تمل ناڈو: امونیا لیک کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 9 ہو گئی
تمل ناڈو میں امونیا گیس کے اخراج کے حادثے میں کل 77 افراد متاثر ہوئے جن میں سے ابھی 67 اسپتال میں زیر علاج ہیں۔
Published : June 23, 2026 at 10:29 AM IST
چنئی، تمل ناڈو: تروولور میں ایک نجی جھینگا پروسیسنگ فیکٹری میں امونیا گیس کے اخراج کے حادثے میں اب تک نو لوگوں کی موت ہو چکی ہے۔ سینٹ پیٹر اینڈ پال سی فوڈ ایکسپورٹس تروولور ضلع میں پیریاپلائم کے قریب کنیگائیپیر گاؤں میں ایک پلانٹ چلاتا ہے۔ اتوار 21 جون کو فیکٹری میں کولنگ پائپ سے امونیا گیس اچانک لیک ہو گئی۔
وہاں موجود تقریباً 80 افراد متاثر ہوئے۔ گیس لیک ہونے کے چند ہی منٹوں میں ملازمین کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ایک ایک کر کے بے ہوش ہونے لگے۔ انہیں ایمبولینسوں کے ذریعے بچایا گیا اور علاج کے لیے چنئی اور تروولور کے سرکاری اور نجی اسپتالوں میں داخل کرایا گیا۔ ضلعی انتظامیہ، پولیس، فائر اینڈ ریسکیو سروسز اور محکمہ صحت نے تیزی سے ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کو مربوط کیا۔
کل 77 افراد متاثر ہوئے جن میں آسام سے 20، اڈیشہ سے 29، جھارکھنڈ سے 8 اور تمل ناڈو کے 5 افراد شامل ہیں۔ ویلز اسپتال میں داخل 33 افراد میں سے دو کو علاج کے بعد فارغ کردیا گیا، جب کہ تین کی موت ہوگئی۔ 28 اس وقت زیر علاج ہیں۔
تروولور وینکٹیشور اسپتال میں داخل 19 مریضوں میں سے ایک کی موت ہوگئی، جب کہ 18 زیر علاج ہیں۔ چنئی کے راجیو گاندھی سرکاری اسپتال میں داخل 13 مریضوں میں سے دو کی موت ہوگئی، اور 11 زیر علاج ہیں۔ سرکاری اسٹینلے اسپتال میں داخل 12 مریضوں میں سے دو کی موت ہوگئی، جب کہ 10 زیر علاج ہیں۔ اس واقعے میں مجموعی طور پر نو افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور دو گھروں کو لوٹ چکے ہیں۔ 67 افراد اس وقت اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔
مرنے والوں کی شناخت اس طرح ہوئی ہے:
شیبانی
جمانی جوانگ
گیتا جوانگ
پورنیما جوانگ
سمباپتی جوانگ
پربھاوتی جوانگ
ایک نامعلوم آدمی
(مذکورہ سات افراد کا تعلق اڈیشہ سے ہے)
چٹا ہست
ایک نامعلوم خاتون
(یہ دونوں افراد آسام سے ہیں)
اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ امونیا گیس سے متاثر ہونے والوں کو سانس لینے میں دشواری، آنکھوں اور سانس کی نالیوں میں جلن، کھانسی اور سانس کے مختلف مسائل کا سامنا ہے۔ جن کی حالت تشویشناک ہے انہیں انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے۔