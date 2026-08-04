چہرہ جھلس گیا لیکن حوصلے نہیں، ایسڈ اٹیک سروائیور ریشم فاطمہ اب لندن میں لکھیں گی اپنی نئی پہچان
جھارکھنڈ کی تیزاب حملے کی متاثرہ ریشم فاطمہ نے شیوننگ اسکالرشپ حاصل کیا ہے۔ چندن بھٹاچاریہ کی رپورٹ۔۔۔
Published : August 4, 2026 at 9:25 AM IST
رانچی: کچھ کہانیاں صرف کامیابی کی نہیں ہوتیں، بلکہ وہ انسان کے جینے کی لگن، ہمت اور امید کی مثال بن جاتی ہیں۔ جھارکھنڈ کی بیٹی ریشم فاطمہ کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔
ایک وقت تھا، جب تیزاب کے حملے نے ان کا چہرہ تو جھلسا دیا تھا لیکن ان کے خوابوں کو نہیں۔ آج وہی ریشم فاطمہ برطانوی حکومت کی باوقار شیوننگ اسکالرشپ (Chevening Scholarship) حاصل کر کے لندن اسکول آف اکنامکس اینڈ پولیٹیکل سائنس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہیں۔ وہ یہ باوقار اسکالرشپ پانے والی بھارت کی پہلی ایسڈ اٹیک سروائیور ہیں۔
سال 2014، ریشم کی عمر محض 16 سال تھی۔ زندگی اپنے سنہری خوابوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ لیکن یکطرفہ سوچ اور جبراً شادی کی پیشکش کو ٹھکرانے کی قیمت انہیں تیزاب کے حملے کی شکل میں چکانی پڑی۔ ایک لمحے میں ان کا چہرہ جھلس گیا، درد ناقابلِ برداشت تھا اور مستقبل دھندلا نظر آنے لگا۔ کئی سرجریز، ہسپتال کے طویل چکر اور معاشرے کی ترچھی نظریں، سب کچھ ایک ساتھ ان کے سامنے تھا۔
ای ٹی وی بھارت سے فون پر گفتگو کرتے ہوئے ریشم فاطمہ نے کہا کہ ایک وقت ایسا لگا تھا کہ میری زندگی میں صرف اندھیرا ہی بچا ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میری پہچان اس حادثے سے نہیں بنے گی۔ تعلیم نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا، اور آج میں جہاں ہوں، اس کی سب سے بڑی وجہ تعلیم ہے۔
ریشم بتاتی ہیں کہ اس کٹھن سفر میں ان کے خاندان نے کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ والدین کا بھروسہ، اپنوں کا حوصلہ اور سال 2024 میں شریکِ حیات بننے والے اصغر کی غیر مشروط حمایت ان کے لیے سب سے بڑی طاقت بنی۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی میں کمزور پڑی، خاندان نے مجھے سنبھالا۔ میرے شوہر نے ہمیشہ مجھ سے کہا کہ تمہارے خواب کسی حادثے سے چھوٹے نہیں ہو سکتے۔ آج کی یہ کامیابی صرف میری نہیں، بلکہ پورے خاندان کی ہے۔
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درد کو اپنی تقدیر ماننے کے بجائے ریشم نے کتابوں کو اپنا ساتھی بنایا۔ انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے گریجویشن (اسناتک) اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے پوسٹ گریجویشن کی پڑھائی مکمل کی۔ پڑھائی کے ساتھ ہی انہوں نے معاشرے میں تبدیلی کی مہم بھی شروع کی۔ خواتین اور بیٹیوں کی تعلیم اور ان میں قائدانہ صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے 'ابراہ فاؤنڈیشن' کی بنیاد رکھی، جو آج کئی لڑکیوں کے خوابوں کو نئی اڑان دینے کا کام کر رہی ہے۔
ریشم کو سال 2015 میں قومی تمغہ شجاعت (نیشنل بریوری ایوارڈ) سے بھی نوازا گیا تھا۔ لیکن ان کے لیے سب سے بڑی جیت کوئی ایوارڈ نہیں، بلکہ وہ خود اعتمادی ہے جسے انہوں نے اپنی محنت سے دوبارہ حاصل کیا ہے۔
اب شیوننگ اسکالرشپ کے تحت وہ لندن اسکول آف اکنامکس میں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گی۔ وہاں سے واپسی کے بعد ان کا خواب بھارت میں تعلیم، خواتین کو بااختیار بنانے اور تیزاب حملوں سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے بڑے پیمانے پر کام کرنا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ایک لڑکی کو صحیح موقع مل جائے، تو وہ صرف اپنا ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کا مستقبل بدل سکتی ہے۔
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ریشم نوجوانوں سے صرف ایک ہی بات کہتی ہیں، "مشکلات آپ کو روکنے آتی ہیں، ہرانے نہیں؛ اگر آپ کا بھروسہ اور آپ کی تعلیم آپ کے ساتھ ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے خوابوں کو نہیں روک سکتی۔"
ریشم فاطمہ کی ہمت کو ملک نے بہت پہلے ہی سلام کیا تھا۔ تیزاب کے حملے کے بعد جس بہادری کے ساتھ انہوں نے انصاف کی لڑائی لڑی، اس کے لیے سال 2015 میں انہیں 'بھارت ایوارڈ' سے نوازا گیا۔ اس دوران انہیں راشٹرپتی بھون میں اس وقت کے صدرِ جمہوریہ پرنب مکھرجی سے ملنے کا موقع ملا، جہاں ان کے جذبے کی بھرپور تعریف کی گئی۔
اس کے بعد یومِ جمہوریہ (رپبلک ڈے) کی تقریب میں وزیرِ اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں انہیں قومی تمغہ شجاعت دیا گیا۔ اس وقت ملک بھر میں ریشم کی بہادری کے چرچے تھے اور آج، برسوں بعد، انہوں نے شیوننگ اسکالرشپ حاصل کر کے ایک بار پھر جھارکھنڈ اور پورے ملک کا نام روشن کیا ہے۔
ریشم فاطمہ کی کہانی صرف ایک اسکالرشپ حاصل کرنے کی کہانی نہیں ہے۔ یہ اس حوصلے کی کہانی ہے جس نے درد کو طاقت میں بدلا، اس بیٹی کی کہانی ہے جس نے آئینے سے پہلے اپنے خود اعتمادی کو سنوارنا سیکھا اور اس امید کی کہانی ہے جو بتاتی ہے کہ چہرے کے زخم انسان کی پہچان نہیں ہوتے، پہچان اس کے حوصلے اور اس کے خواب ہوتے ہیں۔
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