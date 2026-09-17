یکساں سول کوڈ پر امت شاہ کا بیان ہندوستان کے مذہبی تنوع کے بارے میں تشویش پیدا کرتا ہے: مسلم پرسنل لاء بورڈ
AIMPLB کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان متنوع مذاہب، ثقافتوں اور زبانوں کا ملک ہے اور آئین اس تنوع کی حفاظت کرتا ہے۔
By PTI
Published : September 17, 2026 at 7:13 PM IST
نئی دہلی: آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ (اے آئی ایم پی ایل بی) نے جمعرات کو کہا کہ یکساں سول کوڈ (یو سی سی) پر وزیر داخلہ امت شاہ کے حالیہ بیان نے ہندوستان کے مذہبی تنوع کے بارے میں نئے خدشات کو جنم دیا ہے، اور زور دے کر کہا کہ اس تنوع کو منفی طور پر متاثر کرنے والی کوئی بھی پالیسی سنگین آئینی سوالات کو جنم دیتی ہے۔
بورڈ نے یہ بیان یہاں ایک پریس کانفرنس میں دیا اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ دہلی پولیس نے جنتر منتر پر مجوزہ احتجاج کے لیے آخری لمحات میں اجازت دینے سے انکار کر دیا۔
مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ایک بیان میں کہا کہ پرامن احتجاج اور اظہار رائے کی آزادی شہریوں کے بنیادی آئینی حقوق ہیں اور انتظامی فیصلوں کے ذریعے ان کو کم نہیں کیا جانا چاہیے۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان سید قاسم رسول الیاس، جو بورڈ کی 'آئین بچاؤ، ملک بچاؤ' مہم کے کنوینر بھی ہیں، نے گزشتہ 10 دنوں میں تین بار پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا اور ایس ایچ او اور ڈی سی پی کو یقین دلایا کہ احتجاج میں حصہ لینے والوں کی تعداد مقررہ حد کے اندر رہے گی۔
ان یقین دہانیوں کے باوجود پولیس نے بڑے ٹرن آؤٹ کے خدشے کے پیش نظر مقررہ تقریب سے صرف ایک دن قبل احتجاج کی اجازت واپس لے لی۔
بورڈ نے اس فیصلے کو "یکطرفہ اور غیر منصفانہ" قرار دیا اور کہا کہ اس نے پہلے جنتر منتر پر تمام مقررہ اصول و ضوابط کی پاسداری کرتے ہوئے کئی پرامن احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔
بورڈ نے واضح کیا کہ مجوزہ احتجاج اس کی ملک گیر 'آئین بچاؤ، ملک بچاؤ' مہم کا پہلا مرحلہ تھا، جس کا مقصد معاشرے کے محروم اور پسماندہ طبقات اور اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جان و مال، عزت و آبرو پر حملے سمیت مساجد، مدارس اور مسلم محلوں کو بلڈوز کرنا اور مذہبی اور ثقافتی آزادی پر پابندیاں، یو سی سی متعارف کرانے کی کوششوں کی مخالفت کرنے کے ساتھ ساتھ وندے ماترم کو لازمی قرار دینا جیسے مسائل کی طرف عوام کی توجہ مبذول کرانا ہے۔ بورڈ نے کہا کہ، اس کا مقصد مسلم پرسنل لا کی حفاظت کرنا بھی ہے۔
بورڈ نے کہا، "2029 تک تمام بی جے پی اقتدار والی ریاستوں میں یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کے بارے میں مرکزی وزیر داخلہ کے بیان نے ہندوستان کے مذہبی اور ثقافتی تنوع اور شہریوں کے بنیادی حقوق کے بارے میں نئی تشویش پیدا کردی ہے۔"
بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلمان مسلم پرسنل لاء کے تحفظ کو اپنے مذہبی اور آئینی حقوق کا حصہ سمجھتے ہیں۔
اس میں کہا گیا کہ ہندوستان متنوع مذاہب، ثقافتوں اور زبانوں کا ملک ہے اور آئین اس تنوع کی حفاظت کرتا ہے۔
بورڈ نے کہا کہ کوئی بھی پالیسی جو اس تنوع کو بری طرح متاثر کرتی ہے سنگین آئینی سوالات کو جنم دیتی ہے۔
بورڈ کا یہ بیان امت شاہ کے بیان کے بعد آیا ہے، جس میں انہوں نے بی جے پی کی زیر قیادت والی 21 این ڈی اے حکومتوں میں 2029 سے پہلے یو سی سی کو نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔
امت شاہ نے اتوار کو ممبئی میں گزشتہ 12 سالوں میں مرکزی حکومت کی کامیابیوں اور وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی کے 25 سالہ سفر پر روشنی ڈالتے ہوئے یہ بیان دیا۔
شاہ نے کہا، "مسلم خواتین کو مساوی حقوق دیتے ہوئے تین طلاق کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ہم نے کئی ریاستوں میں یکساں سول کوڈ (یو سی سی) نافذ کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم 2029 سے پہلے بی جے پی-این ڈی اے کی حکومت والی 21 ریاستوں میں یو سی سی کو نافذ کر دیں گے۔"
اگلے لوک سبھا انتخابات 2029 میں ہونے والے ہیں۔
بورڈ نے وندے ماترم کے تمام چھ بند کو لازمی طور پر گانے کی کوششوں پر بھی اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ حب الوطنی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کسی خاص گیت کو مکمل طور پر گانا لازمی قرار دینے سے مذہبی آزادی اور شہری حقوق کے بارے میں اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں۔
ملک کی موجودہ معاشی اور سماجی صورت حال کا حوالہ دیتے ہوئے بورڈ نے کہا کہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری، کسانوں کے خدشات اور خواتین کے خلاف جرائم جیسے مسائل پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
بورڈ نے کہا کہ ایسے وقت میں ان بنیادی مسائل سے عوام کی توجہ مذہبی اور فرقہ وارانہ معاملات کی طرف ہٹانا ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔
بورڈ نے کہا کہ 'آئین بچاؤ، ملک بچاؤ' مہم کا مقصد شہریوں میں ان کے آئینی حقوق کے بارے میں بیداری پیدا کرنا، جمہوری اور سیکولر اقدار کا تحفظ کرنا اور ملک میں انصاف، آزادی، مساوات، انسانی وقار اور بھائی چارے کے ماحول کو مستحکم کرنا ہے۔
بورڈ نے واضح کیا کہ جنتر منتر پر احتجاج کی اجازت سے انکار کے باوجود، مہم پورے ملک میں شیڈول کے مطابق جاری رہے گی۔
پریس کانفرنس کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے نائب صدر مولانا عبید اللہ خان اعظمی، جماعت اسلامی ہند کے سربراہ سید سعادت اللہ حسینی، جمعیت اہل حدیث کے سربراہ مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سکریٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی وغیرہ نے خطاب کیا۔
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