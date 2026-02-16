فٹ ہوگا بھارت ایونٹ: ایک یادگار اور پرجوش موقع... تمام شرکاء خوش، آپ بھی اس موقع سے نہ ہوں محروم!

فٹ ہوگا بھارت ایونٹ: ایک یادگار اور پرجوش موقع... تمام شرکاء خوش، آپ بھی اس موقع سے نہ ہوں محروم!
گزشتہ اتوار کا فٹ ہوگا بھارت ایونٹ شرکاء کے لیے یادگار ثابت ہوا۔ پروگرام کی فائنل گراؤنڈ میٹنگ 22 فروری کو ہوگی۔
Published : February 16, 2026 at 2:23 PM IST
حیدرآباد: ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں صحت سے متعلق اور فٹنس کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر ہے۔ اتوار کو، انہوں نے بیگم پیٹ میں حیدرآباد پبلک اسکول (HPS) کے سامنے میوری فلم ڈسٹری بیوٹرز کے دفتر میں ETV بھارت کے زیر اہتمام فٹ ہوگا بھارت 30 روزہ ہیلتھ چیلنج میں حصہ لیا۔
پروگرام کا فائنل گراؤنڈ میٹنگ اسی مقام پر 22 فروری کو ہوگا۔ شرکاء کو ایونٹ سے پہلے مقام پر رجسٹر کرنے کے لئے مدعو کیا جاتا ہے۔ پورے ہندوستان کے شوقین https://www.etvbharat.com/fit-hoga-bharat پر آن لائن رجسٹر کر سکتے ہیں
ETV Bharat اور Freedom Healthy Cooking Oil نے یہ پروگرام اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے شروع کیا کہ ہم تیز رفتار دنیا میں کیا کھو رہے ہیں۔ اگر ہم اس تیز رفتار زندگی میں فٹ نہیں رہ رہے ہیں، تو یہ ہماری صحت کو کیسے متاثر کر رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہمارا طرز زندگی اور کھانے پینے کی عادات متاثر ہو رہی ہیں۔
بیہودہ طرز زندگی، پراسیس شدہ کھانوں تک آسان رسائی، اور تناؤ کی بڑھتی ہوئی سطح موٹاپے، ہائی کولیسٹرول، بلڈ پریشر، اور طرز زندگی سے متعلق دیگر بیماریوں میں معاون ہیں۔ نتیجے کے طور پر، لاکھوں لوگ تھکاوٹ، سستی، اور اپنی طویل مدتی صحت کے بارے میں فکر مند محسوس کرتے ہیں۔
Fit Hoga Bharat ایک مفت، جامع پروگرام ہے جو آپ کی صحت کو بہتر بنانے، دل کے افعال کو بہتر بنانے، کولیسٹرول کو منظم کرنے، اور آپ کے گھر اور کمیونٹی کے آرام سے فٹنس کی پائیدار عادات پیدا کرنے میں آپ کی مدد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ایک متحرک کمیونٹی کی جگہ کے اندر رہنمائی شدہ ورزش، غذائیت کے رہنما خطوط، اور روزانہ کی معاونت پیش کرتا ہے۔
فٹ ہوگا بھارت کو تعریفوں کا سیلاب ملا
اتوار کو فٹ ہوگا بھارت گراؤنڈ میں ایونٹ کے پہلے دن میں شرکت کرنے والے شرکاء نے کہا، "ہمیں یہ موقع ملنے پر خوشی ہے، مفت یوگا، زومبا، اور ڈانس فٹنس ٹریننگ، اور طبی ماہرین کی نگرانی میں باقاعدگی سے آن لائن سیشن۔ لوگوں نے کہا کہ وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ذاتی طور پر مشق کر کے خوش قسمت محسوس کرتے ہیں۔"
باقی کے لیے، آن لائن سیشنز کو ETV بھارت ویب سائٹ پر براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، جس میں صبح 6 بجے یوگا سیشن، 7 بجے زومبا سیشن، اور صبح 7:30 بجے ڈانس فٹنس سیشنز ہوں گے، جن کی قیادت راشدہ سدھ پور والا، وجے تھوپرانی، اور ونشری شرما کر رہے ہیں۔
ہیلتھ چیلنج کیا ہے؟
"فٹ ہوگا بھارت، 30 روزہ ہیلتھ چیلنج" کا مقصد صحت، طرز زندگی کی بیماریوں اور ذہنی اور جسمانی تندرستی کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ اس ویب سائٹ میں طبی ماہرین کے انٹرویوز، طرز زندگی کی بیماریوں اور علامات پر مضامین اور آن لائن کلاسز شامل ہیں۔ یہ سب مکمل طور پر مفت فراہم کیا جا رہا ہے۔
صحت کے بارے میں شعور رکھنے والے افراد نے فٹ ہوگا بھارت ایونٹ میں حصہ لیا
حیدرآباد کے باشندے یوگا کی سادہ تکنیک سیکھنے کے لیے صبح سویرے سرسبز، خوشگوار ماحول میں لائیو سیشن میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اتوار (15 فروری) کو طبی ماہرین نے جسمانی کیچڑ اور ہائی کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے مشورے اور تجاویز دیں۔ حوصلہ افزائی کو بڑھانے کے لیے، شرکاء کو میڈیکور ہاسپٹلس کی طرف سے پانی اور اسنیکس سمیت سپاٹ انعامات دیے گئے۔
یوگا کے بعد زومبا ڈانس کلاس
شیخ پیٹ سے تعلق رکھنے والے ایک شریک گنگادھر پانی نے کہا، "ای ٹی وی بھارت نے ایک شاندار پروگرام شروع کیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر کوئی بیداری بڑھا کر اپنی صحت کو برقرار رکھے۔ مجھے اتوار کو آن لائن سیشن اور گراؤنڈ میٹ میں شرکت کرکے بہت خوشی ہو رہی ہے۔"
وجے تھوپرانی اور ونشری شرما کا زومبا ڈانس
دلسکھ نگر سے تعلق رکھنے والے شمشاد نے کہا کہ وہ فٹ ہوگا بھارت میں حصہ لے کر بہت خوش ہیں۔ وہ کافی عرصے سے ڈانس اور فٹنس ٹپس سیکھنا چاہتے تھے۔ اس طرح کے اجلاس میں شرکت کا موقع ملنے پر انہیں خوشی ہوئی۔ انہوں نے صحت کے اس طرح کے پروگراموں میں ہر کسی کو حصہ لینے کی بھی ترغیب دی۔
ایک اور شریک نے کہا کہ وجے تھوپرانی کی رہنمائی میں فٹنس ڈانس نے انہیں نئے جوش سے بھر دیا۔ وہ موسیقی کے اشاروں پر پیش کیے گئے ڈانس اسٹیپس سے مسحور ہو گئے۔ اس سے پہلے، رشیدہ سدھپور والا نے یوگا آسنوں کے ذریعے اس کی رہنمائی کی، اسے سانس لینے، مراقبہ اور یوگا کی دیگر تکنیکوں کے بارے میں سکھایا۔