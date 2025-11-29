پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے قبل اتوار کو کل جماعتی اجلاس، اتفاق رائے پیدا کرنے پر زور دیا جائے گا
پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے قبل اتوار کو کل جماعتی اجلاس منعقد ہوگا، مقصد سیشن کے پرامن انعقاد کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنا ہے۔
Published : November 29, 2025 at 10:33 PM IST
نئی دہلی: یکم دسمبر بروز پیر سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے قبل اتوار کو ایک آل پارٹی میٹنگ ہوگی۔ اس بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے مرکزی پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ حکومت میٹنگ میں تمام جماعتوں کے خیالات کو سنے گی۔ رجیجو نے کہا کہ جہاں تک پارلیمانی آداب سے متعلق بلیٹن کا تعلق ہے، ہر رکن اس سے واقف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ملاقات کے دوران دونوں ایوانوں کے ارکان سے ملاقات کریں گے۔
بتایا جاتا ہے کہ حکومت لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے کام کو آسانی سے چلانے کو یقینی بنانے کے لیے ایک میٹنگ میں تمام سیاسی جماعتوں سے تعاون طلب کرے گی۔ حکومت یکم سے 19 دسمبر تک چلنے والے سرمائی اجلاس کے دوران کئی اہم قانون سازی پر بحث کرنے اور اسے منظور کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔
حکومت سرمائی اجلاس کا آغاز وندے ماترم پر بحث کے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، کیونکہ ملک قومی گیت کی 150 ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ حکومت اس سیشن کے دوران 10 اہم بل پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جن میں اعلیٰ تعلیم، کارپوریٹ لاء، سیکیورٹیز مارکیٹ اور نیوکلیئر توانائی سے متعلق بل شامل ہیں دوسری جانب اپوزیشن الیکشن کمیشن کی جانب سے ووٹر لسٹوں کی خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر) کی سخت مخالفت کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔
مرکزی وزیر کرن رجیجو نے ملک کی جی ڈی پی کی شرح نمو 8.2 فیصد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان نے جی ڈی پی کا شاندار ریکارڈ حاصل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک کے لیے جی ڈی پی کی ایک قابل ذکر کامیابی ہے، جو ہندوستان کے لیے اچھی بات ہے اور دنیا بھر میں ایک بہت ہی مثبت سگنل بھیجتی ہے۔ یہ ایک بہت مضبوط اقتصادی کارکردگی کی عکاسی کرتا ہے۔