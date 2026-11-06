اے ایم یو اسٹوڈنٹس یونین انتخابات: نشرح نعیم نے رقم کی نئی تاریخ، بنیں پہلی خاتون نائب صدر، نعمان اشرف صدر منتخب
نشرح نعیم کو ثاقب علی سے سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا لیکن ووٹ گنتی کے آخری راؤنڈ میں فتح حاصل کرنے میں کامیاب رہیں۔
Published : November 6, 2026 at 11:35 AM IST
علی گڑھ، اترپردیش: علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (AMU) کے اسٹوڈنٹس یونین انتخابات کے نتائج، جو آٹھ سال کے طویل وقفے کے بعد منعقد ہوئے، جس کا اعلان جمعہ کے روز کر دیا گیا۔ ریسرچ اسکالر نعمان اشرف نے صدر کا عہدہ جیت لیا ہے جب کہ قانون کی طالبہ نشرح نعیم نے اسٹوڈنٹس باڈی کے تین اعلیٰ ترین عہدوں میں سے کسی ایک پر منتخب ہونے والی پہلی خاتون بن کر ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔
بی ٹیک کے طالب علم محمد حمدان اعزازی سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ہی تینوں اہم ترین عہدیداروں کے عہدوں کے نتائج مکمل ہو گئے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی جمعرات کی پوری رات اے ایم یو کے 'اے بی کے اسکول' (ABK School) کیمپس میں جاری رہی، جس کے نتائج کا اعلان جمعہ کی صبح کیا گیا۔ ان انتخابات کے لیے ووٹنگ 5 نومبر کو 13 پولنگ مراکز پر ہوئی تھی۔
Aligarh, Uttar Pradesh: On the results of the Aligarh Muslim University (AMU) Students' Union elections, newly elected President Noman Ashraf says, "After a long struggle of eight years, we have finally achieved this opportunity, and it is a moment of great happiness. You can see the enthusiasm and excitement among the students here..."— IANS (@ians_india) November 6, 2026
منتخب صدر نعمان اشرف کا جیت پر ردعمل
شعبۂ تاریخ (Department of History) کے ریسرچ اسکالر نعمان اشرف نے صدارتی انتخاب جیتنے کے لیے 7,797 ووٹ حاصل کیے۔ انہوں نے اپنے قریبی حریف محمد انتخاب کو 4,121 ووٹوں کے بھاری فرق سے شکست دی۔ جیسے ہی گنتی کے آخری راؤنڈ نے ان کی جیت کی تصدیق کی، حامیوں نے کیمپس میں خوب جشن منایا، نعرے بازی کی اور پٹاخے پھوڑے۔
اپنی جیت پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے نو منتخب صدر نعمان اشرف نے کہا، "آٹھ سال کی طویل جدوجہد کے بعد بالآخر ہم نے یہ موقع حاصل کیا ہے اور یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کا لمحہ ہے۔ آپ یہاں طلباء کے اندر جوش و خروش اور جذبہ دیکھ سکتے ہیں..."
Aligarh, Uttar Pradesh: On the results of the Aligarh Muslim University (AMU) Students' Union elections, newly elected Secretary Mohammad Hamdan says, "A victory this big comes with an even bigger responsibility, and I will do my best to fulfil it. I will make every effort to honour all the promises I have made and work wholeheartedly towards achieving them..."— IANS (@ians_india) November 6, 2026
منتخب سیکرٹری محمد حمدان کا جیت پر ردعمل
سیکرٹری کے انتخاب میں بی ٹیک کے طالب علم محمد حمدان فاتح بن کر ابھرے۔ انتخاب کے بعد بات کرتے ہوئے انہوں نے اس مینڈیٹ کے ساتھ آنے والی ذمہ داری پر زور دیا اور طلباء سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا عہد کیا۔ حمدان نے کہا، "اتنی بڑی جیت اپنے ساتھ اس سے بھی بڑی ذمہ داری لاتی ہے اور میں اسے پورا کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں اپنے تمام وعدوں کو پورا کرنے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے پورے دل سے کام کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا..."
Aligarh, Uttar Pradesh: On the results of the Aligarh Muslim University (AMU) Students' Union elections, newly elected Secretary Mohammad Hamdan says, "A victory this big comes with an even bigger responsibility, and I will do my best to fulfil it. I will make every effort to honour all the promises I have made and work wholeheartedly towards achieving them..."— IANS (@ians_india) November 6, 2026
قانون کی طالبہ نشرح نعیم، پہلی خاتون جس نے تاریخ رقم کر دی
اس الیکشن کا سب سے اہم اور تاریخی نتیجہ نائب صدر کے مقابلے میں سامنے آیا، جہاں قانون کی طالبہ نشرح نعیم نے اے ایم یو اسٹوڈنٹس یونین کی انتخابی تاریخ میں صدر، نائب صدر اور سیکرٹری جیسے تین اہم عہدوں میں سے کوئی ایک جیتنے والی پہلی خاتون بن کر تاریخ رقم کر دی۔ نائب صدر کے عہدے کے لیے سات امیدوار میدان میں تھے۔ نشرح نعیم کو ثاقب علی خان کے ساتھ سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا لیکن وہ گنتی کے آخری راؤنڈ میں برتری قائم کر کے فتح حاصل کرنے میں کامیاب رہیں۔
کم وقت، محدود وسائل اور ایک چھوٹی ٹیم
اپنی اس کامیابی کو اجتماعی کوششوں کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے نشرح نعیم نے کہا، "میرا ماننا ہے کہ اتنے کم وقت میں، محدود وسائل اور ایک چھوٹی ٹیم کے ساتھ یہ حاصل کرنا صرف ان لوگوں کی لگن، ہمت اور خلوص کی وجہ سے ممکن ہوا جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے۔" انہوں نے قیادت کی نئی تعریف کرنے اور یونیورسٹی کی طالب علم برادری کے اندر دیرینہ خدشات کو دور کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
انہوں نے مزید کہا، "مجھے لگتا ہے کہ اب قیادت کی نئی تعریف کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ آٹھ سالوں کے دوران کئی مسائل سامنے آئے ہیں اور اس سے پہلے بھی، جب اسٹوڈنٹس یونین فعال تھی، ہم نے بہت سے چیلنجوں کے بارے میں سنا تھا..."
خاص نظریے کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز
نشرح نعیم نے اپنی فتح کو پوری طالب علم برادری کی جیت قرار دیا اور کہا کہ انہوں نے ایک خاص نظریے کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز کیا ہے اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ رجحان مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ یہ انتخابات آٹھ سال کے وقفے کے بعد اے ایم یو اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابی عمل کے احیاء کی علامت ہیں، جس کے نتائج کے بعد پورے کیمپس میں طلباء جشن منا رہے ہیں۔