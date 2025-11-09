بھارت کو آگے بڑھنا ہوگا، مذہب پر مبنی قوم کے طور پر ابھرنا ہوگا: موہن بھاگوت
آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے بنگلورو میں کہا کہ بھارت کا ایک مشن ہے اور وہ ہے دنیا کو دھرم دینا۔
Published : November 9, 2025 at 12:34 PM IST
بنگلورو: راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا کہ ہندوستان کو مذہب پر مبنی قوم کے طور پر ابھرنا چاہیے اور مستحکم ہونا ہوگا۔ سنیچر کو بنگلورو میں آر ایس ایس کی صد سالہ یادگاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کی قومیں اپنے اپنے 'سوَدھرم' کی تعریف خود طے کرتی ہیں۔
موہن بھاگوت نے کہا، "وہ (قومیں) اپنے لوگوں میں خوشحالی لانے اور انسانیت کی بھلائی میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ ہونا چاہیے۔ اس کا آر ایس ایس کے 100 برسوں سے کیا تعلق ہے؟ ہندو سماج کی تعمیر کی طرف پہلا قدم بیداری پیدا کرنا ہے۔ یہ ابھی تک نامکمل ہے۔ ہمیں اپنی پہنچ بڑھانی ہوگی۔ اس لیے، ہماری پہلی فکر اپنے کام کو ہر گاؤں اور ہر طبقے تک پہنچانا ہے۔"
انہوں نے بنگلورو میں آر ایس ایس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ "ہم ہندو سماج کو ایک یکساں اکائی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہمیں تنوع کے ہر طبقے تک پہنچنا ہے اور ہندو سماج کو منظم کرنا ہے۔ تمام 142 کروڑ لوگوں کو جن میں بہت سے مذہبی فرقے بھی شامل ہیں، جن میں سے کچھ تاریخ کے دوران باہر سے آئے ہیں۔"
''ہندو، ہندوی اور ہندوستانی سب مترادف الفاظ ہیں''
انہوں نے کہا، "ہم نے ان لوگوں کے ساتھ بات چیت شروع کی ہے جو خود کو ہندو نہیں مانتے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ ہندو نہیں بلکہ ہندوی (ہندی) ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ وہ انڈک (ہندوستانی) لوگ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ سب مترادف الفاظ ہیں۔" انہوں نے کہا کہ "ہندو لفظ کا استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ خلاصے کو ظاہر کرتا ہے۔ 'ہندو' کسی بھی طرح سے محدود نہیں ہے۔"
انہوں نے کہا، "ہمارے ملک میں برے کے مقابلے میں کم از کم چالیس گنا زیادہ اچھا ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ اچھے کا وقت ہے، برے کا وقت گذر چکا ہے۔" انہوں نے مزید کہا، "ہمارے خوابوں کے بھارت کو شرمندہ تعبیر کرنا ہوگا لیکن اس کے لیے پہلے صحیح سوچ کا ہونا ضروری ہے۔ ہم ملک گیر سطح پر غور و خوض اور چرچا شروع کرنا چاہتے ہیں۔"
انفرادی سطح سے لے کر پالیسی سازی تک یہ سوچ اور طویل المدتی منصوبہ بندی موجود ہونی چاہیے۔ انہوں نے زور دیا کہ "ہم سب ایک ہی نوآبادیاتی ذہنیت کے ساتھ پروان چڑھے ہیں۔ ایک معاشرے کے طور پر ہمیں اس سے نکلنے کے لیے اجتماعی طور پر کام کرنا ہوگا۔ معاشرے کو خیر سگالی، ہم آہنگی اور مثبت سوچ کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ منفی باتیں ہو رہی ہیں۔"
''بھارت کا ایک مشن ہے اور وہ ہے دنیا کو دھرم دینا''
آر ایس ایس سربراہ نے کہا، "بھارت کا ایک مشن ہے، اور وہ ہے دنیا کو دھرم دینا۔ ہمیں دھرم پر مبنی ملک کہا جاتا ہے۔ دھرم کو مذہب کے طور پر غلط ترجمہ کیا گیا ہے۔ دھرم مختلف ہے، اس میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، سچائی یا خدا تک پہنچنے کے طریقے مختلف ہیں۔ سچائی بہت وسیع اور عالی شان ہے اور فطری طور پر اس تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں۔" دھرم چیزوں کی فطرت ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسے معتدل راستہ بھی کہا جاتا ہے، دوسرے کو پریشان کیے بغیر زندگی گزارنا۔ ایک بھارتی کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک کو خوشحال ہونا ہے تو ہمیں دھرم کی ضرورت ہے۔"
''آر ایس ایس بیرونی ذرائع سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتی''
آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا، "ہم نے کبھی باہر سے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ ہمارے رضاکار ہر سال اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو رضاکار غریب ہیں وہ بھی اپنا حصہ ڈالنا یقینی بناتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ایک سال کے لیے دال جیسی مخصوص اشیاء کا استعمال بند کر دیتے ہیں۔ وہ پیسہ بچاتے ہیں اور اسے آر ایس ایس کے لیے وقف کرتے ہیں۔" انہوں نے کہا، "سنگھ کو چلانے کے لیے باہر سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں آزاد رہنے میں مدد ملتی ہے تاکہ کوئی ہم پر دباؤ نہ ڈال سکے۔ ہم صرف سچ بولتے ہیں اور ہم اپنے خیالات کا کھل کر اظہار کرتے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "ایک اور تنقید کا ہم نے سامنا کیا ہے کہ سنگھ کو ایک خطرہ یا زہریلا کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ مخالفت صرف ہونٹوں سے آتی ہے، دل سے نہیں۔ دل ہمارے ساتھ ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا مقصد پورے معاشرے کو منظم کرنا ہے۔ ہم یہاں کمیاں نکالنے نہیں آئے ہیں۔ پورے ہندو سماج کو متحد کرنے کا خیال اکثر لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔
ہندو سماج اپنے عروج پر ہے: موہن بھاگوت
آر ایس ایس کے سربراہ نے کہا، "ہندو سماج اپنی شان کے عروج پر ہے۔ ہم ہمیشہ سے دنیا کو متحد کرنا چاہتے ہیں۔" بھاگوت نے وضاحت کی کہ تمام مسلمان اور عیسائی بھی ایک ہی آباؤ اجداد کی اولاد ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شاید وہ یہ نہیں جانتے، یا بھول گئے ہیں، لیکن باقی سب جانتے ہیں کہ وہ ہندو ہیں۔ بھاگوت نے کہا، "ہم ہندو ہیں کیونکہ 'ہندو' ایک فطری لفظ ہے۔ جو لوگ بھارت میں رہتے ہیں، جو سبھی تنوع کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کو قبول کرتے ہیں- انہیں 'ہندو' کہا جاتا ہے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ''اتحاد کی یہ صورت حال اس لیے پیدا ہوئی کیوں کہ ہمارے آباؤ اجداد نے تمام مخلوقات اور انسانیت کے درمیان ایک تعلق پایا۔ انھوں نے کہا کہ، ’’اگرچہ ہم مختلف اور الگ لگتے ہیں لیکن ہم ایک ہی اتحاد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہر فرد کا سب سے بڑا مقصد اس اتحاد کو محسوس کرنا اور خوشی حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ خوشی ابدی ہے۔ ہر ہندوستانی مذہب یہی سکھاتا ہے۔''
مزید پڑھیں:
'اسرائیل میں صیہونی، بھارت میں آر ایس ایس جڑواں بھائی': پنارائی وجین
'آر ایس ایس پر پابندی لگانی چاہیے، بی جے پی اور آر ایس ایس ملک میں امن و امان کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار'
آر ایس ایس کی سرگرمیوں پر پابندی کا مطالبہ کرنے کے بعد پریانک کھرگے کو دھمکیاں
وزیر داخلہ کو خط لکھ کر آر ایس ایس پر پابندی لگانے کا مطالبہ، یہاں جانیں کیا ہے پوری کہانی
اس یونیورسٹی میں پڑھائی جائے گی آر ایس ایس کی تاریخ، کانگریس نے کہا۔۔ملک کی شبیہ کو خطرہ