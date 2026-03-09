آندھرا پردیش میں ملاوٹ شدہ دودھ کی وجہ سے اموات: لیب کی رپورٹ میں خون کے نمونوں میں زہریلے مواد کی موجودگی کی تصدیق
گرفتار دکاندار کا کہنا ہے کہ دودھ کو ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے فریزر میں لیک ہونے سے ایتھیلین گلائکول آلودہ ہوا۔
Published : March 9, 2026 at 9:31 AM IST
راجاماہندرا ورم (آندھرا پردیش): آندھرا پردیش کے راجاماہندرا ورم میں ملاوٹ شدہ دودھ کی وجہ سے ہونے والی بڑے پیمانے پر اموات کے معاملے میں ایک اہم پیش رفت میں، لیبارٹری رپورٹس نے متاثرین کے خون کے نمونوں میں زہریلے ایتھیلین گلائکول کی موجودگی کی تصدیق کی ہے۔
ملاوٹ شدہ دودھ پینے سے 10 سے 24 فروری کے درمیان کم از کم 10 افراد ہلاک ہوئے، جب کہ متعدد افراد زیر علاج ہیں۔ اس کے بعد پولیس نے دکاندار اڈالہ گنیشوار راؤ کو گرفتار کیا، جس نے پولیس کا کہنا تھا کہ جان بوجھ کر مقامی باشندوں کو ملاوٹ شدہ دودھ فروخت کیا۔
خیال کیا جاتا ہے کہ ایف ایس ایل اور آر ایف ایس ایل حکام کی جانب سے بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کے بعد متاثرین کے خون کے نمونوں میں ایتھیلین گلائکول پایا گیا، جو حکام کے مطابق متاثرین کے اعضاء کی خرابی کا سبب بنے۔
دودھ میں ٹاکسن کیسے پہنچا؟
پولیس کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ گرفتار دودھ فروش گنیشوار راؤ، جو کہ نرسا پورم کوروکونڈہ منڈل کے ساکن تھا، نے 15 فروری کو کسانوں سے دودھ اکٹھا کیا اور اسے اپنے غیر قانونی طور پر چلنے والے ڈیری سنٹر میں دو چیمبر والے فریزر میں محفوظ کیا۔
پولیس کے مطابق فریزر کے بائیں چیمبر سے لیک ہونے کے باعث کولنٹ کے طور پر استعمال ہونے والا ایتھیلین گلائکول دودھ میں مکس ہو گیا۔ راؤ پر الزام ہے کہ اس نے رشتہ داروں کے انتباہات کو نظر انداز کیا، اس کے باوجود کہ مقامی لوگوں نے اسے بتایا کہ دودھ کا ذائقہ کڑوا ہے۔
بعد میں، اس نے ایک چیمبر کی مرمت کی اور لیک کو روکنے کے لیے M-سیل لگائی۔ تاہم، جنہوں نے پہلے ہی زہریلا دودھ پی لیا تھا، وہ گردے کے مسائل کے باعث ہسپتال میں داخل تھے۔
پولیس نے اس معاملے میں راؤ کے خلاف نو مقدمات درج کیے ہیں۔ ہفتہ کو مقامی عدالت نے اسے دو دن کے لیے پولیس کی تحویل میں دے دیا، جس کے بعد ان سے پوچھ گچھ کی گئی۔
30 لیٹر پانی سے 80 لیٹر دودھ
پولس کی پوچھ گچھ سے پتہ چلا کہ راؤ کسانوں سے روزانہ تقریباً 80 لیٹر دودھ اکٹھا کرتا تھا، اس میں 30 لیٹر نل کا پانی ملاتا تھا، اور جلدی پیسے کمانے کے لیے اسے فروخت کرتا تھا۔
جب دودھ میں صابن کے مواد کے بارے میں پوچھا گیا تو راؤ نے کہا کہ اس نے اسے "صرف چیمبر صاف کرنے کے لیے رکھا تھا" اور دودھ میں کوئی اور چیز نہیں ملا۔
خطرناک کیمیکل
Ethylene glycol کاروں، ٹرکوں اور صنعتی چِلنگ سٹیشنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ جسم میں داخل ہو جائے تو اس کے تین مراحل پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ علامات میں غنودگی، متلی اور الٹی شامل ہیں۔ 24 گھنٹوں کے اندر سانس لینے میں دشواری، دل کی دھڑکن میں اضافہ اور بلڈ پریشر میں کمی کا باعث بنتا ہے، جب کہ 72 گھنٹوں کے اندر یہ گردے کو نقصان پہنچانے، پیشاب کی بے ترتیبی، دماغ، اعصاب اور دل کے مسائل کا باعث بنتا ہے۔