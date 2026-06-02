جے ای ای ایڈوانسڈ 2026 میں آندھرا پردیش اور تلنگانہ کا شاندار مظاہرہ، ٹاپ 10 میں تین طلبا شامل
جے ای ای ایڈوانسڈ میں ہزاروں امیدوار کامیاب قرار پائے، تاہم تلگو ریاستوں کے طلبا کی کارکردگی خاص طور پر توجہ کا مرکز بنی رہی۔
Published : June 2, 2026 at 3:54 PM IST
حیدرآباد : جے ای ای ایڈوانسڈ 2026 کے نتائج میں آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے طلبہ نے ایک بار پھر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتے ہوئے قومی سطح پر نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ دونوں تلگو ریاستوں کے تین طلبہ نے آل انڈیا ٹاپ 10 رینکنگ میں جگہ بنا کر خطے کی تعلیمی برتری کو برقرار رکھا ہے۔
نتائج کے مطابق تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے طلبہ نے نہ صرف ٹاپ 10 میں جگہ حاصل کی بلکہ مجموعی طور پر بھی اعلیٰ رینکس میں نمایاں نمائندگی درج کرائی۔ ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ ریاستوں میں موجود کوچنگ اداروں، مضبوط تعلیمی نظام اور طلبہ کی مسلسل محنت نے اس کامیابی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
اس سال جے ای ای ایڈوانسڈ میں ملک بھر سے ہزاروں امیدوار کامیاب قرار پائے، تاہم تلگو ریاستوں کے طلبہ کی کارکردگی خاص طور پر توجہ کا مرکز بنی رہی۔ ایک طالبہ نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک کی نمایاں رینک ہولڈرز میں جگہ بنائی۔
تعلیمی ماہرین کے مطابق آندھرا پردیش اور تلنگانہ گزشتہ کئی برسوں سے آئی آئی ٹی داخلہ امتحانات میں مسلسل نمایاں نتائج دیتے آرہے ہیں اور 2026 کے نتائج نے اس روایت کو مزید مضبوط کیا ہے۔ والدین، اساتذہ اور تعلیمی اداروں نے کامیاب طلبہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کے روشن مستقبل کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔