ریلوے نے سی ٹی آئی کو معطل کر دیا، فرسٹ کلاس اے سی کمپارٹمنٹ کی غیر مجاز سجاوٹ کی تحقیقات کا حکم
ڈیکوریٹر کے خلاف ریلوے ایکٹ کی موجودہ دفعات کے تحت بغیر اجازت ٹرین میں داخل ہونے پر مقدمہ درج کیا گیا۔ چنچل مکھرجی کی رپورٹ
Published : July 9, 2026 at 7:00 AM IST
نئی دہلی: ساؤتھ سنٹرل ریلوے (SCR) نے بدھ کے روز اپنے چیف ٹکٹ انسپکٹر (CTI) کو معطل کر دیا جب ایک مبینہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں ایک جوڑے کو غباروں اور پھولوں سے سجے فرسٹ کلاس اے سی (AC) ڈبے میں سفر کرتے ہوئے دکھایا گیا اور چیف ٹکٹ انسپکٹر (CTI) اس وقت ڈیوٹی پر تھا۔
ریلوے انتظامیہ نے واقعے کی محکمانہ انکوائری کا حکم بھی دے دیا ہے۔ مزید برآں، ڈیکوریٹر کے خلاف ریلوے ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت بغیر اجازت سجاوٹ کرنے پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
سجاوٹ کی اجازت کیسے دی گئی
ویڈیو سوشل میڈیا پر منظر عام پر آنے کے بعد اس واقعے نے بڑے پیمانے پر توجہ حاصل کی، جس سے ریلوے حکام کو فوری ایکشن لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ تحقیقات سے اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ سجاوٹ کی اجازت کیسے دی گئی اور آیا ریلوے کے کسی اصول یا طریقۂ کار کی خلاف ورزی کی گئی۔
کوچ میں ڈیکوریٹر کا داخلہ بغیر اجازت کے تھا
ای ٹی وی بھارت کے سوال کا جواب دیتے ہوئے، ساؤتھ سنٹرل ریلوے کے چیف پبلک ریلیشن آفیسر اے سریدھر نے کہا کہ جالنا اسٹیشن پر کوچ میں ڈیکوریٹر کا داخلہ بغیر اجازت کے تھا اور اسے ایک سنگین غلطی سمجھا جا رہا ہے۔ اس بنیاد پر متعلقہ عملے کے رکن کو معطل کر دیا گیا ہے اور تفصیلی محکمانہ انکوائری کا حکم دیا گیا ہے۔ تحقیقات کے نتائج کی بنیاد پر مناسب کارروائی کی جائے گی۔
انہوں نے مزید کہا، "مزید برآں، ڈیکوریٹر کے خلاف ریلوے ایکٹ کی موجودہ دفعات کے تحت ٹرین میں غیر مجاز داخلے، بغیر ٹکٹ سفر کرنے اور غیر مجاز اندراج میں ملوث ہونے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔"
ڈیکوریٹر کو تحقیقات میں شامل ہونے کو کہا گیا
حکام کے مطابق، 6 جولائی کو ٹرین نمبر 11002 نندی گرام ایکسپریس میں سفر کرنے والے ایک جوڑے نے اپنے پہلے اے سی ڈبے کو سجانے کے لیے ایک آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے نجی طور پر ڈیکوریٹر کی خدمات حاصل کی تھیں۔ ریلوے کے ایک سینئر افسر نے ای ٹی وی بھرت کو بتایا، "تفتیش جاری ہے اور ڈیکوریٹر کو تحقیقات میں شامل ہونے کو کہا گیا ہے۔ ان کے بیان کی بنیاد پر، ریلوے انتظامیہ مزید کارروائی کا فیصلہ کرے گی۔"
حتمی رپورٹ پیش کرنے کے بعد کارروائی
امید ہے کہ تحقیقات سے واقعے سے متعلق حقائق سامنے آئیں گے جس کے بعد ریلوے انتظامیہ ذمہ داروں کے خلاف مناسب کارروائی کرے گی۔ ریلوے حکام نے معاملے کی محکمانہ تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اہلکار نے کہا کہ تحقیقات مکمل ہونے اور حتمی رپورٹ پیش کرنے کے بعد اس کے نتائج کی بنیاد پر کارروائی کی جائے گی۔