طور پر تقرری کو اس وقت تک معطل رکھا جائے جب تک اس کیس میں جاری سی بی آئی جانچ مکمل نہیں ہو جاتی۔
بی جے پی رہنما دشیانت کمار گوتم کا نام انکیتا کے اہل خانہ اور سماجی کارکنوں کی جانب سے مسلسل اس کیس میں اٹھایا جا رہا ہے، اور ان پر اس کیس سے جڑے مبینہ 'وی آئی پی' ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ انہیں گزشتہ پیر کے روز سکم کا گورنر مقرر کیا گیا۔
انکیتا بھنڈاری قتل کیس کی تفصیلات
ریشیکیش کے 'ونانترا ریزورٹ' میں بطور ریسیپشنسٹ کام کرنے والی انکیتا کو 18 ستمبر 2022 کو قتل کر دیا گیا تھا۔ چار دن بعد ان کی لاش چیلا نہر سے برآمد ہوئی تھی۔
اس کیس میں ریزورٹ کے مالک پلکت آریہ (جو بی جے پی کے سابق رہنما ونود آریہ کے بیٹے ہیں) اور ان کے دو ساتھیوں کو مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔
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یہ معاملہ اس وقت سرخیوں میں آیا جب یہ الزامات سامنے آئے کہ اس جرم کے پیچھے ایک نامعلوم 'وی آئی پی' کا ہاتھ ہے۔ انکیتا کے اہل خانہ اور سماجی کارکنوں نے اس مبینہ وی آئی پی کی بھی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، اور ان الزامات کے سلسلے میں دشینت کمار گوتم کا نام مسلسل سامنے آ رہا ہے۔
انکیتا کے والد نے الزام لگایا کہ ان کی بیٹی کے قتل میں ایک وی آئی پی نے اہم کردار ادا کیا اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ گوتم ہی وہ وی آئی پی تھے اور ان کی بیٹی کے قتل کے ذمہ دار تھے۔
تاہم، گوتم کے خلاف یہ الزامات اب تک ثابت نہیں ہو سکے ہیں۔ دوسری طرف، گوتم نے ان الزامات کی تردید کی ہے اور ان کے خلاف ہتکِ عزت کی قانونی کارروائی شروع کی ہے۔
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کانگریس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس تقرری کا مقصد گوتم کو بچانا ہے، اور یہ دلیل دی کہ آئین کے تحت کوئی بھی گورنر اپنے عہدے پر رہتے ہوئے کسی بھی فوجداری کارروائی کا سامنا نہیں کر سکتا۔
واضح رہے کہ بی جے پی کے سابق قومی جنرل سکریٹری، دشینت کمار گوتم اتراکھنڈ کے لیے پارٹی کے انچارج کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں۔
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