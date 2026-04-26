چندرا بابو نائیڈو کو ملا 'بزنس ریفارمر آف دی ایئر' کا ایوارڈ
وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کو یہ ایوارڈ پیش کیا۔
Published : April 26, 2026 at 2:06 PM IST
امراؤتی، آندھرا پردیش: آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ این چندرابابو نائیڈو کو ایک میڈیا ہاؤس نے 'بزنس ریفارمر آف دی ایئر' کے ایوارڈ سے نوازا ہے۔ ایوارڈ کو قبول کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ یہ پہچان آندھرا پردیش میں گورننس اصلاحات اور پالیسی اقدامات کی وجہ سے سرمایہ کاری اور اختراع کے ایک بڑے مرکز کے طور پر ریاست کے ابھرنے کی عکاسی کرتی ہے۔
یہ ایوارڈ دی اکنامک ٹائمز نے صنعتی ترقی، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور تجارتی سہولت کاری میں نائیڈو کے اقدامات کے اعتراف میں پیش کیا تھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نائیڈو نے امراؤتی کو صرف ایک شہر سے زیادہ اور "عوام کی راجدھانی" کے طور پر بیان کیا۔
I humbly accept the Business Reformer of the Year award presented by The Economic Times. It was an honour and privilege to receive it from Hon’ble Union Finance Minister, Smt. Nirmala Sitharaman Ji.— N Chandrababu Naidu (@ncbn) April 25, 2026
"نئے آندھرا" کی عالمی سطح کی علامت
انہوں نے کہا کہ وہ امراؤتی کی تعمیر کا ایک اور موقع پا کر خوش قسمت محسوس کرتے ہیں اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ "نئے آندھرا" کی عالمی سطح کی علامت بن کر ابھرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مرکزی حکومت دارالحکومت کی ترقی کے لیے مالی اور بنیادی ڈھانچے کی مدد سمیت مکمل تعاون فراہم کر رہی ہے۔
عاجزی کے ساتھ 'بزنس ریفارمر آف دی ایئر' ایوارڈ قبول
نائیڈو نے ہفتہ کی رات دیر گئے X پر پوسٹ کیا، "میں عاجزی کے ساتھ 'بزنس ریفارمر آف دی ایئر' ایوارڈ کو قبول کرتا ہوں۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن سے اسے حاصل کرنا ایک اعزاز اور اعزاز کی بات ہے۔ یہ ایوارڈ آندھرا پردیش کے لوگوں اور ان تمام لوگوں کا ہے جنہوں نے اس کامیابی میں تعاون کیا۔"
انہوں نے کہا کہ یہ ایوارڈ ریاستی حکومت کی اقتصادی تبدیلی، کاروبار کرنے میں آسانی اور عالمی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے عزم کو واضح کرتا ہے۔
مشترکہ کوششوں کے ذریعے غربت کا خاتمہ
وزیر اعلیٰ نے اپنی حکومت کے پبلک، پرائیویٹ اور پیوپل پارٹنرشپ (Public-Private-People Partnership P4) ماڈل کے بارے میں بات کی، جس کا مقصد حکومت، نجی شعبے اور شہریوں کی مشترکہ کوششوں کے ذریعے غربت کا خاتمہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہل دولت کی تخلیق اور غریبوں کی فلاح و بہبود کی طرف وسائل کو ہدایت دینے پر مرکوز ہے۔
10 لاکھ لوگ اس سے ہو رہے ہیں مستفید
پی 4 اسکیم کو "تبدیلی" کے طور پر بیان کرتے ہوئے، نائیڈو نے کہا کہ 100,000 سرپرستوں کا پہلے ہی تقرر کیا جا چکا ہے اور تقریباً 10 لاکھ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ انہوں نے سماجی ترقی کے ستونوں کے طور پر صنفی مساوات اور خواتین کو بااختیار بنانے کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ وژن 2020 سمیت اپنے سابقہ اصلاحاتی اقدامات پر غور کرتے ہوئے، نائیڈو نے کہا کہ اس طرح کی پالیسیوں کے طویل مدتی اثرات حیدرآباد جیسے شہروں کی ترقی میں دیکھے جا سکتے ہیں۔