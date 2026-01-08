ایناڈو۔ای ٹی وی بھارت اے ایس ٹی سی کانکلیو، ترقی یافتہ ہندوستان 2047 کے لیے مضبوط سائنس مواصلاتی حکمت عملی پر زور
ہندوستان کے سابق نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو نے کہا کہ وہ "ایسے اہم موضوع پر اس قومی کانفرنس میں آکر خوش ہیں۔"
Published : January 8, 2026 at 10:59 PM IST
حیدرآباد: ایناڈو-ای ٹی وی بھارت اور اکیڈمی فار سائنس، ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن (اے ایس ٹی سی) نے جمعرات کو یہاں نیشنل اکیڈمی آف سائنسز، انڈیا (این اے ایس آئی) - تلنگانہ چیپٹر کے اشتراک سے 'لیب سے سماج تک: ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر میں سائنس مواصلات کا کردار' کے موضوع پر ایک قومی کانفرنس کا انعقاد کیا۔
کنکلیو نے معروف سائنسدانوں اور مواصلاتی ماہرین کو اکٹھا کیا اور عام لوگوں کو اہم سائنسی کامیابیوں اور معاشرے کے لیے ان کی اہمیت سے پوری طرح آگاہ کرنے کی اہمیت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔
ہندوستان کے سابق نائب صدر، ایم وینکیا نائیڈو نے بی ایم کے بھاسکر آڈیٹوریم میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے افتتاحی خطاب کیا۔
انہوں نے ایک بامعنی سائنس مواصلاتی حکمت عملی کی اہمیت کے بارے میں تفصیل سے بات کی اور اس بات پر زور دیا کہ کسی بھی تحقیق کے نتائج سے معاشرے کو بڑے پیمانے پر فائدہ پہنچانا چاہیے اور ایک مضبوط 'ترقی یافتہ ہندوستان' کی تعمیر کی رفتار کو تیز کرنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ جہاں ایک مضبوط علمی بنیاد کی تعمیر ضروری ہے وہیں اکیڈمی اور صنعت کے درمیان روابط کو فروغ دینا بھی اتنا ہی اہم ہے۔
سابق نائب صدر نے کہا، "سائنس، ٹکنالوجی اور سماج کو بامعنی طور پر جوڑنے کے لیے ایک مضبوط ربط ہونا ضروری ہے۔ ترقی یافتہ ہندوستان کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سائنس مواصلات ایک لازمی ذریعہ ہے۔ سائنس کے موثر ابلاغ کے بغیر، دریافتیں اکیڈمک جرائد تک ہی محدود رہتی ہیں۔"
انہوں نے ایونٹ کے انعقاد میں اے ایس ٹی سی کے ساتھ ہم آہنگی کرنے پر ایناڈو۔ ای ٹی وی بھارت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ "اتنے اہم موضوع پر اس قومی کانفرنس میں آکر بہت خوش ہیں۔"
انہوں نے کہا کہ سائنس اور ٹکنالوجی کو لوگوں کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لئے استعمال کیا جانا چاہئے تاکہ وہ معاشرے کی خدمت کرسکیں، اور ہر ریاست میں سنٹرز آف ایکسیلنس کی ضرورت پر زور دیا۔
سابق نائب صدر نے انگریزی کے بجائے مادری زبان میں سائنس پڑھانے کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا وہ دن دور نہیں جب سائنس اور طب ہماری مادری زبانوں میں پڑھائی جائے گی۔ نہ صرف تیلگو، بلکہ نوجوانوں کی مادری زبانوں میں۔"
نائیڈو نے ایک نئی اشاعت، اے ایس ٹی سی۔کامیونیکیشنز شروع کی بھی شروع کی، جس کا مقصد ملک بھر میں سائنس کے ابلاغ کاروں کے لیے ایک وسیلہ کے طور پر ہے، جس کا مقصد سائنسی مسائل کی زیادہ معلوماتی، درست اور دل چسپ کوریج کی حمایت کرنا ہے۔
ڈاکٹر سومیا سوامی ناتھن، عالمی صحت کی حکمرانی کی ایک مشہور شخصیت نے بطور مہمان خصوصی ایک تھیمڈ خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ سائنس مواصلات کو صرف اعداد و شمار تک محدود نہیں ہونا چاہئے، بلکہ اس سے لوگوں کو سائنسی ترقی کو سمجھنے اور اعتماد پیدا کرنے میں بھی مدد ملنی چاہئے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ سیاسی فائدے کے لیے سائنس کو دبایا نہیں جانا چاہیے۔
"سائنس ڈپلومیسی چند سادہ سچائیوں پر منحصر ہے۔ پہلا: پیتھوجینز کو پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ موسمیاتی تبدیلی ریاست یا قومی سرحدوں کا احترام نہیں کرتی۔ انسانی تجسس اور مہربانی سیاسی حدود سے بالاتر ہوتی ہے،" انہوں نے مزید کہا کہ سفارت کاری سائنس مواصلات میں خلاء کو پر کر سکتی ہے جو دوسری صورت میں جغرافیائی سیاسی پیش رفت سے متاثر ہوتے ہیں۔
عالمی سطح پر ہیلتھ گورننس کی ایک مشہور شخصیت سوامی ناتھن نے مہمان خصوصی کے طور پر ایک تھیمڈ خطاب کیا۔ فی الحال ایم ایس کے چیئرپرسن ہیں۔ سوامی ناتھن ریسرچ فاؤنڈیشن، ڈاکٹر نے انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے سابق ڈائریکٹر جنرل کے طور پر اپنے تجربے پر روشنی ڈالی تاکہ ڈیٹا کے دھماکے اور 2047 تک ترقی یافتہ ہندوستان کے حصول پر اس کے براہ راست اثرات کے درمیان سائنس مواصلات کو مضبوط بنانے میں شامل چیلنجوں پر زور دیا جا سکے۔
"ہم سائنس کو لیب سے معاشرے تک کیسے لے جاتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سائنس لیب میں سفید کوٹ پہننے کے بارے میں ہے۔ آج ہم جس چیز کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ سائنسی دریافتوں سے آتا ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں عوام کا سائنس پر اعتماد بہت کمزور ہے۔ اس تجربے نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں 'انفوڈیمک' سے لڑنے کی ضرورت ہے۔"
انہوں نے کہا، "وبائی بیماری کے دوران، ہم میں سے بہت سے لوگوں نے یہ فرض کیا کہ لوگوں کو حقائق، گراف، نمبرز اور اعدادوشمار دینے سے وہ خود بخود باخبر فیصلے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن انسان اسپریڈ شیٹ کے اندر نہیں رہتے ہیں۔ وہ عمل کرتے ہیں اور اعتماد کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں۔"
وبائی امراض کا ایک سبق یہ تھا کہ معلومات اور مواصلات ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں۔ انسان اسپریڈشیٹ کے اندر نہیں رہتے۔ کووڈ 19 کے دوران، یہ واضح ہو گیا کہ کچھ آوازیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قابل اعتماد تھیں۔ سوشل سننے کا مطلب سوشل میڈیا اور آن لائن مواصلات پر گہری نظر رکھنا ہے۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ جب لوگ سوال پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سائنس کے خلاف ہیں۔ وہ حقیقی سوالات پوچھ رہے ہیں۔
انہوں نے کہا، "ہمیں نشریات سے سننے کی طرف بڑھنا ہے۔ ذہنیت کو بدلنا بہت مشکل ہے۔ صحت عامہ کے پیغامات پھیلانے کے لیے ہمیں اساتذہ، نوجوانوں کے گروپس کو شامل کرنا ہوگا۔ میرے خیال میں ایک کہانی ہماری یادداشت میں اس چیز سے زیادہ رہتی ہے جو آپ اخبار میں پڑھتے ہیں۔"
انہوں نے معروف اداکار ڈاکٹر موہن آگاشے کی ذہنی صحت پر بننے والی فلموں کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے مذاق میں کہا، "صحافیوں کو مقامی سیاق و سباق کو شامل کرنے کے لیے مقامی زبان استعمال کرنی چاہیے۔" انہوں نے مزید کہا، "صحت کے لیے دو اہم خطرے والے عوامل خوراک اور فضائی آلودگی ہیں۔ اچھے کھانے کا مطلب مہنگا کھانا نہیں ہے۔ یہاں لڑائی کمپنیوں سے ہے۔"
صدارتی خطبہ اے ایس ٹی سی کی سائنسی مشاورتی کونسل کے چیئرمین اور این اے ایس آئی۔ تلنگانہ چیپٹر کے چیئرمین ڈاکٹر سی موہن راؤ نے پیش کیا۔ ڈاکٹر آر بی این پرساد، اے ایس ٹی سی کے اعزازی صدر، نے کانفرنس کے مقاصد اور سائنسدانوں، رابطہ کاروں، اور پالیسی سازوں کے درمیان مسلسل مشغولیت کی ضرورت کے بارے میں بات کی۔
سامعین میں سابق وائس چانسلرز، ڈی آر ڈی او کے سابق سربراہان، سینئر ماہرین تعلیم، صنعت کے رہنما، اور میڈیا کے ماہر شامل تھے۔ ان میں اننت ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کے چیئرمین اور منیجنگ ڈائرکٹر ڈاکٹر پاولوری سبا راؤ اور ایناڈو کے ایڈیٹر ایم ناگیشورا راؤ نے اجتماع میں شرکت کرنے والے لوگوں کی متنوع رینج کا مظاہرہ کیا۔
افتتاحی سیشن کی ایک خاص بات معروف سائنسدانوں اور سائنس کمیونیکیٹروں کا اعزاز تھا، جنہیں سائنس کو قابل رسائی اور سماجی طور پر متعلقہ بنانے کی کوششوں کے لیے تسلیم کیا گیا۔ اعزاز پانے والوں میں ایل وی پرساد آئی انسٹی ٹیوٹ کے سابق ریسرچ ڈائریکٹر ڈاکٹر ڈی بلا سبرامانین اور سینٹر فار سیلولر اینڈ مالیکیولر بائیولوجی کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر بی جی سدھارتھا، بی ایم کے بانی ڈائریکٹر جنرل۔ برلا سائنس سینٹر؛ اور تجربہ کار سائنس صحافی پلاو باگلا، جن کی ٹیلی ویژن رپورٹنگ نے پیچیدہ سائنسی پیش رفت کو عوام کے سامنے لایا ہے۔