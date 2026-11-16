آندھرا پردیش سری راموجی راؤ کی یوم پیدائش کو ریاستی تہوار کے طور پر منائے گا: چندرابابو نائیڈو
مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔
Published : November 16, 2026 at 8:45 PM IST
وجئے واڑہ: آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرابابو نائیڈو نے پیر کو اعلان کیا کہ ریاستی حکومت میڈیا ویژنری اور راموجی گروپ کے بانی سری راموجی راؤ کی یوم پیدائش کو ریاستی تہوار کے طور پر منائے گی۔
وجئے واڑہ میں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کلاویدیکا میں سری راموجی راؤ کے 90ویں یوم پیدائش کے موقع پر منعقدہ راموجی ایکسی لینس ایوارڈ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے، نائیڈو نے کہا کہ آنجہانی میڈیا بیرن نے صحافت اور سماج میں لازوال خدمات انجام دیں اور نوجوان نسل کو ان کی زندگی اور اقدار سے تحریک حاصل کرنی چاہیے۔
مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جب کہ گورنر جسٹس ایس عبدالنذیر، نائیڈو اور نائب وزیر اعلیٰ پون کلیان مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھے۔
امیت شاہ کے لیے سری راموجی راؤ کی تعریف کو یاد کرتے ہوئے، نائیڈو نے کہا کہ میڈیا ویژنری نے مرکزی وزیر داخلہ کو ملک کے لیے ایک مضبوط لیڈر کے طور پر دیکھا، جو ان کے لیے ان کے احترام کی عکاسی کرتا ہے۔
ایوارڈ حاصل کرنے والوں کو مبارکباد دیتے ہوئے، نائیڈو نے سری راموجی راؤ کے ساتھ اپنی وابستگی کو یاد کیا اور کہا کہ وہ انہیں تقریباً ساڑھے چار دہائیوں سے جانتے ہیں۔ سری راموجی راؤ کو ایک منفرد شخصیت کے طور پر بیان کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میڈیا بیرن نے ایک بار انہیں چیف منسٹر کے طور پر اپنے ابتدائی دنوں میں اپنی خیر سگالی کا یقین دلایا تھا۔ تاہم، انہوں نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ وہ کبھی بھی حکومت سے کوئی احسان نہیں مانگیں گے اور نائیڈو سے توقع ہے کہ وہ ایناڈو سے بھی کوئی احسان نہیں مانگیں گے۔
نائیڈو نے ایناڈو کے صحافیوں کی ساکھ کو بے مثال قرار دیتے ہوئے اسے عزم، نظم و ضبط اور اقدار پر تنظیم کے زور سے منسوب کیا۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایناڈو میں صحافت بہترین ڈگریوں میں سے ایک حاصل کرنے کے مترادف ہے۔
سری راموجی راؤ کے کاروباری وژن کو اجاگر کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ ایناڈو، مارگدرسی، پریا فوڈس اور ای ٹی وی بھارت ہر ایک نے اپنے اپنے شعبوں میں سرکردہ تنظیموں کے طور پر خود کو قائم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سری راموجی راؤ نے کاروبار میں مضبوط اخلاقی اقدار کو برقرار رکھا اور ایسے ادارے بنائے جن سے عوام کا اعتماد حاصل ہوا۔
مشکل وقت میں سری راموجی راؤ کے تعاون کو یاد کرتے ہوئے، نائیڈو نے کہا کہ ایناڈو گروپ طوفان سے متاثرہ لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا اور امدادی سرگرمیوں میں مدد فراہم کرتا تھا۔
انہوں نے یہ بھی یاد کیا کہ سری راموجی راؤ نے آندھرا پردیش کی راجدھانی کے لیے امراوتی کا نام تجویز کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ COVID-19 وبائی امراض کے دوران، راموجی گروپ نے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کو 5 کروڑ روپے کا عطیہ دیا تھا۔
نائیڈو نے ان مشکلات کو بھی یاد کیا جن کا راؤ نے اپنے آخری دنوں میں سامنا کیا تھا، جب وہ بستر پر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کی وائی ایس آر سی پی حکومت نے تحقیقات کے نام پر راؤ اور ان کے خاندان کو کافی نفسیاتی پریشانی میں مبتلا کیا تھا۔
وزیر اعلی نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ شری راموجی راؤ کے عزم، نظم و ضبط، کام کی اخلاقیات اور اقدار سے وابستگی سے متاثر ہوں، انہوں نے کہا کہ روامو جی راؤ کی زندگی اور کامیابیاں آنے والی نسلوں کی رہنمائی کرتی رہیں گی۔